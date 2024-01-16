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الكرك..فوضى البسطات تؤكد الحاجة لإنشاء السوق الشعبي

1/16/2024 2:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك - مع تفاقم الأوضاع غير المنتظمة في أسواق مدينة الكرك، تتجد الحاجة لإنشاء سوق شعبي، كمطلب ضروري مضى عليه سنوات دون أن يتحقق، لإنهاء حالة الفوضى التي يسببها الانتشار العشوائي للبسطات والباعة المتجولين والأكشاك والعرائش وحالات التعدي على الشوارع والأرصفة.
وخلال السنوات الأخيرة، باتت البسطات المنتشرة بكثرة في أسواق الكرك، تستقطب بتدني أسعارها العديد من أرباب أسر الدخل المحدود، الذين وجدوا فيها بديلا أرخص يؤمّن احتياجاتهم، وفيما تلقى البسطات قبولا شعبيا، باتت الأسواق الشعبية مطلبا ملحا يتكرر طرحه في اجتماعات ولقاءات شعبية ورسمية.
وتخلو جميع مناطق محافظة الكرك خلافا لبقية المحافظات من وجود أسواق شعبية دائمة أو مؤقتة على غرار ما يعرف بـأسواق "الجمعة" أو "الاثنين"، والتي توفر كل ما تحتاجه الأسر خاصة من ذوي الدخل المحدود من احتياجات بأسعار مقبولة قياسا بالأسواق التجارية.
وأصبحت بضائع البسطات الشعبية الرخيصة والتي تشكل وقود الأسواق الشعبية الغائبة في الكرك، بديلا رائجا، في ظل ارتفاع طال أسعار مختلف السلع خلال العامين الماضيين.
وبحسب متسوقين فإن أسعار الملابس والأدوات المنزلية والخضار والفواكه التي تعرضها البسطات تكون غالبا بنصف السعر مقارنة بالمحال التجارية، وهو الأمر الذي يبرر المطالبة الشعبية بإنشاء السوق الشعبي بالكرك.
وكانت وزارة الإدارة المحلية قد دعت مرارا بلديات المملكة إلى ضرورة تنظيم الأسواق الشعبية وتوفير مكان خاص لها حرصا على السلامة العامة وللانتهاء من حالة الفوضى بالأسواق الناتجة عن البسطات والباعة المتجولين، لكن عقبة نقص التمويل لدى البلديات كانت دائما ما تلغي إنشاء هذه الأسواق.
وخلال الأسبوع الماضي، عقدت فاعليات شعبية اجتماعا عاما بمقر جمعية ميشع المؤابي لبحث المطالبة بإنشاء سوق شعبي بمدينة الكرك، وبمشاركة رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع الأهمية البالغة لإنشاء السوق الشعبي داخل مدينة الكرك أو في أحد أحيائها، من أجل التخلص من حالة الفوضى السائدة حاليا بالأسواق التجارية وسط المدينة ومختلف البلدات والمدن بالمحافظة.
وعرض خلال الاجتماع تقرير وثائقي حول ضرورة إنشاء سوق شعبي ورغبة الأهالي والتجار في إيجاد هذا السوق.
وكان تجار في مدينة الكرك قد احتجوا مرارا بسبب ازدياد أعداد الباعة المتجولين والأكشاك والبسطات الذين يقومون بعرض البضائع على الأرصفة قريبا من محالهم التجارية ما يؤثر على مبيعاتهم.
وقالت رئيسة جمعية ميشع المؤابي ازدهار الصعوب، إن هناك مطالبات شعبية دائمة داخل مدينة الكرك وخارجها لأجل إنشاء سوق شعبي عام يضم كافة البضائع الضرورية والتي يمكن عرضها بالسوق لأجل توفير احتياجات المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار مختلف السلع الضرورية وخصوصا الخضار والفواكه واللحوم والدواجن وغيرها من الاحتياجات التي تتطلبها الأسر.
وأشارت إلى أن البلدية تحدثت كثيراً عن إنشاء سوق شعبي دون أن يتم تنفيذه لأسباب عديدة من بينها عدم توفر التمويل اللازم لإنشاء السوق وتوفير المكان المناسب له داخل مدينة الكرك أو خارجها، مؤكدة أن وجود السوق سيخفف على المواطنين من غلواء ارتفاع الأسعار الجنوني والمستمر على كل شيء والذي يمكن لبيع المنتوجات داخل السوق الشعبي من المنتجين مباشرة أن يؤدي إلى تخفيض أسعارها على المواطنين، وتحديدا مع وجود مصادر الخضار والفواكه في منطقة الأغوار الجنوبية القريبة من المحافظة.
بالمقابل، يقر رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة بأهمية إنشاء السوق الشعبي للحد من التعديات على الأرصفة والشوارع وإيجاد فرص عمل للشباب وتنظيم أماكن البيع، لافتا إلى توفر أماكن مناسبة لإقامة هذا السوق وتعمل البلدية على إعداد المخططات وإيجاد التمويل لإنجازه بالقريب العاجل.
وأشار إلى أن لدى البلدية رؤية لإنشاء سوق شعبي داخل مدينة الكرك لتجميع كل أصحاب البسطات والباعة المتجولين فيه لإنهاء انتشارهم بالشوارع خارج المحال التجارية.
ويعتبر مواطنون أن التخلص من مشكلة الباعة المتجولين والبسطات والأكشاك، لا يمكن أن يتم إلا بإنشاء سوق شعبي عام للمدينة، وتوفير كافة متطلباته واحتياجاته، لكي يستمر بشكل جيد ودائم.
واشار محمد الحباشنة من سكان الكرك إلى أن غالبية المدن بالمحافظات الأخرى، تضم أسواقا شعبية دائمة توفر كل ما يحتاجه المواطن بأسعار رخيصة قياسا إلى أسعار الأسواق التجارية.
ولفت إلى أن السكوت حاليا على البسطات والباعة المتجولين يفتح الباب لجعلها مشروعة مع كونها فرصة العمل الوحيدة لأعداد كبيرة من الشبان بالمحافظة، رغم مخالفتها للتعليمات الرسمية التي تمنع هذا النوع من النشاط التجاري، مؤكدا أن السوق الشعبي ينهي هذه الإشكالية تماما ويجعل شوارع وأرصفة الأسواق للمركبات والمشاة فقط.
وقالت السيدة أم فرح من سكان بلدة الثنية إن الأسواق الشعبية ستكون ملجأ للعديد من الأسر الفقيرة لشراء مستلزمات المنزل من الأدوات المنزلية والخضار والفواكه والملابس بأسعار رخيصة بدلا من شرائها من البسطات، مشيرة إلى أنه لم يعد بإمكان آلاف الأسر شراء تلك المواد من الأسواق العادية التي تبيعها بأسعار مرتفعة وليست في متناول الأسر المحتاجة، معتبرة أن السوق الشعبي بات مطلبا شعبيا حقيقيا ودائما لأهميته البالغة.
من جانبهم، يؤكد أصحاب بسطات على مطالبتهم ايضا بضرورة توفير سوق شعبي يمكنهم من ممارسة نشاطهم التجاري بشكل قانوني، وخصوصا في ظل حملات إزالة البسطات التي تنفذها الجهات المعنية بين الحين والآخر ويتم خلالها مصادرة بسطاتهم بما عليها من بضائع.
وقالوا إنهم يضطرون إلى التواجد في مواقع ازدحام المتسوقين ويعرضون مختلف أصناف البضائع من ملابس وأدوات منزلية وخضار وفواكه وغيرها وبأسعار رخيصة، لعدم وجود مكان بديل لهم.

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