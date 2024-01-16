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مائة يوم من الأسئلة

1/16/2024 2:31:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زلزل العالم زلزاله، كيف لحركة - مصنفة " خطر ارهاب" في معظم دول العالم! محاصرة برا وبحرا وجوا ومراقبة على مدار الدقيقة - كيف لها أن تنفذ عملية الساعات الست وكأنها اول رد فلسطيني على حرب الايام الستة، لا احد يعلم عن العملية حيث فُوجئ بها معظم قادة حماس في بيروت وقطر مثلما فوجئ بها اليمين الصهيوني المتغطرس. ظهر جليا ان لا احد يعلم عن القدرات العسكرية لحماس، استعرضت الحركة " التصنيع العسكري" في "مظلات المراوح " التي حملت مقاتلين لعمق مستوطنات الغلاف، وفي ساعات الذهول الاولى سقط يقين تفوق جيش العدوان الصهيوني وعلى وجه الخصوص سقطت اجهزة الاستخبارات الصهيونية والأميركية والغربية هي ذاتها التي حشدت لغزة تكنولوجيا المراقبة لمحاصرتها، والتي تَعد على غزة وعلى أبناء غزة انفاسهم.
كانت الضربة موجعة، فقد أطاحت بمفهوم التفوق العسكري باعتباره متطلبا لوجود الكيان واستمراره ومصدر الدعم المتواصل من اميركا، وظهرت إسرائيل وكيلة مشروع الاستعمار الأميركي الغربي وكأنها غير جديرة بكل هذا الدعم، وهنا طرحت اسئلة في العالم وفي المنطقة عن جدوى دعم إسرائيل ايضا!
وبالتزامن مع ذلك، ظهرت اسئلة حول الجدوى من الجيوش العربية والأنظمة العربية التي تعاملت مع إسرائيل باعتبارها متفوقة عسكرياً، وأطاحت هذه العملية بنظريات الواقعية السياسية المستسلمة التي شكلت منطق العقل السياسي العربي في السبعين سنة الماضية، وهنا عاد للعقل السياسي العربي مفهوم قوة ارادة الشعوب في مواجهة قوة الغطرسة والجيوش!
مع دعم إيران، الدولة الشيعية لحركة سنية بكمية صاعقة من السلاح طرحت اسئلة حول مفهوم وبوصلة التحالفات العربية، هذا الحلف "الشيعي السني"- الذي اعتقد بأنه غير مسبوق في التاريخ - طرح اسئلة محورية على العقل السياسي العربي، فان كان الحلف الشيعي دعم المقاومة وحركة التحرر المشروع، فإن الحلف السني اخفق حتى في وقف الحرب على الأطفال! كان يمكن لهذا الحلف وشبكة علاقاته خصوصا مع الأميركان ان يؤثر في وقف الحرب ويمنع نفوذ إيران حربيا! إذا قدمت ايران السلاح قدموا انتم السلام للناس حتى تتبعكم، بل على العكس فقد ظهرت بعض دول العالم السني متوافقة مع استمرار قتل الفلسطيني نكاية بحماس!
مع استمرار ارتكاب الكيان الصهيونى ابادة جماعية لشعب غزة بالإمعان بقتل وتجويع وتدمير غزة في حرب انتقامية بربرية، هذا الإجرام أطاح بنا بسؤال حول تحالفنا الفكري مع الغرب ومع أنظمة غربية ترفض وقف الحرب بمقولات متهافتة تظهر عمق أزمتنا معها وتعيد تكييف العلاقه بيننا وبينها كدول مستعمرة لشعوبنا. هل تصدقون أن دولاً مثلت اسس الحركة التحريرية وحقوق الإنسان في العصر الحديث ترفض وقف العدوان لأسباب إنسانية؟!
الدم الغزي غير العالم وما يزال يغير فيه، وزلزل مفاهيم وعلاقات دولية وشخصية، فمثلا اظهر ان جنوب أفريقيا دولة عظمى وان اميركا دولة عدوان، وان جنوب أفريقيا دولة قيم، وان اميركا دولة مصالح وحسابات تجارية، وأظهر أيضا ان قيم حقوق الانسان قد تستخدم من دول في حقيقتها هي دول استعمارية ما تزال تضمر إحساسها بالتفوق العرقي وحق الانتداب على الشعوب!
الاسئلة التي طرحها دم أطفال غزة سوف تلاحق المجرمين والثقافات والسياسات المجرمة كما ستحاصر النخب الثقافية والسياسية التي قادت مجتمعاتنا، تلك الاسئلة ايقظت أيضا ضمير شعوب العالم، التي تخرج في كل مدن العالم تمسكا بحقوق الإنسان وبالحرية وحق الشعوب في تقرير المصير.
دم غزة أعاد للمشهد شباب العالم العربي نساء ورجالا قد ضبطوا بوصلتهم على ان الاستعمار السياسي والعسكري هو مشروع مستمر وان تحرير فلسطين هو اولاً واخيراً تحرير للإنسان العربي من التبعية الاقتصادية والسياسة، وان الحرية وحقوق الإنسان قيم عربية وعالمية وانسانية تجمع من يؤمن بها وليس من يتاجر بها لغايات تحقيق مشاريع استعمارية متجددة.
الدم الغزي غير وما يزال يغير العالم، انتبه جنابك!

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