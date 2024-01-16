من بين أعلى الجامعات الأردنية.. اليرموك تُقر تعليمات جديدة لحوافر النشر العلمي

MENAFN - Alghad Newspaper) قرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك، في جلسته التي عقدها مؤخرا برئاسة رئيس الجامعة – رئيس المجلس الدكتور إسلام مسّاد، الموافقة على تعليمات حوافز النشر العلمي في الجامعة رقم (1) لسنة 2024.



وقال مسّاد، إن إقرار هذه التعليمات يأتي في إطار سعي جامعة اليرموك المستمر لرفع سمعتها وتحسين أدائها في مختلف التصنيفات العالمية، مبينا أن الهدف من هذه التعليمات هو الارتقاء بنوعية مخرجات البحث العلمي في الجامعة، وتحفيز الباحثين من خلال تقديم حوافز تشجيعية لقاء النشر العلمي في المجلات العالمية المتميزة، ونشر الكتب في دور النشر العالمية، وبراءات الاختراع.



ووصف مسّاد التعليمات الجديدة، بالقفزة النوعية لتشجيع الباحثين المتميزين على جهودهم البحثية والنشر في مجلات عالمية مرموقة، الأمر الذي سينعكس بدوره على سمعة الجامعة وتصنيفاتها العالمية.

وأضاف بأن جامعة اليرموك من خلال هذه التعليمات، فإنها تشجع باحثيها وطلبتها على الانخراط بأعمال بحثية مع المؤسسات العالمية المرموقة، مبينا أن "اليرموك" خصصت حوافز إضافية تصل إلى ٤٠٪؜ للأبحاث المُقدمة نتيجة تعاون بحثي مع مؤسسات وجامعات عالمية ودولية، ممن يحصدون مراتب متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية.



وأشار مسّاد إلى تخصيص حوافز إضافية أخرى تصل أيضًا إلى ٤٠٪؜ للأبحاث في التخصصات الإنسانية التي تُكتب باللغة الإنجليزية، بما يُجسد إيمان الجامعة بضرورة وأهمية تسهيل وصول الأبحاث التي تعكس قيم وثقافات المجتمع الأردني إلى جميع الباحثين حول العالم، وخصوصا في الأبحاث والدراسات المتخصصة في العلوم التربوية والشرعية.



وشدد على أن "اليرموك" ومن خلال هذه التعليمات، فإنها تعكس فلسفة رسالتها القائمة على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال بحث علمي رصين قابلٍ للتحول إلى منتجات صناعية تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من سمعة "اليرموك" والجامعات الأردنية، من خلال تخصيص حوافز مجزية لقاء تسجيل براءات الاختراع العالمية عن طريق الجامعة.



وكشف مسّاد عن تخصيص جامعة اليرموك، ولأول مرة من خلال هذه التعليمات، لحوافز استثنائية للنشر في مجلتي (Nature) و (Science) المرموقتين، وأخرى للطلبة وللباحثين من خارج الجامعة كأساتذة زائرين وأساتذة شرف ومحاضرين غير متفرغين.



في ذات السياق، أكد عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد الزبيدي، أن هذه التعليمات جاءت بعد دراسة مستفيضة لحوافز النشر العلمي في الجامعات الأردنية، مبينا أنه وبإقرار هذه التعليمات أصبحت جامعة اليرموك من بين أعلى الجامعات الأردنية تشجيعا للباحثين من اساتذتها وطلبتها عبر حوافز مجزية لزيادة إنتاجهم البحثي ونشره في أرقى المجلات العلمية العالمية.