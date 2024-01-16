بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد, زيادة جوائز كأس رئيس الدولة للخيول العربية إلى 4.5 مليون درهم

(MENAFN
- AETOSWire)
وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، بزيادة جوائز كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، الذي سيقام في فبراير 2024، وينظمه نادي أبوظبي للفروسية ليرتفع إجماليها إلى 4.5 مليون درهم، بزيادة قدرها مليوني درهم، مما يجعله ضمن الأعلى قيمة على مستوى السباقات المحلية والعالمية.
وتقرر رفع جائزة المركز الأول إلى 2.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثاني إلى 1.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثالث إلى 250 ألف درهم، والمركز الرابع إلى 125 ألف درهم، على أن تبقى جوائز المراكز الأخرى كما هي، حيث ينال صاحب المركز الخامس 75 ألف درهم، والمركز السادس 50 ألف درهم.
وتستقطب أمسية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى سنوياً نخبة الخيول الأبطال، ويعد الحدث السباق الأبرز والأشهر ضمن رزنامة الموسم، حيث يدفع الملاك والإسطبلات والمدربون بنخبة الفرسان وأفضل الخيول من أجل نيل شرف التتويج باللقب السامي.
ويجذب السباق أنظار عشاق رياضات الخيل العربية الأصيلة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشاهده الملايين عبر النقل التلفزيوني المباشر، وتتابعه جماهير غفيرة من مدرجات نادي أبوظبي للفروسية.
وثمّن سعادة المهندس علي الشيبه مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية بزيادة جائزة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، إلى 4.5 ملايين درهم، والتي ينظمها ويستضيفها نادي أبوظبي للفروسية في كل عام على مضماره، وتوجه الشيبه بالشكر الجزيل إلى سموه على هذا الدعم الكبير.
وصرّح سعادته: "هذه البطولة لها مكانتها الغالية على القلوب، وأطلقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتمتد عراقتها لأكثر من ثلاثة عقود، شكلت خلالها أكبر مسرح لتنافس الخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى على مستوى العالم، وبجوائزها القيمة."
وأضاف "زيادة جائرة البطولة تساهم بشكل كبير في دعم سباقات الخيول العربية الأصيلة. وتشجع الأجيال القادمة على الانخراط في هذه المنظومة وتجذب الأبطال من كل انحاء العالم للمشاركة، ونيل شرف التتويج باللقب الرفيع."
MENAFN16012024004146001356ID1107728837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.