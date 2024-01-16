إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بمعارك غزة خلال 24 ساعة

إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بمعارك غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
1/16/2024 2:32:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إصابة 26 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافالجيش بحسب هيئة البث الإسرائيلية، أن عدد الجنود والضباط الجرحى منذ 7
تشرين الأول الماضي، بلغ 2567 ومنذ بداية العملية البرية 1135.
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