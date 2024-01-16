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لا توقفوا القتال

1/16/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
بقلم: رون بن يشاي 16/1/2024
إن وقف القتال قبل تفكيك البنى التحتية العسكرية لحماس وتحييد قيادتها سيشكل خسارة تامة لأمن إسرائيل. فلن نتمكن من السفر الى الخارج، وبصعوبة نستجم في الشمال، والمذبحة التالية ستقترب.
لا شك انه ينبغي إعطاء أولوية عليا لاعادة المخطوفين – كل المخطوفين – لكن بذات الدرجة من الأهمية توجد الحاجة لتفكيك البنى التحتية العسكرية لحماس ومنع قيادتها العليا من مواصلة السيطرة في القطاع. المعنى هو انه محظور على الجيش الإسرائيلي الآن، في الفترة القريبة القادمة، ان يوقف الحرب ويخلي المنطقة تماما، لان هكذا حماس ستنجو مثلما يسعى يحيى السنوار.
اذا نجح السنوار في دفع الجيش الإسرائيلي للخروج من القطاع بينما هو ورجاله الكبار يبقون فيه، فان كل مواطني إسرائيل سيكونون مرشحين محتملين للاختطاف، لان كل وكلاء ايران، وربما أيضا داعش والقاعدة سيفهمون ان من خلال الرهائن يمكن هزيمة إسرائيل واجبارها على التخلي عن مصالح سياسية وامنية حيوية. أي منا لن يتمكن من السفر في رحلة الى الخارج دون الخوف من أن يختطف والامر صحيح أساسا بالنسبة للشبان الذين يسافرون الى العالم الثالث. اكثر من هذا، فحتى نهاية أسبوع في كوخ في الجليل سيصعب على المرء ان يشعر بامان.
لقد تطور التطلع الى اختطاف إسرائيليين مع السنين. فقد بدأ بصفقة جبريل بعد حرب لبنان الأولى، تواصل في صفقة تحرير الحنان تننباوم وجثامين عدي افيتان، بني ابراهام وعمر سواعد، ووصل الى الصفقة الأكثر فضائحية، التي تحرر فيها جلعاد شاليط مقابل 1027 معتقلا.
وكانت التتمة الطبيعية هي الاختطاف بالجملة الذي نفذته حماس في هجمة 7 أكتوبر. اذا تركت إسرائيل السنوار يبتز منها تواصل حكمه، فالمرحلة التالية ستكون أسوأ. فهو ورفاقه في القيادة سيستعدون لمرحلة أخرى ستأتي بعد بضع سنوات من تعاظم القوة المتجددة، مثلما جرى بعد كل الجولات السابقة. في هذه الظروف لا نوصي أي مقيم في النقب الغربي بالعودة الى بيته وفلاحة ارضه فيما هو يعيش على زمن مستقطب. في وضع تنجو فيه قيادة حماس، نوصي حتى سكان عسقلان وبئر السبع ان يفكروا مرتين اين يريدون أن يربوا ابناءهم.
بالتوازي، ستفقد إسرائيل أيضا الرد تجاه باقي اعدائها في المنطقة، ورغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها ستخبو. كي يتمكن سكان إسرائيل من العيش في مستوى معقول من الامن، ليس فقط في السنوات القادمة بل وأيضا في المستقبل الابعد، يجب السماح للجيش الإسرائيلي باكمال تفكيك البنى العسكرية لحماس فوق وتحت الأرض وطرد قيادتها.
أما مصير المخطوفين فسيحسم من خلال روافع ضغط تمارسها حماس، إسرائيل والولايات المتحدة. روافع الضغط الأساسية التي لدى حماس هي شديدة القوة: الأولى هي معاناة المخطوفين والخوف على حياتهم لدى الجمهور والسياسيين الإسرائيليين؛ الرافعة الثانية هي الرأي العام العالمي الذي يضغط على إسرائيل لوقف القتال دون ان تتحق أهدافها؛ والثالثة هي الوقت. للسنوار يوجد صبر يسمح له بأن ينهك الجمهور الإسرائيلي الذي يعيش في حالة تعب وما يزال منقسما بسبب الشرخ السياسي. يعلق زعيم حماس الامال على هذه الروافع التي حتى لا يحتاج لأن يفعلها. بل فقط ان يدعها تقوم بعملها.
رافعة الضغط الأساسية التي لدى إسرائيل هي القتال. هذا الضغط يخيف السنوار، والدليل هو إصراره على خروج قوات الجيش الإسرائيلي، كشرط للمفاوضات على المخطوفين. من ناحيته ومن ناحية رفاقه في القيادة هكذا سينجون في الحكم في القطاع، وعمليا سينتصرون.
رافعة الضغط الثانية التي لدى إسرائيل هي الاسناد والمساعدة السياسية والعسكرية من الولايات المتحدة. فالاميركيون هم الوحيدون الذين يمكنهم أن يضغطوا على قطر كي تضغط هي بدورها على حماس وعلى المكتب السياسي للحركة المتواجد في الدوحة، كي يتنازلوا.
للادعاء وكأنه لدى إسرائيل رافعة ضغط أخرى على حماس، منع المساعدات الإنسانية عن مواطني غزة – لا يوجد أساس. فليس للسنوار وللقيادة الغزية مصلحة أو إحساس للتخفيف من ضائقة السكان الفلسطينيين. فهم يعتقدون بانهم ملزمون، مثلهم ان يحتملوا المصاعب من اجل الهدف الديني السامي الذي هو إزالة دولة إسرائيل وطرد اليهود من الشرق الأوسط. وعليه فان المطالبة بمنع الطحين والأدوية عن الغزيين لا تساعد في شيء في تحرير المخطوفين. لقد اجاد بنيامين نتنياهو في وصف مساوئ السلطة الفلسطينية الحالية، ومواضع ضعفها، لكن لا توجد أي جهة أخرى لها شرعية فلسطينية وعربية للحكم في القطاع غيرها. هذا أيضا ما تريده إدارة بايدن، وعلينا نحن ان نساعدها، كي تواصل مساعدتنا.

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