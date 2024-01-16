Tuesday, 16 January 2024 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيت الأبيض: إسرائيل انتقلت لمرحلة أقل حدة في عملياتها بغزة

1/16/2024 2:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال البيت الأبيض إن إسرائيل انتقلت إلى مرحلة أقل حدة في عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة وشماله.
وأضاف أن واشنطن تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع.
وشدد البيت الأبيض على أن حركة حماس لا تزال تشكل تهديدا نشطا على إسرائيل، وتهدد بتكرار هجمات مماثلة لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

MENAFN16012024000072011014ID1107728883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث