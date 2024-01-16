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القسام تستهدف قوات للاحتلال شرق حي التفاح

1/16/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام مساء الثلاثاء، أن المقاومة استهدفت ناقلة جند للاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، واشتبكت أيضا من مسافة صفر مع جنود كانوا حولها، موقعة إياهم بين قتيل وجريح.


وأضافت القسام -في منشور عبر تلغرام- أن سيارات الإسعاف والمروحيات الإسرائيلية شوهدت وهي تهرع لانتشال القتلى والجرحى.


كما ذكرت أنها قصفت تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق حي التفاح بقذائف الهاون.

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