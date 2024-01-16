المطارات الهندية تتصدر مراجعة Cirium لأداء الالتزام بالمواعيد (On-Time Performance Review) لعام 2023

(MENAFN- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- يقع اثنان من أفضل خمسة مطارات عالمية من حيث الالتزام بالمواعيد في الهند هذا العام، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير Cirium السنوي مراجعة الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد ( (On-Time Performance Review
جاء مطار راجيف غاندي الدولي في المرتبة الثانية في التصنيف العالمي بنسبة 84.42% من الرحلات الجوية التي قامت في موعدها المحدد، وتلاه مطار كيمباغودا الدولي بنسبة 84.08% من الرحلات الجوية التي قامت في موعدها المحدد، في المركز الثالث.
وثمة فوز لافت آخر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في فئة المطارات المتوسطة حيث جاء في المركز الأول مطار أوساكا الدولي الذي انطلقت منه نسبة مذهلة بلغت 90.71% من الرحلات الجوية في مواعيدها المحددة. وحصلت عل المركز الثاني في فئة المطارات الصغيرة مطار تشوبو سنتراير الدولي ( NGO ) حيث انطلقت 90.17% من الرحلات الجوية في المواعيد المحدد، بفارق 0.12% فقط عن المركز الأول.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن خطوط Indigo Airlines الجوية قد حصلت على المركز الرابع في الالتزام بالمواعيد عن فئة طيران آسيا والمحيط الهادئ، حيث وصلت 82.12% من رحلاتها في الوقت المحدد لها، وهي نسبة جديرة بالإعجاب. كان ذلك بينما تم تشغيل ما يقرب من 680 ألف رحلة جوية في عام 2023.
تُعرف الرحلة الجوية التي تلتزم بالمواعيد المحددة لها على أنها رحلة تصل خلال 15 دقيقة من موعد الوصول المقرر إلى البوابة. أما بالنسبة للمطار، يتم تعريف تلك الرحلات بأنها تلك التي تُقلع خلال 15 دقيقة من موعد المغادرة المقرر لها.
قال Jeremy Bowen ، الرئيس التنفيذي لشركة Cirium : "إن مراجعة الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد المحددة، والتي تجريها شركة Cirium سنويًا، هي تقييم عالمي للالتزام بالمواعيد لجميع أنواع شركات الطيران والمطارات، كما يتضح من التمثيل الواسع النطاق للعمليات من كل ركن من أركان العالم، الذي تجدونه في مراجعة هذا العام. لقد اتسم أداء المطارات الهندية بجودة خاصة، إذ حصدت مراكز متقدمة للغاية في فئتي المطارات العالمية والكبيرة، وكان هناك تمثيل إضافي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في فئتي المطارات الأخريين أيضًا. ويسرني أن أتقدم بالتهاني لكل شركات الطيران والمطارات المذكورة في مراجعة هذا العام."
على مدار 15 عامًا، واصل برنامج Cirium للأداء من حيث الالتزام بالمواعيد مراقبة الأداء التشغيلي لشركات الطيران العالمية بدقة. وتعد بياناتنا الشاملة وغير المتحيزة، المستمدة من أكثر من 600 مصدر معلومات في الوقت الفعلي، ضرورية لأصحاب المصلحة في الصناعة. تشمل بياناتنا شركات الطيران والمطارات وأنظمة التوزيع العالمية والسلطات الجوية المدنية وغيرها الكثير، مما يضمن منظورًا شاملاً ومحايدًا.
تواصل Cirium قيادة الطريق، على مستوى العالم، في مراقبة أداء الطيران من حيث الالتزام بالمواعيد في العام الجديد، حيث تتكيف الصناعة مع معايير ما بعد الجائحة. ولقد تم تصميم بيانات الشركة وتحليلاتها بحيث تمنح أصحاب المصلحة في الصناعة منظورًا محايدًا نابعًا من رؤية طرف ثالث، استنادًا إلى أكبر وأعمق مجموعة من المعلومات التي تم جمعها وتنظيمها من أكثر من 600 مصدر لمعلومات الطيران في الوقت الفعلي.
وتشمل هذه المصادر شركات الطيران نفسها، والمطارات، وأنظمة التوزيع العالمية، والبيانات الموضعية، والسلطات الجوية المدنية، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، وشراكات البيانات الخاصة، والإنترنت. يتم دعم بيانات أداء Cirium من حيث الالتزام بالمواعيد من قِبل مجلس مستشارين مستقل تمامًا، يتألف من خبراء الصناعة المحايدين في قطاع الطيران. وتضمن رقابة مجلس الإدارة الدقة والتمثيل الصحيح لجميع المعلومات التي تقدمها الشركة.
المطارات العالمية الأفضل أداءً لعام 2023 هي:
|
المطار
|
الترتيب من حيث الالتزام بالمواعيد
|
المغادرة في الوقت المحدد
|
إجمالي الرحلات الجوية
|
مينيابوليس - مطار سانت بول الدولي (MSP)
|
1
|
84.44%
|
289,817
|
مطار راجيف غاندي الدولي (HYD)
|
2
|
84.42%
|
168,426
|
مطار كيمبيجودا الدولي (BLR)
|
3
|
84.08%
|
237,461
|
مطار إلدورادو الدولي (BOG)
|
4
|
84.01%
|
292,486
|
مطار سولت ليك سيتي الدولي (SLC)
|
5
|
83.99%
|
226,705
أفضل خطوط طيران آسيا والمحيط الهادئ لعام 2023 هي:
|
شركة الطيران
|
الترتيب من حيث الالتزام بالمواعيد
|
الوصول في الموعد المحدد
|
إجمالي الرحلات الجوية
|
All Nippon Airways (NH)
|
1
|
82.75%
|
302,279
|
Japan Airlines (JL)
|
2
|
82.58%
|
308,302
|
Thai AirAsia (FD)
|
3
|
82.52%
|
113,871
|
IndiGo (6E)
|
4
|
82.12%
|
678,446
|
Air New Zealand (NZ)
|
5
|
79.68%
|
175,876
مراجعة الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (On-Time Performance Review) لعام 2023 موجودة بالكامل ومتاحة للتنزيل على Cirium/on-time-performance
معلومات عن Cirium
تعتبر Cirium المصدر الأكثر ثقة في العالم لتحليلات الطيران. ومن خلال البيانات والتحليلات الدقيقة، إلى جانب عقود من الخبرة في الصناعة، تعمل Cirium على تمكين شركات الطيران والمطارات وشركات السياحة وشركات تصنيع الطائرات والمؤسسات المالية وغيرها من اتخاذ قرارات ذكية ومستنيرة تعمل على تحسين العمليات وزيادة الإيرادات وتعزيز تجارب العملاء.
تعد Cirium جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز المؤشرات التالية: لندن: REL؛ أمستردام: REN؛ نيويورك: RELX.
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