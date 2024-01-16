Tuesday, 16 January 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

1/16/2024 2:31:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعوم ريدان* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/12/7 بدأت شركات رائدة في قطاع الشحن البحري بتحويل مسار بعض السفن المرتبطة بإسرائيل والإعراب عن قلقها بشأن الهجمات المتزايدة للحوثيين. ولكن يمكن أن تتكشف تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا بكثير إذا تصاعد نشاط الحوثيين المعادي للشحن أو استمر إلى أجل غير مسمى.
* * *
وفقاً للبيانات البحرية الأخيرة، دفعت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، لا سيما تلك المرتبطة بإسرائيل، ببعض الشركات إلى تحويل مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس ومضيق باب المندب الاستراتيجي. فقد شوهدت هذه السفن وهي تسلك طريقا أطول حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا وآسيا، مما يزيد من زمن عبورها. وعلى الرغم من احتواء الهجمات الصادرة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن حتى الآن، إلّا أن خطر حدوث تعطيل كبير للتجارة العالمية سيبقى مرتفعا طالما يتم استهداف السفن التجارية التي تديرها شركات من جنسيات مختلفة.
الهجمات قبل حرب غزة وبعدها
لقد تزايد التهديد اللاحق بالأمن البحري المحلي خلال السنوات القليلة الماضية، وتسببت الحرب بين "حماس" وإسرائيل في مفاقمته. وكان الحوثيون يستهدفون سابقًا السفن المرتبطة بالدول المشاركة في حرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. على سبيل المثال، في العام 2018 صبوا تركيزهم على ناقلات النفط الخام التابعة لشركة "البحري"، وهي الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وهاجموا السفن خلال إبحارها عبر مضيق باب المندب وهي في طريقها إلى البحر الأحمر وقناة السويس أو خلال عودتها منهما. ورداً على ذلك، علّقت وزارة الطاقة السعودية شحنات النفط عبر المضيق لاثني عشر يوماً تقريباً (وهي مدة غير كافية على ما يبدو لدفع شركات الشحن إلى سلوك طرق بديلة، علماً أنها قد تفعل ذلك إذا زادت مدة التعطيل).
وتركز موجة الهجمات الحالية بشكل أكبر على السفن ذات العلاقات الإسرائيلية، ولكن حتى هذه الظاهرة ليست جديدة. فبين العام 2021 وأوائل العام 2023، استهدفت هجمات بالطائرات من دون طيار نُسبت إلى إيران بعض السفن المرتبطة بالجهات الإسرائيلية، بما في ذلك في بحر العرب بالقرب من عُمان. لكن حرب غزة رفعت من مستوى هذه التهديدات، إذ يستخدم الحوثيون أساليب جديدة لاستهداف السفن التجارية. (ستتم تغطية التحليل التفصيلي لهذه الأساليب وأنظمة الأسلحة المرتبطة بها في تقرير سياسي منفصل).
وفي خطاب ألقاه زعيم الحركة عبد الملك الحوثي في 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، حذّر قائلاً: "عيوننا مفتوحة من أجل الرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، وباب المندب على وجه التحديد، وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية". وبعد خمسة أيام، استخدمت قوات الحوثي طائرة هليكوبتر للصعود على متن حاملة المركبات "غالكسي ليدر" (رقم تسجيل السفينة 9237307) - المملوكة لشركة "راي شيبينغ ليميتد" ومقرها إسرائيل - والاستيلاء عليها أثناء عبورها البحر الأحمر من تركيا في طريقها إلى الهند. ووفقاً لبيانات موقع "تانكرتراكرز.كوم" TankerTrackers، تم نقل السفينة المختطفة أولاً إلى ميناء الحديدة اليمني، ثم إلى منطقة أبعد شمالا. وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، ما تزال السفينة في اليمن مع طاقمها.
وتعرضت سفينتين تجاريتين أخريين والتي أفادت بعض التقارير عن صلاتهما الإسرائيلية لهجوم في 24 و26 تشرين الثاني (نوفمبر)، وكانت إحداها في المحيط الهندي والأخرى في البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن أضرار خطيرة في الحالتين. ففي حادثة 26 تشرين الثاني (نوفمبر)، أطلقت ناقلة الكيماويات "سنترال بارك" (رقم تسجيل السفينة 9725823) نداء استغاثة في البحر الأحمر، طالبة تدخل السفينة الأميركية "يو إس إس ميسون". وما يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك هجوم قراصنة أم هجوما حوثيا. ولكن بعد الحادثة، تم إطلاق صاروخ واحد على الأقل من أراضي الحوثيين باتجاه سفينة "ميسون".
في 3 كانون الأول (ديسمبر)، قصفت قوات الحوثيين بشكل مباشر سفينتين على الأقل في جنوب البحر الأحمر باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار، وهما ناقلة بضائع ضخمة وسفينة حاويات. وزعم الحوثيون أن السفينتين إسرائيليتان، بينما نفى الجيش الإسرائيلي هذا الارتباط. وتدير شركة "يونيتي ماريتايم" ومقرها بريطانيا إحدى السفينتين، وهي "يونيتي إكسبلورر" (رقم تسجيل السفينة 9726035)، ووفقاً لأحد التقارير، يضم المسؤولون عن الشركة دان ديفيد أونغار، وهو مقيم في إسرائيل وابن أحد أقطاب الشحن الإسرائيليين. وكما هي الحال في الحوادث السابقة، لم تكن السفينتان المستهدفتان تبحران من إسرائيل وإليها في يوم الهجمات، بناءً على بيانات "مارين ترافيك".
التأثير على التجارة المرتبطة بإسرائيل
تشير ردود الفعل الأولية لشركات التأمين البحري وشركات الشحن إلى أن هجمات الحوثيين الأخيرة تؤثر على عملية صنع القرار في القطاع بشأن السفن ذات الروابط الإسرائيلية. وفي الشهر الماضي، أفادت التقارير أن شركة إدارة المخاطر "أمبري" نصحت أصحاب السفن بالتحقق مما إذا كانت سفنهم مملوكة أو مُدارة من قبل شركات لديها روابط إسرائيلية في العام الماضي. لكن تتبع التفاصيل الإدارية لسفينة معينة ليس عملية سلسة دائماً، وقد لا تكون السفينة ذات الروابط الإسرائيلية بالضرورة مسجلة في إسرائيل أو ترفع العلم الإسرائيلي أو يتم تشغيلها من قبل جهة إسرائيلية طوال الوقت.
وفي حالة "غالكسي ليدر" مثلاً، تفيد بيانات "قائمة لويدز الاستخباراتية" أن السفينة ترفع علم جزر البهاما، بينما يقع مقر الشركة المالكة المسجلة، "غالكسي ماريتايم المحدودة"، في جزيرة مان. وفي يوم اختطاف السفينة، تم استئجارها وإدارتها من قبل مجموعة "نيبون يوشن كابوشيكي كايشا" اليابانية. وفي قطاع الشحن، تسمح أنظمة التسجيل المفتوحة للمالكين بتسجيل السفن في بلدان غير بلدانهم -وهو أمر غالباً ما يفعلونه لتجنب الضرائب وتقليل العقبات التنظيمية. وبالتالي، ليس من السهل دائماً تتبع الملكية الكاملة للسفينة من دون تفاصيل حول المالك المستفيد، والمالك المسجل، والمشغل التجاري، والمشغل الخارجي، وبيانات أخرى.
وكان استخدام الحوثيين لطائرة هليكوبتر للصعود على متن سفينة "غالكسي ليدر" مقلقاً بشكل خاص لبعض شركات التأمين. فقد أشارت التقارير الأولية إلى أن السفن التابعة لإسرائيل ستُفرض عليها على الأرجح أسعار تأمين أعلى إذا مارست أنشطتها التجارية في الخليج العربي والبحر الأحمر، اللذين يُعتبران الآن مناطق أكثر عرضة للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات الصادرة عن "مارين ترافيك" إلى أن بعض السفن التي لديها صلات إسرائيلية تتجنب البحر الأحمر منذ حادثة "غالكسي ليدر". في 16 تشرين الثاني (نوفمبر)، ووفقاً لـ"قائمة لويدز الاستخباراتية"، فإن سفينة "غارديان ليدر" (رقم تسجيل السفينة 9388716)، وهي ناقلة مركبات ترفع علم جزر البهاما وترتبط بشركة "راي شيبينغ"، غادرت ميناء "لايم شابانغ" في تايلاند متجهة إلى إسبانيا. وبدلاً من الإبحار إلى أوروبا عبر قناة السويس، سلكت السفينة الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مما يشير إلى أنها ربما غيرت مسارها في منتصف الرحلة بسبب الأخبار المقلقة القادمة من البحر الأحمر. ونظراً لسرعتها المتوسطة (من خلال تتبعها وصلت سرعتها إلى حوالي 16 عقدة اعتباراً من 27 تشرين الثاني (نوفمبر))، ستحتاج السفينة إلى حوالي واحد وثلاثين يوماً للوصول إلى ميناء ملقة الإسباني عبر رأس الرجاء الصالح، مقارنةً بحوالي تسعة عشر يوماً لو اجتازت باب المندب.
وقامت سفينة أخرى ترفع علم جزر البهاما، وهي حاملة المركبات "غلوفيس سيغما" (رقم تسجيل السفينة 9736810)، المرتبطة بشركة "راي شيبينغ"، وفقاً لقاعدة بيانات "إيكويسيس" و"قائمة لويدز الاستخباراتية"، بتغيير وجهتها هذا الأسبوع بعد مغادرتها ألمانيا. ففي 5 كانون الأول (ديسمبر)، شوهدت وهي تبحر قبالة سواحل إسبانيا بينما كانت تشير إلى أنها تتجه نحو قناة السويس. لكن في اليوم نفسه، وبناءً على بيانات من "مارين ترافيك"، غيرت وجهتها إلى سنغافورة وشوهدت وهي تغير اتجاهها نحو أفريقيا بدلاً من جبل طارق، وهي تغييرات يمكن أن تعكس المخاطر في البحر الأحمر.
ومن الأمثلة الأخرى سفينة الحاويات التي ترفع علم ليبيريا "زيم باسيفيك" (رقم تسجيل السفينة 9440837)، المرتبطة بشركة "تسيم لخدمات الشحن المتكاملة" التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها. ففي 4 كانون الأول (ديسمبر)، أظهرت بيانات "مارين ترافيك" السفينة وهي تبحر حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من البحر الأحمر وهي في طريقها من ماليزيا إلى ميناء مرسين التركي. وسبق أن أفادت الشركة أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر دفعتها إلى تغيير مسار بعض سفنها.
تؤدي فترات العبور الأطول هذه إلى تكاليف إضافية، من بينها حرق المزيد من الوقود. ويمكن أن تؤثر هذه التكاليف على البائعين والمشترين على حد سواء، وفقاً لنوع اتفاقية الشحن التي يبرمونها.
تجنب الاضطراب الأوسع نطاقاً
إذا تصاعدت هجمات الحوثيين وأدت إلى تعطيل شديد في حركة الملاحة في البحر الأحمر، سيتعرض كل من أمن الطاقة العالمي وتجارة البضائع الجافة لضربة أخرى، خصوصاً في أوروبا، التي لا تزال تتعافى من التأثير الهائل للحرب الأوكرانية. ووفقاً لـ"إدارة معلومات الطاقة الأميركية"، زادت عمليات نقل النفط الخام المتجهة شمالاً عبر طريقين رئيسيين إلى البحر الأبيض المتوسط -قناة السويس وخط أنابيب سوميد في مصر- بأكثر من 60 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنةً بعام 2020، مع تعافي الطلب في أوروبا والولايات المتحدة في أعقاب جائحة "كوفيد 19". كما أشارت الإدارة إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي دفعت أوروبا إلى استيراد المزيد من النفط من بعض المنتجين في الشرق الأوسط. على سبيل المثال، تظهر بيانات شركة "كبلر" أن العراق صدّر ما معدله 743 ألف برميل يومياً إلى أوروبا عبر قناة السويس هذا العام، مقارنةً بـ629 ألف برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وهكذا، بينما يبدو تأثير هجمات البحر الأحمر محدوداً حتى الآن، إلّا أنه لا يمكن تجاهل خطر التصعيد أو سوء التقدير الذي قد يتسبب بصدمات أعمق للتجارة. لذلك، تُعتبر حماية حرية الملاحة في هذا الممر المائي أساسية لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي ككل.

*نعوم ريدان: زميلة أقدم في معهد واشنطن.

MENAFN16012024000072011014ID1107728888

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث