صفقة الآن

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: عينات كريش روتم 16/1/2024

بودي أن أبدأ بالعودة الفورية لايتي سبرسكي، سليم ومعافى، ومعه كل باقي المخطوفين، بلا استثناء. نحن نريد أن نراهم يعودون الى الديار. الآن!

أنا قريبة عائلة ايتي الأسير في غزة، ورافي سبرسكي الراحل، ابني عمنا اللذين قتلا في كيبوتس بيري في 7 أكتوبر. كلنا سليلو عائلة روزنتال الناجين من الكارثة ممن هاجروا الى البلاد، قاتلوا في حروبها وساهموا في بناء الدولة في مجال الامن، التكنولوجيا، التشريع وإقامة بلدات البلاد. عائلة انتقلت من الكارثة الى الانبعاث، حققت حلمها في بناء وطن في دولة يهودية وعقدت عهدا مع دولة إسرائيل.

في 7 أكتوبر تمزق العهد، والعدو علمنا ما هي طبيعة الغرور، الخفة، نزعة الرجولة المستخفة والزعامة التي تعاني من العمى وتخدم كل شيء الا مواطنيها. منذئذ، يمكث لاكثر من 100 يوم 136 مخطوفة ومخطوفا، معذبين ومجوعين آمنوا بانه يوجد على من يمكن الاعتماد. اكثر من 100 يوم من العزلة. هجران وترك للمصير وكل يوم يمر يبعدهم عن الحياة. لا يمكننا أن نحتوي عدم عودتهم. لا حق في وجود للدولة التي تترك مواطنيها لمصيرهم للمرة الثانية.

"ان نكون شعبا حرا في بلادنا" – بيت شعر خرج من فمنا عشرات المرات ومئات المرات حين كنا ننشد بفخار النشيد القومي. كلمات أعطت مفعولا، في كل مرة من جديد، للعهد الذي اقمناه بيننا وبين الدولة، التي ضمنت عموم اجزائها. هكذا افترضنا. بيت الشعر هذا لم يعد مفهوما من تلقاء ذاته. منذ اكثر من 100 يوم والـ136 مخطوفا واسيرا يذوون في مواقع مجهولة في غزة. هم الذين ولدوا ليكونوا أحرارا في بلادهم، محرومون الآن من الحرية في بلاد العدو.

دولة نشيد "تكفا" على لسان مواطنيها ويشكل الأساس القيمي لوجودها، ملزمة بحماية حرية سكانها كنقطة انطلاق لا جدال فيها. منذ 7 أكتوبر كتب النشيد القومي من جديد، وسيسري مفعوله او سيخرق العقد الذي بين دولة إسرائيل وسكانها.

علينا أن نقول بصوت عال بان ليس لممثل الجمهور المقيمين في القدس حل مؤكد او آمن. علينا أن نمتنع عن توسيع الحرب قبل أن يعود المخطوفون دون أن نفهم عمق التداعيات. علينا أن ننفصل عن التفكير باننا أذكياء او أكفاء اكثر من خصومنا. علينا أن نتأكد من أن ممثلينا يعرفون ما هو التواضع ويتصرفون كمن تؤتمن في ايدهم حياة البشر. فقط عندما يعاد كل المخطوفين الى الديار سنعرف ان الدولة تقاد بمسؤولية، بتواضع، بحكم وبرباطة جأش.

واضح اليوم شيء واحد: إعادة المخطوفين يجب أن تكون في الأفضلية الأولى، وبفارق واسع عن كل هدف آخر. كي نتمكن من العودة للايمان بالدولة التي سنخلفها لابنائنا في أنها ستحمينا. كي نعرف بان الدولة تقاد بمسؤولية، بتواضح، بحكمة وبرباطة جأش. هذا ما سنفقده اذا لم تكن صفقة. هذا هو الثمن الحقيقي. صفقة الآن – وبكل ثمن.