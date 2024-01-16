تمساح يغرس أسنانه بغواص

(MENAFN
- Al Watan) وثقت لقطات مصورة لحظة مرعبة يهجم فيها تمساح على أحد جامعي أسنان سمك القرش، في أثناء غوصه في نهر فلوريدا، وعضه في رأسه مسببًا جرحًا كبيرًا.
وحكى جيف هايم، وهو جامع متخصص في أسنان قرش الميغالودون القديمة، في مقابلة تليفزيونية، مصارعته مع الموت في عام 2021، قائلاً إن التمساح عضه ((مرتين قبل أن أعرف ذلك وكانت قوية جدًا، لقد بدا الأمر أكبر بكثير مما كان عليه في الواقع)).
وقال هايم، إن الهجوم جاء بينما كان يبحث في قاع نهر ميكا بفلوريدا عن أسنان الميغالودون، ويعتقد أن الضربة الأولية من الوحش كانت عبارة عن قارب يقطع رأسه.
وفي أثناء هجوم التمساح وهو بطول 6 أقدام، صورت الكاميرا الخاصة بهايم اللحظة التي امتلأت فيها المياه العكرة بالفقاعات، بينما كان يتحرك في لحظة رد فعل.
وقال إنه هدأ بسرعة بفضل فهمه للحيوانات المفترسة عندما عضه التمساح مرة أخرى، قائلا: ((أنت لا تريد أبدا أن تضرب أو ترش الماء أو تتصرف مثل الفريسة، لذلك بقيت هادئًا)).
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