إل جي تدشن عصر المنزل بدون عناء مع روبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل الذكي في معرض CES 2024

(MENAFN
- AETOSWire)
كشفت شركة إل جي إلكترونيكس (LG) عن روبوت الذكاء الاصطناعي الذكي للمنزل في معرض CES 2024 . يتميز روبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل من إل جي بتقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات متعددة الأوضاع التي تمكنه من التحرك والتعلم والفهم وإجراء محادثات معقدة. روبوت إل جي للمنزل الذكي هو مدير منزل ورفيق يعمل على تعزيز حياة المستخدمين اليومية ويعكس التزام الشركة بتحقيق رؤيتها لـ "المنزل بدون عناء".
بفضل تصميمه المتطور "ذو العجلتين" يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل من إل جي التنقل بشكل مستقل داخل المنزل. ويمكن للجهاز الذكي التفاعل شفهيًا مع المستخدمين والتعبير عن المشاعر من خلال الحركات التي تتيحها مفاصل الأرجل المفصلية. كما يتيح استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي متعددة الأوضاع، التي تجمع بين التعرف على الصوت والصورة مع معالجة اللغة الطبيعية، لروبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل فهم السياق والنوايا وكذلك التواصل الفعال مع المستخدمين.
ويعمل الروبوت كمركز تحكم "متحرك" للمنزل الذكي، حيث يتم وصله لا سلكياً بالأجهزة المنزلية الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء في المنزل. من خلال التعاون الأخير مع 'كوالكوم تكنولوجيز'، تم تجهيز الروبوت الذكي بمنصة كوالكوم® Robotics RB5، ما يتيح ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الجهاز مثل التعرف على الوجه والمستخدم. ويستخدم الروبوت الذكي كاميرا مدمجة ومكبر صوت ومجموعة متنوعة من الحساسات لجمع بيانات بيئية في الوقت الفعلي، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء الداخلي. تقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدى إل جي بتحليل هذه البيانات، وتتعلم باستمرار وتدمجها مع معلومات خارجية. كما يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي أن يعمل كمراقب للحيوانات الأليفة وحارس أمن، مما يوفر للمستخدمين القدرة على رؤية والعناية بحيواناتهم الأليفة عن بُعد وإرسال تنبيهات في حالة اكتشاف أي نشاط غير عادي.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم روبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل من إل جي تنوعاً وقابلية للتوسع استثنائية. على سبيل المثال يمكنه أن يقوم بدوريات بشكل مستقل في المنزل عندما لا يكون هناك أحد، يتحرك من غرفة إلى أخرى ويُرسل إشعارات إلى هاتف المستخدم الذكي إذا وجد نافذة مفتوحة أو أضواء مُتركة مُضاءة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه المساعدة في توفير الطاقة من خلال الاتصال بمقبس ذكي وإيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة في جميع أنحاء المنزل.
عند عودة المستخدم إلى المنزل، يستقبلهم روبوت الذكاء الاصطناعي عند الباب الأمامي ويقوم بتمييز العواطف من خلال تحليل صوتهم وتعبيرات وجههم، ويختار الموسيقى أو المحتوى الآخر المناسب لمزاجهم. كما يساعد المستخدمين في حياتهم اليومية من خلال تقديم تفاصيل النقل وتحديثات الطقس والجداول الشخصية، أو حتى تذكيرهم بتناول الأدوية.
مع روبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل الذكي وميزات المركز النشط الخاصة به، تهدف إل جي إلى تحرير المستخدمين من عبء الأعمال المنزلية وتسعى لتأسيس نفسها كلاعب رئيسي في سوق المنازل الذكية.
قال ليو جاي تشول، رئيس شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول تكييف الهواء: "يجمع روبوت الذكاء الاصطناعي المبتكر للمنزل بين تقنيات الحركة الذاتية والذكاء الاصطناعي المتطورة مع قدرات التواصل المتقدمة والخدمات للمساعدة في تحرير العملاء من الأعمال المنزلية". وأضاف: "كشركة حلول حياة ذكية، ستواصل إل جي مساعدة العملاء على تجربة حياة أكثر ذكاءً ومتعة في المنزل".
يمكن للزوار في معرض CES 2024 من 9 إلى 12 يناير مشاهدة جميع حلول الحياة الذكية الأحدث من إل جي، بما في ذلك روبوت الذكاء الاصطناعي للمنزل الذكي، في جناح الشركة (#16008, مركز مؤتمرات لاس فيغاس).
نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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