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محاكمة إسرائيل في لاهاي

1/16/2024 2:31:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

رفعت دولة جنوب أفريقيا قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة خرق معاهدة منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ما يعد خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. المحاكمة مهمة قانونيا وسياسيا، وقد يترتب عليها تعويضات وإجراءات، ولكنها تحتاج لمصادقات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذا لمن يتابع القانون الدولي ويدرسه يدرك صعوبة تطبيق قراراته، نظرا للضعف في تنفيذها تاريخيا. القانون الدولي يختلف تماما عن القانون المحلي في الدول الذي تقف خلفه قوة إنفاذ بعكس الدولي التي حتى وإن صدرت قرارات فإن التنفيذ عادة يترك للدول وحسابات المصالح فيها. يضاف لذلك صعوبة الحصول على الإثباتات الميدانية لأن جلها معلومات بيد إسرائيل، وتصريحات المنظمات المحلية والدولية حول الإبادة الجماعية لن تكون كافية لوحدها،
لذلك لا بد من لجان دولية لتقصّي الحقائق ميدانيا وجمع أدلة الإدانة. وبالرغم من ذلك فإن مجرد صدور القرار حتى وإن عانى من ضعف التطبيق، يبقى أمرا مهما سياسيا وقانونيا وسيضع إسرائيل في موضع معقد دوليا وقانونيا، ويخسرها كثيرا من الدعم الدولي.
ما هو أهم من البعد القانوني والسياسي للمحاكمة، البعد الرمزي والإعلامي ومعركة الانطباع. رفع دولة جنوب أفريقيا للدعوى بحد ذاته يحمل رمزية كبيرة، فهي الدولة التي عانت الأمرّين تاريخيا من نظام الفصل العنصري الأبارتهايد، إلى أن حسم ذلك بعد أن تحولت جنوب أفريقيا لدولة ديمقراطية تحكم فيها الأغلبية الأقلية، واستطاع المواطنون الأصليون ذوو البشرة السوداء أن يحصلوا على حقوقهم وكرامتهم الوطنية. أن تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بالإبادة الجماعية أمر في غاية الرمزية السياسية له أصداء دولية واسعة سواء نجحت القضية أم لم تنجح. البعد الإعلامي والانطباعي مهم أيضا، فإسرائيل بمجرد وقوفها مدافعة عن نفسها أمام تهم إبادة جماعية تخسر صورتها أمام العالم التي اعتاشت عليها لعقود طويلة من الزمن، في أنها دولة مستضعفة ومظلومة وأن مواطنيها المضطهدين في أوروبا يحق لهم العيش بسلام وأمن. هذه الصورة عن إسرائيل تتغير بتسارع كبير منذ الحرب في غزة وما قبلها من أحداث متكررة في القدس واجهها الفلسطينيون بسلاح الانطباع والمقاومة السلمية الذكية. إسرائيل الآن دولة جدلية على المستوى الدولي، متهمة وتشوب حولها تهم خطيرة تمس منظومة الأمن الإنساني الدولي، وهذا يعني الكثير لمن يدعمون إسرائيل دوليا، وأيضا لكثير من سكانها الذين تتنامى أعداد الذين يدركون منهم ظلم إسرائيل للفلسطينيين.
لا مفر ولا حل ولا سلام بدون أن يعي اليمين الإسرائيلي ومن يدعمه دوليا أن الشعب الفلسطيني يستحق العيش بكرامة وحرية، وأن يحصل على دولته التي ستكون ضمانة لأمنه وازدهاره، وأن الأمن لا يأتي من الجيوش القوية والدفاعات الحصينة، بل من إعطاء الشعوب حقوقها وحريتها. ما يحدث في لاهاي دليل قاطع أن إسرائيل في حالة خسران سياسي وانطباعي، وأن قوة الحق التي يستند إليها الشعب الفلسطيني ستنتصر ولو بعد حين.

MENAFN16012024000072011014ID1107728880

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