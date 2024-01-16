القسام تستهدف قوات للاحتلال شرق حي التفاح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام مساء الثلاثاء، أن المقاومة استهدفت ناقلة جند للاحتلال على جبل
الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، واشتبكت أيضا من مسافة صفر مع جنود كانوا
حولها، موقعة إياهم بين قتيل وجريح.
وأضافت القسام -في منشور عبر تلغرام- أن سيارات الإسعاف والمروحيات الإسرائيلية شوهدت وهي تهرع لانتشال القتلى والجرحى.
كما ذكرت أنها قصفت تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق حي التفاح بقذائف الهاون.
MENAFN16012024000072011014ID1107728895
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.