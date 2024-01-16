المراعي تنظم مؤتمرها الأول حول التغذية العلاجية لكبار السن

MENAFN - AETOSWire) تنظم شركة المراعي ، اليوم الإثنين 15 يناير 2024م الموافق 02 رجب 1445هـ، مؤتمرها الأول حول التغذية العلاجية لكبار السن، في مدينة الرياض بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله البدر، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى أطباء وأخصائي التغذية العلاجية دوليًا وإقليميًا ومحليًا.

ويعد مؤتمر المراعي الأول للتغذية العلاجية لكبار السن واحدًا من مبادرات الشركة التي تستهدف زيادة التوعية لدى شريحة كبيرة من الأطباء وأخصائي التغذية العلاجية، وإطلاعهم على أحدث الدراسات الطبية في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا السياق، قال عبدالله البدر: " لقد آمنت شركة المراعي دائمًا بالدور الحيوي الذي تلعبه التغذية العلاجية في تغيير حياة الناس، ومؤتمر "المراعي الأول حول التغذية العلاجية لكبار السن" هو شهادة على التزامنا الثابت بتعزيز الرعاية الصحية وإثراء حياة الناس، وتعزيز دور الشركة المتنامي في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة وفقا لمستهدفات رؤية 2030.".

وتابع البدر: "إن المراعي استثمرت مليار ريال سعودي في إنشاء مصنع يضم أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات ومركز تطوير المنتجات بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة – وهو المنشأة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط المتخصصة في إنتاج المنتجات التغذية العلاجية وحليب الأطفال، وهذا الاستثمار ليس ماليا فقط؛ إنما هو استثمار في صحة ورفاهية الأجيال القادمة.".

يجدر بالذكر أن شركة المراعي تُعد أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط إذ تمتلك عدد من المصانع الضخمة لإنتاج المواد الغذائية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، منها 8 مصنعا في المملكة بينما تتوزع بقية المصانع في الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن.