تطبق Netcracker بنجاح نظام BSS/OSS السحابي الأصلي الكامل على AWS لشركة Andorra Telecom

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Netcracker Technolog اليوم أن المشغل الأوروبي Andorra Telecom قد نجح في تنفيذ حلول BSS وOSS المتطورة والسحابية على AWS، والتي ستحدث ثورة في مشهد الاتصالات في إمارة أندورا. تمثل الترقية إلى النشر الكامل القائم على البرمجيات كخدمة (SaaS) لحلول BSS الرقمية من Netcracke وحلول OSS الرقمية علامة بارزة لعميل Netcracker منذ فترة طويلة والتي ستسرع رحلته في التحول الرقمي.
إن حلول BSS الرقمية من Netcracker وحلول OSS الرقمية، وهي جزء من منصة Netcracker Digital الرائدة ، توفر للمشغل أساسًا حديثًا لتكنولوجيا المعلومات يدعم التقارب بين الهواتف الثابتة والمتنقلة لتحقيق فوائد جديدة ومثيرة لعملائها من الشركات إلى العملاء ومن الشركات إلى الشركات، بما في ذلك طرح الخدمات الرقمية المتقدمة. من خلال استضافة الحل على المنصة السحابية الرائدة لـ AWS، يمكن لشركة Andorra Telecom الاستفادة من التطوير الرشيق وDevOps، مما سيقلل من تعقيد تكنولوجيا المعلومات، ويدعم التحديثات المستمرة، ويوفر مرونة أفضل ويساعد على خفض التكاليف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن محفظة خدمات دعم الأعمال وخدمات المصدر المفتوح الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من Netcracker ستمنح Andorra Telecom مزايا حاسمة مع نمو المشغل وتوسيع أعماله وعروضه، بما في ذلك تحسين قابلية التوسع والتأقلم السريع مع متغيرات السوق؛ وبنية تحتية للشبكة مستعدة للمستقبل؛ وإدخال خدمات رقمية جديدة مبتكرة؛ ووقت أسرع للتسويق؛ وعمليات مبسطة لتقليل وقت تعطل الشبكة وتعزيز تقديم الخدمات بشكل عام.
قال Jordi Nadal، الرئيس التنفيذي لشركة Andorra Telecom: "منحتنا شراكتنا المستمرة مع Netcracker الثقة لنقل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى السحابة، مما سيزيد من تقدم رحلتنا الرقمية". "سيؤدي هذا النشر الناجح لمشروع التحول السحابي ذي المستوى العالمي إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية لنا ولعملائنا، مما يضع أعمالنا في موضع النجاح اليوم وفي المستقبل".
وقال Sylvain Seignour، رئيس Netcracker: "من خلال هذا المشروع التاريخي لتحويل تكنولوجيا المعلومات، تعزز Andorra Telecom التزامها بالتقدم التكنولوجي الرائد في صناعة الاتصالات". "إن التعاون الطويل والناجح مع Netcracker يجسد التآزر بين الابتكار والتميز التشغيلي في السحابة، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من مثل هذه المشاركة التطلعية".
حول Netcracker Technology
يعمل الترقيم السريع على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولية أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة وتصبح عوامل تعطيل في عصر الجيل الخامس (5G).
تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. ساعد حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
حول Andorra Telecom
Andorra Telecom هي شركة الاتصالات في إمارة أندورا التي توفر مجموعة متنوعة من خدمات الاتصالات التي تشمل الاتصالات الهاتفية والتلفزيون والاتصال بالإنترنت. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لكل من المستهلكين الأفراد والشركات. تلتزم شركة Andorra Telecom بالتقدم الرقمي للمجتمع الأندوري، وتضمن الشمولية في المجال الرقمي، مع إعطاء الأولوية للرفاهية الرقمية لكل مواطن. تشجع الشركة بنشاط المبادرات التي تعزز الاهتمام التكنولوجي بين الشباب، وتدعو إلى الاستخدام المسؤول للإنترنت، والاعتراف بالتكنولوجيا كجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، والتي تهدف إلى تسهيل المعرفة والترفيه والعمل والاتصالات الشخصية.
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