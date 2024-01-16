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تمساح يغرس أسنانه بغواص

1/16/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Al Watan) وثقت لقطات مصورة لحظة مرعبة يهجم فيها تمساح على أحد جامعي أسنان سمك القرش، في أثناء غوصه في نهر فلوريدا، وعضه في رأسه مسببًا جرحًا كبيرًا.
وحكى جيف هايم، وهو جامع متخصص في أسنان قرش الميغالودون القديمة، في مقابلة تليفزيونية، مصارعته مع الموت في عام 2021، قائلاً إن التمساح عضه ((مرتين قبل أن أعرف ذلك وكانت قوية جدًا، لقد بدا الأمر أكبر بكثير مما كان عليه في الواقع)).
وقال هايم، إن الهجوم جاء بينما كان يبحث في قاع نهر ميكا بفلوريدا عن أسنان الميغالودون، ويعتقد أن الضربة الأولية من الوحش كانت عبارة عن قارب يقطع رأسه.
وفي أثناء هجوم التمساح وهو بطول 6 أقدام، صورت الكاميرا الخاصة بهايم اللحظة التي امتلأت فيها المياه العكرة بالفقاعات، بينما كان يتحرك في لحظة رد فعل.
وقال إنه هدأ بسرعة بفضل فهمه للحيوانات المفترسة عندما عضه التمساح مرة أخرى، قائلا: ((أنت لا تريد أبدا أن تضرب أو ترش الماء أو تتصرف مثل الفريسة، لذلك بقيت هادئًا)).

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