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توضيح الجدال الدائر حول التفاوت في أميركا

1/16/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بوسطن ــ قفزت المناقشات حول اتجاهات التفاوت في الولايات المتحدة من صفحات المجلات الأكاديمية إلى منافذ إعلامية رائدة. وفي حين يتساءل المحافظون منذ فترة طويلة ما إذا كانت فجوة التفاوت في الولايات المتحدة اتسعت حقا، فقد ساهمت مجلة الإيكونيميست مؤخرا في الحوار، فخلصت إلى أن“فكرة اتساع فجوة التفاوت بعيدة كل البعد عن كونها حقيقة واضحة بذاتها”. من المؤسف أن هذا الجدال تسبب في التشويش على عِـدّة قضايا بطريقة غير مفيدة.
الواقع أن التصورات حول التفاوت عديدة، وكل منها يتعلق بسؤال مختلف ويزداد تعقيدا بسبب تحديات القياس الفريدة المرتبطة به. يتمثل المقياس الأكثر وضوحا ومباشرة هنا في التفاوت في دخل العمل، والذي يشير إلى ما يحصل عليه أصحاب الدخل المرتفع مقارنة بأصحاب الدخل المنخفض. عندما نتحدث عن أداء العاملين الحاصلين على شهادات جامعية مقارنة بأولئك الذين يحملون شهادة الدراسة الثانوية فقط، فإننا نتحدث أيضا عن التفاوت في دخل العمل.
لا شك أن قياس دخل العمل ليس بالمسألة البسيطة، لأن بعض الدخل المكتسب لا يُـبـلَـغ عنه، كما يستعين بعض الأفراد الذين يتقاضون أجورا شديدة الارتفاع باستراتيجيات تجعل دخلهم من العمل يبدو وكأنه دخل رأسمالي (الذي يخضع لشريحة ضريبية أقل). علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بتحديد ما إذا كانت الأجور الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) ازدادت، تدور مناقشة محتدمة حول ما إذا كان مؤشر أسعار المستهلك يبالغ في تقدير التضخم الحقيقي. ولكن حتى بعد وضع هذه المسائل في الحسبان، يتبين لنا دون أدنى شك أن التفاوت في دخل العمل قد ارتفع على الأقل منذ عام 1980، وأن هذا الاتجاه استمر منذ الركود العظيم بعد عام 2008.
يتناقض هذا الاتجاه بشكل صارخ مع فترة ما بعد الحرب، عندما كان التفاوت في دخل العمل مستقرا أو في انحدار. خلال الفترة من خمسينيات إلى أوائل سبعينيات القرن العشرين، كان العمال الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية أو أقل يتمتعون بنمو حقيقي في الأجور بذات معدل نمو أجور أولئك الذين يحملون شهادة جامعية أو أكثر. لكن هذا النمط من الرخاء المشترك انتهى في وقت ما في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. ففي حين استمرت الأجور الحقيقية التي يحصل عليها العاملون من حاملي الشهادات الجامعية في الارتفاع بشكل مضطرد، فإن العمال الذين لا يحملون شهادات جامعية يكسبون اليوم أقل من كَسبهم في عام 1980.
على النقيض مما تقترحه الإيكونيميست، فإن هذا النمط العام لا يداخله شك. ففي حين تُظهِر دراسة حديثة أجراها ديفيد أوتور، وأرين دوبي، وآني ماكجرو أن الأجور في القسم الأدنى من التوزيع بدأت تزداد أخيرا في عام 2015 تقريبا ــ الأمر الذي أدى إلى تقلص الفجوة بين الأعلى والأدنى بشكل ملحوظ بعد عام 2020 ــ فلا يزال أولئك عند القاع يكسبون أقل كثيرا، نِسبة إلى الأعلى، مقارنة بما كانوا يكسبون في عام 1980.
يستند تعريف ثان للتفاوت إلى الدخل الإجمالي (قبل الضريبة والتحويل)، الذي لا يشمل دخل العمل فحسب، بل وأيضا الدخل من أرباح الأسهم، ومكاسب رأس المال، وأرباح الأعمال المسجلة في الإقرارات الضريبية. المشكلة في هذا المقياس هي أن دخل الأعمال لا يُـبـلَغ عنه دائما، ولا تظهر أشكال أخرى من دخل رأس المال في السجلات الضريبية إلا عندما تتحقق مكاسب رأسمالية (كأن يبيع شخص ما بعض الأسهم بمبلغ أكبر من الذي دفعه مقابلها).
مع ذلك، هناك اتفاق عريض حول ما حدث“للتفاوت المرصود في إجمالي الدخل” أو“التفاوت في الدخل المالي”، والذي يعبر ببساطة عن الدخول الإجمالية في الإقرارات الضريبية. وهنا، ارتفعت حصة شريحة الواحد في المائة الأعلى من نحو 8 % قبل عام 1980 مباشرة إلى ما يقرب من 18 % بحلول عام 2019؛ وعندما نضم مكاسب رأس المال، ترتفع النسبة إلى أكثر من 21 %.
ينشأ قسم كبير من المناقشة الدائرة حاليا عن عمل أساسي أجراه توماس بيكيتي، وإيمانويل سايز، والمنهجية التكميلية التي عملا على تطويرها بالتعاون مع غابرييل زوكمان. يرصد هذا الثلاثي الدخل الرأسمالي غير المبلغ عنه بطريقة تتابع عن كثب توزيع الدخل الرأسمالي المبلغ عنه، فتتوصل بالتالي إلى زيادة مماثلة في عموم الأمر في حصة الدخل الإجمالي لأعلى 1 % مقارنة بحصتها من الدخل المالي المرصود. ولكن الآن، يتحدى العمل الذي نشره مؤخرا الاقتصاديان جيرالد أوتن وديفيد سبلنتر، النتائج الشهيرة التي توصل إليها الثلاثي.
يتعلق جزء من الخلاف بالدخل الرأسمالي غير الخاضع للضريبة، سواء كان ذلك بسبب التهرب الضريبي أو الإعفاءات المختلفة، كتلك التي تنطبق على أرباح الشركات المحتجزة والدخل في مختلف حسابات التقاعد والصناديق الائتمانية. وبما أن هذا العنصر غير الخاضع للضريبة يمثل الآن وفقا للتقديرات ما يقرب من 90 % من إجمالي الدخل الرأسمالي، فإن السؤال هو كيف يجري توزيعه. يفترض أوتن وسبلنتر أن الدخل الرأسمالي غير الخاضع للضريبة يُـوَزَّع بشكل أكثر تساويا من توزيع بيكيتي، وسايز، وزوكمان له، ويقدران أن مطالبة شريحة الواحد في المائة الأعلى بهذا الدخل أقل كثيرا من حصتها في الدخل الرأسمالي المرصود (15 % مقابل نحو 50 % لدخل رأس المال الخاضع للضريبة اليوم).
ولا يخلو الأمر من أسباب وجيهة وراء حصول شريحة الواحد في المائة الأعلى على حصة أقل من الدخل الرأسمالي غير الخاضع للضريبة مقارنة بالدخل الرأسمالي الخاضع للضريبة (على سبيل المثال، لا تعلن العديد من الشركات الصغيرة عن دخولها، وكثير من الأميركيين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة لديهم حسابات تقاعد). ولكن نظرا للخيارات العديدة المتاحة لأصحاب الثراء الفاحش لتجنب سداد الضرائب والتهرب منها، يبدو من غير المعقول أن نفترض أنهم يسيطرون حقا على مثل هذه الحصة الصغيرة من الدخل الرأسمالي غير الخاضع للضريبة. علاوة على ذلك، حتى مع تعديلات أوتن وسبلنتر، ازدادت حصة أعلى 1 % في الدخل الإجمالي خلال الفترة من عام 1980 إلى اليوم، وإن كان ذلك بنسبة أقل كثيرا مما توصل إليه بيكيتي، وسايز، وزوكمان.
عندما يزعم أوتن وسبلنتر، وبعض العاملين في وسائل الإعلام، أن فجوة التفاوت لم تشهد أي زيادة، فإنهما يشيران إلى مؤشر مهم آخر: مستوى التفاوت بين الناس بعد الضرائب والتحويلات. يصعب قياس هذا الأمر بشكل خاص، لأن قدرا كبيرا من إعادة التوزيع متأصل في قانون الضرائب في الولايات المتحدة، كما أن نظام تحويل الضرائب الأوسع هناك معقد إلى حد غير عادي. على سبيل المثال، تحديد من الذي يحصل على المزايا التي يدفعها صاحب العمل ودخل التقاعد ليس واضحا على الإطلاق.
وهنا، يجري أوتن وسبلنتر مزيدا من التعديلات ويتوصلان إلى الخلاصة الرئيسية من عملهما ومفادها أن حصة أعلى 1 % بعد خصم الضرائب والتحويلات ظلت شبه ثابتة، عند مستوى 8 % تقريبا، منذ ستينيات القرن العشرين. ولكن لأن تقديرات أوتن وسبلنتر لحصة أعلى 1 % من الدخل الإجمالي من المرجح أن تكون أقل من الحقيقية (نظرا لتعاملهما مع الدخل الرأسمالي غير الخاضع للضريبة)، فإن تقديراتهما لحصة أعلى 1 % بعد خصم الضريبة والتحويل ربما تكون هي أيضا أقل مما ينبغي. وسوف تستمر المناقشة حول هذه النقطة بكل تأكيد.
لكن مثل هذه المناقشات لا ينبغي لها أن تحجب الأمر الأكثر أهمية في قصة الاقتصاد الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية. فبعد ثلاثة عقود ونصف من الزمن، حيث استفادت كل المجموعات الديموغرافية إلى حد كبير من النمو الاقتصادي، انهار نمط الرخاء المشترك. ورغم أن بعض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ذلك جرى تحييدها عن طريق الضرائب والتحويلات، فإن هذا لا يغير من حقيقة مفادها أن اقتصاد السوق ــ جنبا إلى جنب مع الاتجاهات التكنولوجية التي ولّدها والعولمة التي شجعها ــ أصابه الخلل وتسبب في توليد قدر هائل من التفاوت بين الناس.

ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
*دارون عاصم أوغلو أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هو المؤلف المشارك (مع سيمون جونسون) لكتاب“القوة والتقدم: صراعنا الذي دام ألف عام حول التكنولوجيا والرخاء” (PublicAffairs, 2023).
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2024.

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