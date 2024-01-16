3 علامات تشير إلى إصابة الطفل باضطراب الألعاب الإلكترونية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) نشر مجلس الصحة الخليجي في حسابه على منصة (X)، 3 أساليب تساعد على حماية الطفل من خطر اضطراب الألعاب الإلكترونية.
وأوضح المجلس العلامات التي قد تشير إلى إصابة طفلك باضطراب الألعاب الإلكترونية والأساليب المقترحة للتعامل معها وهي:
1- التفكير والرغبة المستمرة بالألعاب الإلكترونية
الحل: جرب أن تتفق مع طفلك على ساعات لعب محددة والتدرج في تقليلها إلى الحد الطبيعي ساعة واحدة يومياً
2- فقدان الاهتمام بالأنشطة والهوايات الأخرى
الحل: أجعل طفلك يستمتع بهواياته بدمجها مع شخصيات أو أحداث الألعاب الإلكترونية للاستمتاع بها من جديد
3- التحول لشخص سريع الغضب متقلب المزاج
الحل: حاول أن تشرك طفلك في قرار الأوقات المسموح بها والحديث معه عن أضرار اللعب لمدة طويلة وممارسة مهارات ضبط النفس
وأكد مجلس الصحة أن الخطوة الأولى لتقليل استعمال الألعاب الإلكترونية هي التحدث مع الطفل حول سبب استمتاعهم لإيجاد الحلول.
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