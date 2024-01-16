صفقة الآن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) معاريف
بقلم: عينات كريش روتم 16/1/2024
بودي أن أبدأ بالعودة الفورية لايتي سبرسكي، سليم ومعافى، ومعه كل باقي المخطوفين، بلا استثناء. نحن نريد أن نراهم يعودون الى الديار. الآن!
أنا قريبة عائلة ايتي الأسير في غزة، ورافي سبرسكي الراحل، ابني عمنا اللذين قتلا في كيبوتس بيري في 7 أكتوبر. كلنا سليلو عائلة روزنتال الناجين من الكارثة ممن هاجروا الى البلاد، قاتلوا في حروبها وساهموا في بناء الدولة في مجال الامن، التكنولوجيا، التشريع وإقامة بلدات البلاد. عائلة انتقلت من الكارثة الى الانبعاث، حققت حلمها في بناء وطن في دولة يهودية وعقدت عهدا مع دولة إسرائيل.
في 7 أكتوبر تمزق العهد، والعدو علمنا ما هي طبيعة الغرور، الخفة، نزعة الرجولة المستخفة والزعامة التي تعاني من العمى وتخدم كل شيء الا مواطنيها. منذئذ، يمكث لاكثر من 100 يوم 136 مخطوفة ومخطوفا، معذبين ومجوعين آمنوا بانه يوجد على من يمكن الاعتماد. اكثر من 100 يوم من العزلة. هجران وترك للمصير وكل يوم يمر يبعدهم عن الحياة. لا يمكننا أن نحتوي عدم عودتهم. لا حق في وجود للدولة التي تترك مواطنيها لمصيرهم للمرة الثانية.
"ان نكون شعبا حرا في بلادنا" – بيت شعر خرج من فمنا عشرات المرات ومئات المرات حين كنا ننشد بفخار النشيد القومي. كلمات أعطت مفعولا، في كل مرة من جديد، للعهد الذي اقمناه بيننا وبين الدولة، التي ضمنت عموم اجزائها. هكذا افترضنا. بيت الشعر هذا لم يعد مفهوما من تلقاء ذاته. منذ اكثر من 100 يوم والـ136 مخطوفا واسيرا يذوون في مواقع مجهولة في غزة. هم الذين ولدوا ليكونوا أحرارا في بلادهم، محرومون الآن من الحرية في بلاد العدو.
دولة نشيد "تكفا" على لسان مواطنيها ويشكل الأساس القيمي لوجودها، ملزمة بحماية حرية سكانها كنقطة انطلاق لا جدال فيها. منذ 7 أكتوبر كتب النشيد القومي من جديد، وسيسري مفعوله او سيخرق العقد الذي بين دولة إسرائيل وسكانها.
علينا أن نقول بصوت عال بان ليس لممثل الجمهور المقيمين في القدس حل مؤكد او آمن. علينا أن نمتنع عن توسيع الحرب قبل أن يعود المخطوفون دون أن نفهم عمق التداعيات. علينا أن ننفصل عن التفكير باننا أذكياء او أكفاء اكثر من خصومنا. علينا أن نتأكد من أن ممثلينا يعرفون ما هو التواضع ويتصرفون كمن تؤتمن في ايدهم حياة البشر. فقط عندما يعاد كل المخطوفين الى الديار سنعرف ان الدولة تقاد بمسؤولية، بتواضع، بحكم وبرباطة جأش.
واضح اليوم شيء واحد: إعادة المخطوفين يجب أن تكون في الأفضلية الأولى، وبفارق واسع عن كل هدف آخر. كي نتمكن من العودة للايمان بالدولة التي سنخلفها لابنائنا في أنها ستحمينا. كي نعرف بان الدولة تقاد بمسؤولية، بتواضح، بحكمة وبرباطة جأش. هذا ما سنفقده اذا لم تكن صفقة. هذا هو الثمن الحقيقي. صفقة الآن – وبكل ثمن.
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