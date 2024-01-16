المطارات الهندية تتصدر مراجعة Cirium لأداء الالتزام بالمواعيد (On-Time Performance Review) لعام 2023

(BUSINESS WIRE )-- يقع اثنان من أفضل خمسة مطارات عالمية من حيث الالتزام بالمواعيد في الهند هذا العام، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير Cirium السنوي مراجعة الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد ( (On-Time Performance Review

جاء مطار راجيف غاندي الدولي في المرتبة الثانية في التصنيف العالمي بنسبة 84.42% من الرحلات الجوية التي قامت في موعدها المحدد، وتلاه مطار كيمباغودا الدولي بنسبة 84.08% من الرحلات الجوية التي قامت في موعدها المحدد، في المركز الثالث.

وثمة فوز لافت آخر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في فئة المطارات المتوسطة حيث جاء في المركز الأول مطار أوساكا الدولي الذي انطلقت منه نسبة مذهلة بلغت 90.71% من الرحلات الجوية في مواعيدها المحددة. وحصلت عل المركز الثاني في فئة المطارات الصغيرة مطار تشوبو سنتراير الدولي ( NGO ) حيث انطلقت 90.17% من الرحلات الجوية في المواعيد المحدد، بفارق 0.12% فقط عن المركز الأول.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن خطوط Indigo Airlines الجوية قد حصلت على المركز الرابع في الالتزام بالمواعيد عن فئة طيران آسيا والمحيط الهادئ، حيث وصلت 82.12% من رحلاتها في الوقت المحدد لها، وهي نسبة جديرة بالإعجاب. كان ذلك بينما تم تشغيل ما يقرب من 680 ألف رحلة جوية في عام 2023.

تُعرف الرحلة الجوية التي تلتزم بالمواعيد المحددة لها على أنها رحلة تصل خلال 15 دقيقة من موعد الوصول المقرر إلى البوابة. أما بالنسبة للمطار، يتم تعريف تلك الرحلات بأنها تلك التي تُقلع خلال 15 دقيقة من موعد المغادرة المقرر لها.

قال Jeremy Bowen ، الرئيس التنفيذي لشركة Cirium : "إن مراجعة الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد المحددة، والتي تجريها شركة Cirium سنويًا، هي تقييم عالمي للالتزام بالمواعيد لجميع أنواع شركات الطيران والمطارات، كما يتضح من التمثيل الواسع النطاق للعمليات من كل ركن من أركان العالم، الذي تجدونه في مراجعة هذا العام. لقد اتسم أداء المطارات الهندية بجودة خاصة، إذ حصدت مراكز متقدمة للغاية في فئتي المطارات العالمية والكبيرة، وكان هناك تمثيل إضافي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في فئتي المطارات الأخريين أيضًا. ويسرني أن أتقدم بالتهاني لكل شركات الطيران والمطارات المذكورة في مراجعة هذا العام."

على مدار 15 عامًا، واصل برنامج Cirium للأداء من حيث الالتزام بالمواعيد مراقبة الأداء التشغيلي لشركات الطيران العالمية بدقة. وتعد بياناتنا الشاملة وغير المتحيزة، المستمدة من أكثر من 600 مصدر معلومات في الوقت الفعلي، ضرورية لأصحاب المصلحة في الصناعة. تشمل بياناتنا شركات الطيران والمطارات وأنظمة التوزيع العالمية والسلطات الجوية المدنية وغيرها الكثير، مما يضمن منظورًا شاملاً ومحايدًا.

تواصل Cirium قيادة الطريق، على مستوى العالم، في مراقبة أداء الطيران من حيث الالتزام بالمواعيد في العام الجديد، حيث تتكيف الصناعة مع معايير ما بعد الجائحة. ولقد تم تصميم بيانات الشركة وتحليلاتها بحيث تمنح أصحاب المصلحة في الصناعة منظورًا محايدًا نابعًا من رؤية طرف ثالث، استنادًا إلى أكبر وأعمق مجموعة من المعلومات التي تم جمعها وتنظيمها من أكثر من 600 مصدر لمعلومات الطيران في الوقت الفعلي.

وتشمل هذه المصادر شركات الطيران نفسها، والمطارات، وأنظمة التوزيع العالمية، والبيانات الموضعية، والسلطات الجوية المدنية، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، وشراكات البيانات الخاصة، والإنترنت. يتم دعم بيانات أداء Cirium من حيث الالتزام بالمواعيد من قِبل مجلس مستشارين مستقل تمامًا، يتألف من خبراء الصناعة المحايدين في قطاع الطيران. وتضمن رقابة مجلس الإدارة الدقة والتمثيل الصحيح لجميع المعلومات التي تقدمها الشركة.

المطارات العالمية الأفضل أداءً لعام 2023 هي: