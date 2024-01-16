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القسام تستهدف آليات وتشتبك مع جنود وتعرض مسيّرة إسرائيلية استولت عليها

1/16/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية واشتبكوا من مسافة صفر مع قوة راجلة جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

بثت كتائب القسام تسجيلا مصورا يظهر ما قالت إنها مسيّرة إسرائيلية استولت عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شمال قطاع غزة.

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