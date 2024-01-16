تطبق Netcracker بنجاح نظام BSS/OSS السحابي الأصلي الكامل على AWS لشركة Andorra Telecom

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Netcracker Technolog اليوم أن المشغل الأوروبي Andorra Telecom قد نجح في تنفيذ حلول BSS وOSS المتطورة والسحابية على AWS، والتي ستحدث ثورة في مشهد الاتصالات في إمارة أندورا. تمثل الترقية إلى النشر الكامل القائم على البرمجيات كخدمة (SaaS) لحلول BSS الرقمية من Netcracke وحلول OSS الرقمية علامة بارزة لعميل Netcracker منذ فترة طويلة والتي ستسرع رحلته في التحول الرقمي.

إن حلول BSS الرقمية من Netcracker وحلول OSS الرقمية، وهي جزء من منصة Netcracker Digital الرائدة ، توفر للمشغل أساسًا حديثًا لتكنولوجيا المعلومات يدعم التقارب بين الهواتف الثابتة والمتنقلة لتحقيق فوائد جديدة ومثيرة لعملائها من الشركات إلى العملاء ومن الشركات إلى الشركات، بما في ذلك طرح الخدمات الرقمية المتقدمة. من خلال استضافة الحل على المنصة السحابية الرائدة لـ AWS، يمكن لشركة Andorra Telecom الاستفادة من التطوير الرشيق وDevOps، مما سيقلل من تعقيد تكنولوجيا المعلومات، ويدعم التحديثات المستمرة، ويوفر مرونة أفضل ويساعد على خفض التكاليف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن محفظة خدمات دعم الأعمال وخدمات المصدر المفتوح الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من Netcracker ستمنح Andorra Telecom مزايا حاسمة مع نمو المشغل وتوسيع أعماله وعروضه، بما في ذلك تحسين قابلية التوسع والتأقلم السريع مع متغيرات السوق؛ وبنية تحتية للشبكة مستعدة للمستقبل؛ وإدخال خدمات رقمية جديدة مبتكرة؛ ووقت أسرع للتسويق؛ وعمليات مبسطة لتقليل وقت تعطل الشبكة وتعزيز تقديم الخدمات بشكل عام.

قال Jordi Nadal، الرئيس التنفيذي لشركة Andorra Telecom: "منحتنا شراكتنا المستمرة مع Netcracker الثقة لنقل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى السحابة، مما سيزيد من تقدم رحلتنا الرقمية". "سيؤدي هذا النشر الناجح لمشروع التحول السحابي ذي المستوى العالمي إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية لنا ولعملائنا، مما يضع أعمالنا في موضع النجاح اليوم وفي المستقبل".

وقال Sylvain Seignour، رئيس Netcracker: "من خلال هذا المشروع التاريخي لتحويل تكنولوجيا المعلومات، تعزز Andorra Telecom التزامها بالتقدم التكنولوجي الرائد في صناعة الاتصالات". "إن التعاون الطويل والناجح مع Netcracker يجسد التآزر بين الابتكار والتميز التشغيلي في السحابة، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من مثل هذه المشاركة التطلعية".

حول Netcracker Technology

يعمل الترقيم السريع على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولية أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة وتصبح عوامل تعطيل في عصر الجيل الخامس (5G).

تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. ساعد حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

حول Andorra Telecom

Andorra Telecom هي شركة الاتصالات في إمارة أندورا التي توفر مجموعة متنوعة من خدمات الاتصالات التي تشمل الاتصالات الهاتفية والتلفزيون والاتصال بالإنترنت. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لكل من المستهلكين الأفراد والشركات. تلتزم شركة Andorra Telecom بالتقدم الرقمي للمجتمع الأندوري، وتضمن الشمولية في المجال الرقمي، مع إعطاء الأولوية للرفاهية الرقمية لكل مواطن. تشجع الشركة بنشاط المبادرات التي تعزز الاهتمام التكنولوجي بين الشباب، وتدعو إلى الاستخدام المسؤول للإنترنت، والاعتراف بالتكنولوجيا كجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، والتي تهدف إلى تسهيل المعرفة والترفيه والعمل والاتصالات الشخصية.

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