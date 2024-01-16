البيت الأبيض: إسرائيل انتقلت لمرحلة أقل حدة في عملياتها بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال البيت الأبيض إن إسرائيل انتقلت إلى مرحلة أقل حدة في عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة وشماله.
وأضاف أن واشنطن تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع.
وشدد البيت الأبيض على أن حركة حماس لا تزال تشكل تهديدا نشطا على إسرائيل، وتهدد بتكرار هجمات مماثلة لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
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