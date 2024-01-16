الشويخ توظف مهنة المحاماة لمساعدة نساء وتوعيتهن قانونيا

MENAFN - Alghad Newspaper) رشا كناكرية

وظفت المحامية نداء الشويخ من محافظة العقبة ما تعلمته وأتقنته من أجل أن تكون عونا لغيرها، حيث تعمل بكل قوتها ومن خلال شعورها بالمسؤولية على مساعدة المرأة في معرفة حقها القانوني وما لها وما عليها.

الشويخ عضو في مجلس محافظة العقبة، لم تكن رحلتها بسيطة ووجدت القوة والدعم من السيدات الأردنيات حولها، ومن عائلتها في الأساس، حيث أن والدتها التي حرمت من التعليم كانت حريصة على تعليم بناتها لتصنع لهن مستقبلا أفضل عبر سلاح العلم.

وتوضح الشويخ لـ "الغد"، أنها تخصصت في دراسة القانون وبعدما تخرجت في الجامعة تعرضت لمشكلة، وكانت تفتقد إيجاد الحل، ولذلك قررت أنها قبل أن تبدأ تدريبها على مهنة المحاماة أن تتلقى تدريبات في مجال الخدمة المجتمعية والتطوعية حتى تصقل شخصيتها.

ولهذا عملت الشويخ لمدة سنة في مركز تابع للأونروا كمتطوعة وكانت تساعد السيدات بكتابة الاستدعاءات وبأبسط الأمور ومن بعدها بدأت تدريبها القانوني وتطويع شهادة القانون لمساعدة النساء، حيث كانت تتدرب بالقانون النظامي والشرعي حتى يكون دورها مساندا للمرأة غير القادرة على اتخاذ قرار ولا تستطيع الوصول لاستشارة قانونية.

وفي العام 2007 أسست الشويخ نواة مكتب لتقديم خدمة الاستشارة القانونية المجانية وخدمة الاستشارة الاجتماعية للسيدات حمل اسم "مكتب السمو" للاستشارات القانونية وكان يتبع للأونروا، ولكن بعد 3 سنوات من العمل لمسوا أن هنالك سيدات في المناطق النائية في العقبة لا يستطعن الوصول إلى المكتب، ولذلك نظموا زيارات إلى القرى لإقامة دورات توعوية والالتقاء بالسيدات في الجمعيات أو زيارة منازلهن حتى يقدموا لهن المعرفة في القانون مثل حقهن في الميراث وهذا كان نواة العمل الاجتماعي لـ" الشويخ".

وتؤكد الشويخ أن هدفها كان الوصول لأكبر عدد من السيدات، ولذلك قررت أن تقدم محاضرات توعوية وإلى جانب ذلك أعدت كتيبا قانونيا أسمته "سلمى تسأل في قانون العمل" وهذا الكتيب يشرح للسيدات حقوقهن، وقد أصدرته سنة 2008 وتم توزيعه على الحضانات والمدارس الخاصة وكان الكتيب عبارة عن رسالة محكية للسيدات تتحدث عن قانون العمل بأسلوب قصصي.

ومن جهة أخرى تطوعت الشويخ مع عدة جهات من أجل الالتقاء بسيدات أكثر لتوصل لهن الاستشارة القانونية سواء في المواضيع العمالية أو في الزواج والطلاق والميراث ومنها هيئة شباب كلنا الأردن ومركز الأميرة بسمة.

وكما اختارت الشويخ أن تتطوع مع تجمع لجان المرأة وافتتحت به مكتبا للاستشارة القانونية المجانية وبقيت حتى سنة 2014 وفي هذه السنة حصل التجمع على منحة مالية لتغطية منطقة الجنوب كاملة وقد عملت مستشارة قانونية لهذا المشروع بما يخص التوعية القانونية، وتم تأسيس شبكة من المحاميات لتغطية منطقة الجنوب كاملة بما يتعلق بالتوعية القانونية كما أصدروا عدة كتيبات كانت مثل الحصن الحصين للسيدة بمائة سؤال وجواب قانوني وقد استطاعوا الوصول لـ 1800 سيدة على مستوى الجنوب من خلال مشروع "تمكين" بتجمع لجان المرأة.

ونقطة التحول الكبرى لـلشويخ عندما استطاعت الحصول على مشروع المشاهدة القانونية العام 2017، والذي يعد أول مشروع لأبناء المطلقين والمطلقات، مشيرة إلى أن هذا المشروع جاء عندما حاولت طفلة من أبناء أقاربها أن تؤذي نفسها لأنها ترى والدها داخل المحكمة، لذلك قررت العودة للنصوص القانونية ووجدت أن قانون الأحوال الشخصية يسمح لجمعية خيرية أو منظمة أن تستقبل الأطفال.

لذلك بدأت الشويخ بتأسيس جمعية "السمو" للرعاية والريادة واستطاعت مع تجمع لجان المرأة تفعيل نص القانون وإيجاد حاضنة في الجمعية لاستقبال الأطفال في مبناها وهي تعد الأولى من نوعها في الجنوب، اختيرت على إثره لتمثّل الأردن في أحد المؤتمرات المهمة في الولايات المتحدة الأميركية لتتحدث عن مشروع المشاهدة القانونية.

وتشير إلى أن جمعية السمو هي الجمعية الوحيدة في العقبة التي تستقبل الأطفال الأحداث، بمعنى أن الطفل الحدث لا يدخل السجن بل يأتي لمبنى الجمعية من أجل تنفيذ العقوبات البديلة، مؤكدة بذلك أن هدف الجمعية هو تقديم المساعدة والرعاية للأطفال كأطفال جانحين وأطفال مشاهدة قانونية.

في العام 2017 أصبحت مقررة لتجمع لجان المرأة وأطلقت من بعدها أكثر من 20 مبادرة نوعية على مستوى المملكة.

كان لـلشويخ العديد من الملاحظات على بعض القوانين، ولذلك اختارت أن تكتب أول مجموعة قصصية تسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية التي تواجهها المرأة أسمته "سرقوا عشاء مريم" ونالت عليها جائزة أديب نقابة المحامين وكذلك كتبت رواية حملت اسم "أغلقوا نوافذ القمر" وتحدثت بها عن مشاكل قانونية تعاني منها السيدات وقد ترشحت للعديد من الجوائز العالمية. أما رواية "أوراق السمن" فقد تحدثت عن الزواج المبكر للفتيات وقد نالت المركز الثالث في جائزة "ابن الجنوب.. الراحل محمد عياش ملحم الأدبية"، لتؤكد بذلك الشويخ أنها تكتب من أجل المرأة وتسلط عليها الضوء في جميع كتاباتها.

وتبين الشويخ أنها كانت تمتلك مهارة الكتابة كموهبة ولكنها طورتها كحرفة، ففي صغرها كانت تكتب بطريقة بسيطة ولكن تجاربها العديدة وعملها كمحامية ودخول المحكمة ورؤية قضايا السيدات جعلها تدرك أن لكل سيدة قصة وبهذا استطاعت أن توثق قصصا صعبة، وهذه الكتابات وجدت قبولا مجتمعيا ونالت جوائز.

و"السمو"، جمعية خيرية غير ربحية خاصة بالأطفال بمكان يعد من أكثر أماكن جيوب الفقر في العقبة وهي تضم مبادرة "نافع" للأحداث والمشاهدة القانونية ومبادرة "نادي مرجانة" للسيدات والذي خرج منه مبادرة "من عنا لعندكم" لأهالي غزة.

وبينت أنه في يوم أتت لها سيدة تحمل ملابس الصلاة، وقالت إنها ترغب بإيصاله لغزة، ومن هنا انطلقت مبادرة "من عنا لعندكم" واستطاعوا التشبيك مع غرفة تجارة العقبة والهيئة الخيرية الهاشمية لرفدهم بـ 200 طقم صلاة وملابس للأطفال ومستلزمات أخرى. تقول "أن نصل لهذا الكم من التبرعات وإيصالها لغزة كان إنجازا لنا، فمن البيئة البسيطة في العقبة استطعنا أن نمد يد العون لغزة".

وفي العام 2022 استطاعت الشويخ أن تحصل على مقعد الكوتا في اللامركزية، وكانت هذه أكثر لحظاتها فرحا. وتؤكد الشويخ أن كل مرحلة انتقالية لم تخل من الصعاب، وعندما بدأت تأسيس جمعية للأطفال وأن تكون هي رئيستها كان التحدي كبيرا ولكن الآن أصبح نقطة قوة لها، واليوم أصبحت قادرة على أن توجه غيرها لخوض ذات التحدي.

الطموح والحلم الأكبر لـلشويخ، هو توفر مساحة آمنة للسيدات وإيصال صوتهن وأحلامهن وتحدياتهن من خلال عملها المتواصل معهن وتوعيتهن، حتى في داخل سطور رواياتها.







