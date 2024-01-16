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الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

1/16/2024 2:31:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة غابرييل جافين؛‏‏‏‏‏‏ ‏‏أنطونيا زيمرمان‏‏؛‏‏ ‏‏وجيمي ديتمر‏‏* ‏- (بوليتيكو) 12/1/2023

‏تأتي الضربات التي تقودها الولايات المتحدة ضد المتمردين الحوثيين في الوقت الذي ينشر فيه شركاء طهران الفوضى في المنطقة، من لبنان إلى البحر الأحمر. ويخشى الخبراء أن هذه ليست سوى البداية.‏
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حلقت الطائرات الحربية والصواريخ الموجهة الغربية في سماء اليمن في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، في رد دراماتيكي على الأزمة المتفاقمة التي تجتاح المنطقة، حيث تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها صراعًا مباشرًا مع مسلحين مدعومين من إيران.‏
‏وتأتي ‏هذه الضربات ضد المقاتلين الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر، حيث حاولت الجماعة الحوثية مهاجمة أو خطف العشرات من سفن الشحن والناقلات المدنية، فيما تصفه بأنه انتقام للهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل على غزة. وقد نفذت واشنطن موجة القصف الجوي المكثف لمخازن الجماعة العسكرية ومواقع إطلاق طائراتها من دون طيار بالشراكة مع القوات البريطانية، بدعم من ‏‏تحالف دولي متنام‏‏ يضم ألمانيا، وهولندا، وأستراليا، وكندا، وكوريا الجنوبية والبحرين.‏
‏كانت التوترات بين طهران والغرب تتصاعد في الأسابيع التي تلت شن حليفتها، "حماس" الفلسطينية، هجومها في 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل، في حين كثف "حزب الله" اللبناني الذي يسيطر على جزء كبير من جنوب لبنان إطلاق صواريخه عبر الحدود. وإلى جانب "حماس" و"حزب الله"، يشكل الحوثيون جزءًا من "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، والذي يعارض كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل.‏
‏والآن، أصبح احتمال نشوب صراع شامل في واحدة من أكثر المناطق هشاشة من الناحية السياسية، وأهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم، يخيف المحللين الأمنيين وأسواق الطاقة على حد سواء.‏
مخاوف التصعيد‏
‏رد قادة الحوثيين على الضربات التي شهدت قيام القوات الأميركية والبريطانية بضرب أكثر من 60 هدفًا في 16 موقعًا، ‏‏بشجاعة مميزة. وحذروا من أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "سيتعين عليهما الاستعداد لدفع ثمن باهظ وتحمل جميع العواقب الوخيمة" لما وصفوه بأنه "عدوان صارخ".‏
‏وهدد عبد السلام جحاف، عضو مجلس أمن الجماعة، بقوله: "سنواجه أميركا ونركِّعها ونحرق بوارجها وكل قواعدها وكل من يتعاون معها. مهما كلفنا الأمر لن نترك غزة، ولتشتعل الحرب الكبرى".
ومع ذلك، في أعقاب العملية الأميركية-البريطانية الليلية، قالت كميلي لونس، الزميلة الزائرة في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، أنه قد تكون هناك الآن "فترة من الهدوء لأن الأمر قد يستغرق إيران بعض الوقت لتجديد مخزونات الحوثيين" قبل أن يتمكن الأخيرون من استئناف الهجمات عالية الكثافة على الشحن في البحر الأحمر. لكنها حذرت من أن دوافعهم لمواصلة استهداف الشحن يغلب أن تظل من دون تغيير.‏
‏واتفق مع هذا الرأي جوناثان بانيكوف، ضابط المخابرات الوطنية الأميركية السابق المختص بشؤون الشرق الأدنى، الذي قال إن الضربات الغربية "من غير المرجح أن توقف العدوان الحوثي على الفور. ومن شبه المؤكد أن هذا سيعني الاضطرار إلى الاستمرار في الرد على ضربات الحوثيين، ربما مع تصاعد في العدوان".‏
وأضاف: "يرى الحوثيون أنه ليس لديهم الكثير ليخسروه، وقد شجعتهم عسكريًا عناصر الدعم الإيرانية والثقة في أن الولايات المتحدة لن تذهب إلى حد شن حرب برية".‏
‏كما صعَّدت إيران رهاناتها أيضًا في وقت سابق من هذا الأسبوع بصعود أشخاص إيرانيين إلى سطح ناقلة نفط تديرها اليونان كانت‏‏ محملة بالخام العراقي المتجه إلى تركيا، والذين قاموا بالاستيلاء عليها بعد اعتراضها أثناء عبورها مضيق هرمز. وكان قد تم احتجاز السفينة "سانت نيكولاس" بتوجيه من الولايات المتحدة في وقت سابق لانتهاكها العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، حيث صادرت وزارة الخزانة الأميركية حمولتها وقامت ببيعها. والآن، أصبح قبطانها اليوناني وطاقمها المكون من 18 مواطنًا فلبينيًا محتجزين في إيران، ويشكل الحادث تصعيدًا حادًا للتهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية.‏
الصلة الإسرائيلية‏
‏تسعى واشنطن ولندن جاهدتين إلى التمييز بين محاولتهما ردع الحوثيين في البحر الأحمر والحرب الدائرة في غزة، خشية أن يمنح دمج الأمرين لطهران ميزة دعائية في الشرق الأوسط. وفي المقابل، يحرص الحوثيون وإيران على إثبات العكس.‏
و‏تقول قيادة الحوثيين إن هجماتها على حركة الملاحة البحرية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة، وتصر على أنها تستهدف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى الرسو في ميناء إيلات الإسرائيلي فقط، وهي فكرة تعارضها القوى الغربية.‏
‏وقال مسؤول أميركي كبير للصحفيين في واشنطن يوم الجمعة: "يدّعي الحوثيون أن هجماتهم على السفن العسكرية والمدنية مرتبطة بطريقة ما بالصراع المستمر في غزة -وهذا لا أساس له من الصحة وغير شرعي على الإطلاق. كما يزعم الحوثيون أنهم يستهدفون على وجه التحديد السفن المملوكة لإسرائيل أو السفن المتجهة إلى إسرائيل. هذا ببساطة ليس صحيحًا. إنهم يطلقون النار بشكل عشوائي على السفن ذات الروابط العالمية".
‏أزمة أوسع نطاقًا في الشرق الأدنى‏
‏ليس البحر الأحمر هو النقطة الساخنة الوحيدة التي تواجه فيها القوات الأميركية والأوروبية وحلفاؤها إيران وشركاءها.‏
في تشرين الثاني (نوفمبر)، ‏‏ضربت طائرات مقاتلة أميركية من طراز (ف-15) ‏‏منشأة لتخزين الأسلحة في شرق سورية يقول البنتاغون أنها تستخدم من قبل "فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" والمسلحين الشيعة الذين يدعمهم في البلد الذي مزقته الحرب. وجاء الرد بعد أن أصيب عشرات الجنود الأميركيين في هجمات مرتبطة بإيران شُنت في العراق وسورية.‏
‏كما أن حرب إسرائيل مع "حماس" قد تتوسع بعد قصف أسفر عن مقتل أحد قادة الحركة في العاصمة اللبنانية بيروت في وقت سابق من كانون الثاني (يناير). وقد تعهد "حزب الله" اللبناني برد سريع على الاغتيال وتصاعدت التوترات على طول الحدود بين البلدين، حيث تم إجلاء المدنيين الإسرائيليين من منازلهم في البلدات والقرى القريبة من الحدود.‏
كل ذلك يسهم في خلق بيئة تصبح أكثر تقلبًا باطراد بحيث تثير قلق الدول المجاورة، كما قال كريستيان كوخ، مدير "مركز الخليج للأبحاث" في المملكة العربية السعودية. ‏
‏وقال كوخ: "هناك الكثير على المحك في الوقت الحالي. المملكة العربية السعودية وآخرون قلقون للغاية بشأن المزيد من التصعيد الذي يمكن أن يعرضهم للانتقام. الآن، ازداد خطر التصعيد الإقليمي، مما قد يعني احتمال تورط إيران أكثر في الصراع، وهذه دوامة شديدة الخطورة".
في حين انهارت الجهود المخطط لها منذ فترة طويلة لتطبيع العلاقات بين السعوديين وإسرائيل في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) والرد العسكري الإسرائيلي اللاحق، دفعت الرياض قدمًا بسياسة خفض التصعيد مع الحوثيين بعد عقد من الصراع العنيف، وسعت إلى تقارب غير مسبوق تقريبًا مع إيران.‏
‏وقال توبياس بورك، الخبير في أمن الشرق الأوسط في "المعهد الملكي للخدمات المتحدة": "كان للمملكة العربية السعودية هدف واحد، هو منع هذا من التصعيد وتحوله إلى حرب إقليمية أوسع. وقد حاولت على مدى السنوات القليلة الماضية إنهاء تدخلها في الحرب في اليمن، بما في ذلك من خلال المفاوضات مع الحوثيين -وفي الواقع، من كل ما نعرفه من الخارج، فإنهم قريبون بشكل معقول من التوصل إلى اتفاق".‏
وبذلك، يشكل التحالف الغربي ضد الحوثيين مصدرًا للقلق أكثر من مبعث للراحة بالنسبة لدول الخليج. ‏
‏وفق الجنرال الأميركي المتقاعد مارك كيميت، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون السياسية والعسكرية، فإن "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تبقيان خارج هذا التحالف لأنهما لا تريدان بشكل أساسي أن يهاجمهما الحوثيون كما كان يفعل لسنوات وسنوات بصواريخ كروز". ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون تواجد القوات الأميركية أو الأوروبية على الأرض ضروريًا، لأن "قدراتنا هذه الأيام على العثور حتى على قاذفات الصواريخ المتنقلة، والتعامل معها ومهاجمتها، قد تحسنت إلى حد كبير".‏
عواقب بعيدة المدى‏
‏بموقعه عند تقاطع أوروبا وآسيا، يشكل البحر الأحمر طريقًا حيويًا للطاقة والتجارة الدوليتين. وقد انخفضت حركة الملاحة البحرية عبر المنطقة مسبقًا بنسبة 20 في المائة، حسب ما قال الأدميرال إيمانويل سلارز، القائد المشترك للقوات الفرنسية في المنطقة، للصحفيين يوم الخميس.‏
‏ووفقًا ‏‏للبيانات التي نشرها‏‏ "معهد كيل" الألماني هذا الأسبوع، فقد انخفضت التجارة العالمية بنسبة 1.3 في المائة من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى كانون الأول (ديسمبر)، مع احتمال أن تكون هجمات الحوثيين عاملاً مساهمًا في هذا الانخفاض.
وقال المعهد إن حجم الحاويات التي تُشحن في البحر الأحمر قد انخفض أيضًا، وقد أصبح حاليًا أقل بنسبة 70 في المائة تقريبًا من المعتاد. وفي كانون الأول (ديسمبر)، تسببت الأزمة في الممر البحري في ارتفاع تكاليف الشحن ووقت النقل والواردات والصادرات من الاتحاد الأوروبي لتكون "أقل بكثير" مما كانت عليه في تشرين الثاني (نوفمبر).
‏وفي مؤشر على التأثير على سلاسل التوريد الصناعية، قالت شركة "تسلا" الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية يوم الجمعة إنها ‏‏ستغلق مصنعها في ألمانيا‏‏ لمدة أسبوعين.
يتدفق حوالي 12 في المائة من نفط العالم و8 في المائة من غازه عادة عبر هذا الممر المائي المهم، بالإضافة إلى مئات سفن الشحن. ‏‏وقد ارتفعت‏‏ أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة بعد الضربات، مما أثار مخاوف السوق من التأثير الذي يمكن أن يحدثه صراع أوسع على إمدادات النفط من المنطقة، وخاصة تلك التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز الذي يربط الخليج الفارسي بالمحيط الهندي وبأهم نقطة احتشاد للنفط في العالم.
تسببت هجمات الحوثيين على البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، في قيام شركات الشحن الكبرى، بما في ذلك شركة النفط العملاقة "بريتيش بتروليوم"، بوقف نقل الشحنات عبر البحر الأحمر، واختارت سلوك طريق التفافي طويل حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من ذلك. ‏
‏وفقًا لبورك، كان التأثير على أسعار الطاقة محدودًا حتى الآن، ولكنه سيعتمد على ما سيحدث بعد ذلك. وقال: "نحن في حاجة إلى النظر في أفعال اثنتين من الجهات الفاعلة هنا. الأولى هي الحوثيون، كيف سيردون؛ والأخرى، بالطبع، كيفية رد إيران". وفي حين أن لدى طهران "الخيار النووي" المتمثل في إغلاق مضيق هرمز تمامًا، فمن غير المرجح أن تفعل ذلك في هذه المرحلة.
‏وأضاف: "لا أعتقد أن مضيق هرمز هو التالي. أعتقد أنه سيكون هناك عدد غير قليل من الخطوات على سلم التصعيد أولاً".
‏لكن سيمون تاغليابيترا، خبير الطاقة في "مركز بروغل للأبحاث" في بروكسل، حذر من أن مواجهة متصاعدة مع إيران قد تؤدي إلى تطبيق أكثر صرامة للعقوبات على صادراتها النفطية. وكان الغرب قد غض الطرف عن مبيعات طهران المتزايدة للصين في أعقاب الحرب في أوكرانيا، والتي خففت بعض الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.
ويعتقد تاغليابيترا أن الحملة "يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير، مما يدفع التضخم إلى الأعلى ويزيد من تعقيد الجهود التي تبذلها البنوك المركزية للسيطرة عليه".
‏ومع ذلك، يمكن للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المساعدة في التعويض عن نتائج مثل هذه الخطوة من خلال زيادة إنتاجهما النفطي الخاص -شريطة أن تكونا على استعداد للمخاطرة بإثارة غضب إيران.‏

*شارك في إعداد هذا التقرير كل من غابرييل جافين من يريفان، أرمينيا؛ أنطونيا زيمرمان من بروكسل؛ وجيمي ديتمر من تل أبيب.‏ كما أسهمت لورا كيالي من باريس.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Middle East braces for chaos as Iran and West square up

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