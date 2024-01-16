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اليرموك تحقق المركز الثاني بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية

1/16/2024 2:29:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حققت جامعة اليرموك المركز الثاني في جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية في دورتها الـ 25، التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط، ورعى حفل توزيع جوائزها رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات.
وجاء فوز جامعة اليرموك، بهذه الجائزة، عن طريق الطالب صهيب البدور من برنامج الماجستير/ كلية الإعلام، عن بحثه "فاعلية التربية الإعلامية الرقمية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي لدى الشباب الأردني في ظل انتشار المُحتوى الميديوقراطي: دراسة سوسيولوجية 2022"، بإشراف عضو هيئة التدريس في قسم الإذاعة والتلفزيون الدكتور خزيم الخالدي.
وكان عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك الدكتور محمد الزبيدي، قد تلا في حفل التكريم، بيان اللجنة العليا المشرفة على الجائزة، مؤكدا أن جميع البحوث المتنافسة خضعت لمعايير التحكيم العلمي وأسسه، إضافة إلى مقابلات علمية للمؤهلين للفوز، من قبل لجان تحكيم، مشكلة من أساتذة جامعيين أردنيين في مختلف التخصصات ذات العلاقة.
وأضاف أن الدورة طرحت 18 عنوانا بحثيا ضمن الأطر الثلاثة "المحلي الأردني، والعربي الإسلامي والصراع العربي- الإسرائيلي، والدولي"، مشيرا إلى أن 416 طالبا وطالبة من 30 جامعة، سجلوا في الدورة موزعين على معظم التخصصات العلمية والإنسانية.
وهَدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية التربية الإعلامية الرقمية في تَعزيز الاستقرار الاجتماعي لدى الشباب الأردني في ظل انتِشار المُحتوى الميديوقراطي، وهو " هو مُصطلح حديث النشأة والتكوين، يَصف المحتوى الهابط والضار المُنتشر في البيئة الرقمية"، وذلك من مُنطلق سوسيولوجي يبين طبيعة التأثير للمُحتوى الهابط على مسألة الاستقرار الاجتماعي لدى الشباب الأردني وكيفية حمايتهم منه بتمكينهم بأدوات المعرفة الرقمية، والكشف عن آلية تحقيق ذلك من وجهة نظر أساتذة الإعلام وخبراء التربية الإعلامية الرقمية في الأردن.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها، أن المحتوى الميديوقراطي يؤثر سلبًا على الشباب الأردني من الناحية المعرفية، حيثُ يُقَلِل من قدرتهم على تحليل الصحة النفسية للمحتوى ويزيد اعتمادهم على المعلومات السطحية، مما يَحد من قدرتهم على التركيز والتعلم وتحقيق الأهداف الشخصية والاجتماعية، وهذا ينعكس سلبًا على استقرارهم الاجتماعي.
كما وأنه من الناحية العاطفية؛ يُقَلِل المحتوى الميديوقراطي من الالتزام بالعادات والتقاليد والأخلاق الإسلامية، ويزيد من شعورهم بالقلق والعزلة وعدم الاستقرار الاجتماعي؛ نتيجة شعورهم بعدم الانتماء الاجتماعي، كما ويؤثر سلبًا على أمنهم الفكري.

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