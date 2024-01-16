إل جي تدشن عصر المنزل بدون عناء مع روبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل الذكي في معرض CES 2024

كشفت شركة إل جي إلكترونيكس (LG) عن روبوت الذكاء الاصطناعي الذكي للمنزل في معرض CES 2024 . يتميز روبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل من إل جي بتقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات متعددة الأوضاع التي تمكنه من التحرك والتعلم والفهم وإجراء محادثات معقدة. روبوت إل جي للمنزل الذكي هو مدير منزل ورفيق يعمل على تعزيز حياة المستخدمين اليومية ويعكس التزام الشركة بتحقيق رؤيتها لـ "المنزل بدون عناء".

بفضل تصميمه المتطور "ذو العجلتين" يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل من إل جي التنقل بشكل مستقل داخل المنزل. ويمكن للجهاز الذكي التفاعل شفهيًا مع المستخدمين والتعبير عن المشاعر من خلال الحركات التي تتيحها مفاصل الأرجل المفصلية. كما يتيح استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي متعددة الأوضاع، التي تجمع بين التعرف على الصوت والصورة مع معالجة اللغة الطبيعية، لروبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل فهم السياق والنوايا وكذلك التواصل الفعال مع المستخدمين.

ويعمل الروبوت كمركز تحكم "متحرك" للمنزل الذكي، حيث يتم وصله لا سلكياً بالأجهزة المنزلية الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء في المنزل. من خلال التعاون الأخير مع 'كوالكوم تكنولوجيز'، تم تجهيز الروبوت الذكي بمنصة كوالكوم® Robotics RB5، ما يتيح ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الجهاز مثل التعرف على الوجه والمستخدم. ويستخدم الروبوت الذكي كاميرا مدمجة ومكبر صوت ومجموعة متنوعة من الحساسات لجمع بيانات بيئية في الوقت الفعلي، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء الداخلي. تقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدى إل جي بتحليل هذه البيانات، وتتعلم باستمرار وتدمجها مع معلومات خارجية. كما يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي أن يعمل كمراقب للحيوانات الأليفة وحارس أمن، مما يوفر للمستخدمين القدرة على رؤية والعناية بحيواناتهم الأليفة عن بُعد وإرسال تنبيهات في حالة اكتشاف أي نشاط غير عادي.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم روبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل من إل جي تنوعاً وقابلية للتوسع استثنائية. على سبيل المثال يمكنه أن يقوم بدوريات بشكل مستقل في المنزل عندما لا يكون هناك أحد، يتحرك من غرفة إلى أخرى ويُرسل إشعارات إلى هاتف المستخدم الذكي إذا وجد نافذة مفتوحة أو أضواء مُتركة مُضاءة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه المساعدة في توفير الطاقة من خلال الاتصال بمقبس ذكي وإيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة في جميع أنحاء المنزل.

عند عودة المستخدم إلى المنزل، يستقبلهم روبوت الذكاء الاصطناعي عند الباب الأمامي ويقوم بتمييز العواطف من خلال تحليل صوتهم وتعبيرات وجههم، ويختار الموسيقى أو المحتوى الآخر المناسب لمزاجهم. كما يساعد المستخدمين في حياتهم اليومية من خلال تقديم تفاصيل النقل وتحديثات الطقس والجداول الشخصية، أو حتى تذكيرهم بتناول الأدوية.

مع روبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل الذكي وميزات المركز النشط الخاصة به، تهدف إل جي إلى تحرير المستخدمين من عبء الأعمال المنزلية وتسعى لتأسيس نفسها كلاعب رئيسي في سوق المنازل الذكية.

قال ليو جاي تشول، رئيس شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول تكييف الهواء: "يجمع روبوت الذكاء الاصطناعي المبتكر للمنزل بين تقنيات الحركة الذاتية والذكاء الاصطناعي المتطورة مع قدرات التواصل المتقدمة والخدمات للمساعدة في تحرير العملاء من الأعمال المنزلية". وأضاف: "كشركة حلول حياة ذكية، ستواصل إل جي مساعدة العملاء على تجربة حياة أكثر ذكاءً ومتعة في المنزل".

يمكن للزوار في معرض CES 2024 من 9 إلى 12 يناير مشاهدة جميع حلول الحياة الذكية الأحدث من إل جي، بما في ذلك روبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل الذكي، في جناح الشركة (#16008, مركز مؤتمرات لاس فيغاس).

نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة