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المهنيون ينعون صناديقهم التقاعدية

1/16/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بعد قرار الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بتصفية صندوق تقاعدهم في العام 2019، والهيئة العامة لنقابة الجيولوجيين اتخاذ قرار مماثل في شهر أيار الماضي، والهيئة العامة لنقابة المهندسين" بمن حضر" إعادة هيكلة صندوقهم التقاعدي العام الماضي، بدا واضحا أن أزمة الصناديق النقابية بشكل عام، والتقاعدية بشكل خاص قد دخلت حالة الخطر الشديد، وأن بعض حالاتها تستعصي على الجراحة وتستدعي إعلان الوفاة.
غير أن إعلان الوفاة لا يمكن أن يكون متأخرا جدا، والسبب أن الرواتب التقاعدية أصبحت من الحقوق المكتسبة، حيث رهن أعضاء النقابة مستقبلهم بما سيحصلون عليه من تقاعد يساعدهم على أمور معيشتهم ويوفر لهم جزءا يسيرا من تكاليف المعيشة المرتفعة في ظل تقاعداتهم المتدنية أصلا. وفي الوقت نفسه يتجاوب مع أهداف النقابة التي يفترض أن تكون تجمعا مصلحيا لمنتسبيها، وضمانا لهم في شيخوختهم.
فالنقابات التي تخلت عن أنظمتها التقاعدية اكتشف أعضاء هيئاتها العامة الخلل مبكرا وقبل استحقاق أي من أعضائها للراتب التقاعدي، وتعاملت مع الموقف بما يستحق. فالكثير من صناديق التقاعد تعتمد على اقتطاعات بمبالغ بسيطة، تودع في البنوك بفوائد بسيطة، بعيدا عن الاستثمار الناجح الذي يحقق عوائد مجزية ترفع من موجودات الصندوق وتوفر السيولة اللازمة للتقاعد. أما القلة التي توسعت في الاستثمار فقد اكتفت بتجارة الأراضي وبعض الأسهم لكنها حققت خسائر كبيرة وبخاصة خلال موجة الكورونا.
اللافت هنا أن معظم إدارات تلك الصناديق لا تقوم بإجراء دراسات اكتوارية تبين الكفاءة المالية للصناديق لفترات طويلة. ومعظمها تتوسع في نفقاتها الإدارية، وتقوم بتوظيف أشخاص على حساب الصناديق برواتب مرتفعة وبامتيازات من بينها" الثالث عشر والرابع عشر" وغيرها. ونذكر جيدا كيف رفضت تلك النقابات سؤالا حكوميا حول واقع تلك الصناديق وما أجري من دراسات اكتوارية لضمان حقوق المشتركين التي وصلت إلى مئات الملايين من الدنانير. وتمسكت النقابات باتهام الحكومات المتعاقبة بالتدخل في شؤونها.
غير أن أي إجراءات جراحية أو إعلان وفاة تبقى محكومة بإجراءات قانونية يتولاها أصحاب الشأن من الهيئة العامة، بعيدا عن الاجتهادات الشخصية من لجنة نقابية أو حتى من مجلس نقابة كما حدث في نقابة المهندسين الزراعيين التي يتهمها بعض أعضائها بتجاوز القانون في استنباط حل لمشكلة صندوقهم التقاعدي على حساب المتقاعدين أنفسهم.
فبين يدي رسالة تحمل ثمانين توقيعا لمهندسين زراعيين على شكوى مفادها قيام نقابتهم بخصم خمسين دينارا من الراتب التقاعدي المخصص للمتقاعدين منهم. وبحسب الرسالة التي تلقيتها من المهندسة والإعلامية المعروفة سمر العزيزي، مرفقة بتواقيع العشرات من أعضاء النقابة، يقولون إنهم قاموا بتسليمها إلى مجلس النقابة، فإن القرار اتخذ على مستوى لجنة نقابية، ودون استشارة الأعضاء المعنيين، والاكتفاء بنشره على صفحة التواصل الخاصة بالنقابة ليصبح نافذا بالحال، ويتراجع مقدار الراتب التقاعدي لمستحقيه إلى مبلغ بسيط جدا.
بلغة الأرقام يحصل قدامى المتقاعدين قبل الخصم على راتب تقاعدي مقداره 70 دينارا فقط والجدد 180 دينارا. أما بعد الخصم فيصبح راتب المتقاعد القديم 20 دينارا والجديد 135 دينارا فقط .
وبحسب الرسالة فإن مبالغ الاقتطاع التي بدأت منذ شهر كانون الأول الماضي، سيتم تحويلها إلى ما يسمى" صندوق الامانات"، الذي لا يعلمون عنه شيئا، والذي لا يوجد أي نص قانوني يتيح للنقابة اتخاذ مثل ذلك الاجراء.
وبحسب ما نقله الموقعون على الرسالة تصر النقابة على موقفها، وترفض التراجع عن قرارها وسط مغلومات تؤشر على ان جميع النقابات المهنية ماضية على نفس الخط، ما يهدد الحقوق المكتسبة للمهنيين وواقعهم المعيشي.
فمن يحمي تلك الحقوق؟

MENAFN16012024000072011014ID1107728882

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