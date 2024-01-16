القسام تستهدف آليات وتشتبك مع جنود وتعرض مسيّرة إسرائيلية استولت عليها

القسام تستهدف آليات وتشتبك مع جنود وتعرض مسيّرة إسرائيلية استولت عليها
التاريخ
1/16/2024 2:32:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية واشتبكوا من مسافة صفر مع قوة راجلة جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
بثت كتائب القسام تسجيلا مصورا يظهر ما قالت إنها مسيّرة إسرائيلية استولت عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شمال قطاع غزة.
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