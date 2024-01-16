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الآن هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب

1/16/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: يردين ميخائيلي 16/1/2024
قبل أي شيء هاكم الحقائق: قطاع غزة دفع في هذه الحرب ثمنا خياليا، وتداعياته ستؤثر على الاسرائيليين والفلسطينيين لعقود قادمة. القتل والدمار الواسعين في القطاع لا يتم التعبير عنهما في النقاشات العامة، لكن من الحيوي معرفة أبعادهما لفهم الواقع الذي يخلقه الجيش الاسرائيلي في غزة.
حسب معطيات السلطات في غزة فإن عدد القتلى الرسمي وصل الى اكثر من 24 ألف شخص، اضافة الى 8 آلاف غزي مفقود، الذي من المرجح أن كثيرين منهم دفنوا تحت الانقاض، الكثير من الجثث مرمية في الشوارع، كما قال الفلسطينيون الذين هربوا الى الجنوب. الاعداد لا تميز بين نشطاء حماس والمدنيين، لكن حسب المعطيات التي تقتبسها الامم المتحدة فإن نسبة كبيرة من القتلى، 70 في المائة، هم من النساء والاطفال. ونشر ايضا عن اكثر من 60 ألف مصاب، من بينهم 6 آلاف في حالة خطيرة وبحاجة الى الاخلاء المستعجل.
اضافة الى ذلك، الامم المتحدة تشير الى أن 60 في المائة من مبان تم تدميرها أو تضررت. 1.9 مليون شخص، 85 في المائة من السكان، تم تهجيرهم من بيوتهم ولا يوجد للكثيرين منهم أي مكان يعودون اليه. حوالي مليون شخص يتجمعون في ظروف غير انسانية في اماكن ايواء ومدن خيام تمت اقامتها في جنوب القطاع. غزة اعتبرت "مكانا غير صالح للسكن"، البنى التحتية ايضا تعرضت لضربات قاسية. المنظومة الصحية انهارت وهي غير قادرة على توفير الاحتياجات الضخمة للسكان، الجوع والامراض تتفشى بسرعة ويتوقع أن تجبي الكثير من الارواح والمساعدات الانسانية ضئيلة مقارنة مع الواقع على الارض، في حالات كثيرة لا يمكن أبدا نقلها للمحتاجين.
منذ فترة طويلة اصبح واضحا أن الحرب لا تساعد على تحرير المخطوفين، فقط تحث حماس على التصلب في شروطها. الضربة القوية التي كان يجب أن نوجهها لها في اعقاب قتل حوالي 1200 إسرائيلي في 7 تشرين الاول الماضي، حصلت عليها. قتل الآلاف من المخربين، كما يقولون في الجيش، وايضا تم الاعتراف بأن المنظمة لا يمكن تدميرها بالكامل بعملية عسكرية. أي مخزن للسلاح يتم العثور عليه يستبدل بمخزن آخر، وكل قائد كتيبة يقتله الجيش الاسرائيلي هو ايضا يستبدل. من اجل ضمان عدم حدوث ذلك فإن مسار القوة العسكرية يحتاج الى قوة اكبر بكثير. ايضا عندها لن يدور الحديث عن حل قابل للصمود. الولايات المتحدة تواجدت في افغانستان عشرين سنة وفي نهاية المطاف طالبان سيطرت على الدولة.
السؤال هو ما هي جدوى الاستمرار في الحرب؟ الثمن هو عزلة متزايدة في العالم، المزيد من الجنود القتلى يوميا والجنود المصابين اصابات بالغة والمزيد من العائلات المدمرة في اسرائيل. المجتمع في غزة يتفكك في كل يوم من ايام الحرب. وتدمير أي افق سياسي واقتصادي هو ارضية خصبة لزيادة قوة الجاذبية للتنظيمات. في نفس الوقت فان اليمين المسيحاني يستغل هذه الفرصة للدفع قدما باوهام العودة الى غوش قطيف. والمجتمع الاسرائيلي يمر في عملية عسكرة. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بالذات، يكسب سياسيا من هذا الوضع.
اسرائيل يمكنها الاستمرار في مطاردة زعماء حماس المسؤولين عن المذبحة حتى نهاية حياتهم، لكن بالنسبة للحرب الآن فان من يعتقد بأنه يوجد المزيد من الانجازات التي يمكن انجازها يجب عليه أن يقول لنا ما هي بالضبط. من يؤيد استمرار القتال يجب أن يشرح لنا متى وكيف يجب أن ينتهي القتال. هذه الاسئلة بقيت لفترة طويلة بدون اجابة. اسرائيل سارعت الى ادخال قوات كبيرة الى القطاع، لكن خلال 100 يوم امتنعت عن وضع اهداف يمكن تحقيقها بالصورة التي تعمل فيها.
الآن حان الوقت للاعتراف بأن أي قصف آخر لن "يحسن الردع" ولن يساهم في تحقيق الأمن لاسرائيل. يجب الاعلان بأن قطاع غزة وحماس قد دفعوا ثمنا باهظا، وتركيز الجهود على اجراء المفاوضات لاطلاق سراح فوري لجميع المخطوفين الذين تم التخلي عنهم، مرة في بيوتهم ومرة في الانفاق. نحن نحتاج الى ترتيب عازل يسمح باعادة بناء البلدات الاسرائيلية في الغلاف، ناهيك عن قطاع غزة. ولا بد من اشراك الدول العربية في هذه الجهود.
الآن هو الوقت المناسب لترميم العلاقات بين اليهود والعرب في اسرائيل، وتعزيز اوساط فلسطينية معتدلة والتقدم في المسار السياسي الذي يعتبر غزة والضفة الغربية كيان فلسطيني واحد، لأن هذه هي الطريقة الصحيحة لتفكيك حماس على المدى البعيد. وقف اطلاق النار لا يمنع تجددها اذا تجدد التهديد العسكري، لكنه سيفتح بوابة رئيسية ومتأخرة للدبلوماسية. الآن هو الوقت المناسب لوقف الحرب.

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