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3 علامات تشير إلى إصابة الطفل باضطراب الألعاب الإلكترونية - جريدة الوطن السعودية

1/16/2024 2:28:07 PM
(MENAFN- Al Watan) نشر مجلس الصحة الخليجي في حسابه على منصة (X)، 3 أساليب تساعد على حماية الطفل من خطر اضطراب الألعاب الإلكترونية.
وأوضح المجلس العلامات التي قد تشير إلى إصابة طفلك باضطراب الألعاب الإلكترونية والأساليب المقترحة للتعامل معها وهي:
1- التفكير والرغبة المستمرة بالألعاب الإلكترونية
الحل: جرب أن تتفق مع طفلك على ساعات لعب محددة والتدرج في تقليلها إلى الحد الطبيعي ساعة واحدة يومياً
2- فقدان الاهتمام بالأنشطة والهوايات الأخرى
الحل: أجعل طفلك يستمتع بهواياته بدمجها مع شخصيات أو أحداث الألعاب الإلكترونية للاستمتاع بها من جديد
3- التحول لشخص سريع الغضب متقلب المزاج
الحل: حاول أن تشرك طفلك في قرار الأوقات المسموح بها والحديث معه عن أضرار اللعب لمدة طويلة وممارسة مهارات ضبط النفس


وأكد مجلس الصحة أن الخطوة الأولى لتقليل استعمال الألعاب الإلكترونية هي التحدث مع الطفل حول سبب استمتاعهم لإيجاد الحلول.

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