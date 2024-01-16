27 اصابة إثر حريق مكتب بمجمع تجاري في الرمثا

27 اصابة إثر حريق مكتب بمجمع تجاري في الرمثا
التاريخ
1/16/2024 2:29:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أحمد التميمي أصيب 27 شخصا بالاختناق إثر استنشاقهم دخان ناجم عن حريق مكتب داخل مجمع تجاري في الرمثا، مساء الثلاثاء.
وأسعفت كوادر الدفاع المدني المصابين إلى المستشقى ووصفت حالتهم بـ"المتوسطة".
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق ناجم عن حربق مدفاة داخل المكتب.
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