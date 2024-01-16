بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد, زيادة جوائز كأس رئيس الدولة للخيول العربية إلى 4.5 مليون درهم

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، بزيادة جوائز كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، الذي سيقام في فبراير 2024، وينظمه نادي أبوظبي للفروسية ليرتفع إجماليها إلى 4.5 مليون درهم، بزيادة قدرها مليوني درهم، مما يجعله ضمن الأعلى قيمة على مستوى السباقات المحلية والعالمية.

وتقرر رفع جائزة المركز الأول إلى 2.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثاني إلى 1.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثالث إلى 250 ألف درهم، والمركز الرابع إلى 125 ألف درهم، على أن تبقى جوائز المراكز الأخرى كما هي، حيث ينال صاحب المركز الخامس 75 ألف درهم، والمركز السادس 50 ألف درهم.

وتستقطب أمسية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى سنوياً نخبة الخيول الأبطال، ويعد الحدث السباق الأبرز والأشهر ضمن رزنامة الموسم، حيث يدفع الملاك والإسطبلات والمدربون بنخبة الفرسان وأفضل الخيول من أجل نيل شرف التتويج باللقب السامي.

ويجذب السباق أنظار عشاق رياضات الخيل العربية الأصيلة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشاهده الملايين عبر النقل التلفزيوني المباشر، وتتابعه جماهير غفيرة من مدرجات نادي أبوظبي للفروسية.

وثمّن سعادة المهندس علي الشيبه مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية بزيادة جائزة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، إلى 4.5 ملايين درهم، والتي ينظمها ويستضيفها نادي أبوظبي للفروسية في كل عام على مضماره، وتوجه الشيبه بالشكر الجزيل إلى سموه على هذا الدعم الكبير.

وصرّح سعادته: "هذه البطولة لها مكانتها الغالية على القلوب، وأطلقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتمتد عراقتها لأكثر من ثلاثة عقود، شكلت خلالها أكبر مسرح لتنافس الخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى على مستوى العالم، وبجوائزها القيمة."

وأضاف "زيادة جائرة البطولة تساهم بشكل كبير في دعم سباقات الخيول العربية الأصيلة. وتشجع الأجيال القادمة على الانخراط في هذه المنظومة وتجذب الأبطال من كل انحاء العالم للمشاركة، ونيل شرف التتويج باللقب الرفيع."