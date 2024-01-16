مايلستون سيستمز تكشف عن أحدث الاتجاهات في تكنولوجيا الفيديو القائمة على البيانات في معرض إنترسك 2024

MENAFN - AETOSWire) أعلنت مايلستون سيستمز ، المزود الرئيسي لبرامج إدارة الفيديو مفتوحة المنصة في الشرق الأوسط، عن استعراض أحدث ما توصلت إليه في مجال حلول تكنولوجيا الفيديو القائمة على البيانات وذلك من خلال مشاركتها في معرض إنترسك 2024 المعرض الدولي الشهير للأمن وخدمات الطوارئ والسلامة والشرطة والأمن السيبراني، والذي يستضيف كبرى الشركات العالمية في مجال تقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة للتحديات الناشئة في مجال البيانات.

تسعى مايلستون سيستمز من خلال مشاركتها في هذه الفعالية إلى إبراز مدى أهمية هذه الابتكارات للمستخدمين في قطاع الأمن وغيره من القطاعات. كما تؤكد مايلستون سيستمز على التزامها بتوفير بيئات عمل أكثر أماناً وكفاءة باستخدام أحدث التقنيات في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الأمن في المنطقة. وتستعد مايلستون سيستمز وشركاؤها، بعد النجاح الذي حققته في معرض إنترسك 2023، للكشف عن المزيد من الحلول الذكية التي تلبي المتطلبات المتزايدة في المنطقة. كما تتوقع مايلستون سيستمز أن يشهد قطاع الأمن اتجاهين رئيسيين سيكون لهما أكبر الأثر في مجال تكنولوجيا الفيديو القائمة على البيانات:

الاتجاه الأول: البيانات الاصطناعية

تعتمد برامج تحليلات الفيديو بشكل كبير على بيانات التدريب المصنفة بدقة لتفسير مشاهد الفيديو، حيث أن البيانات المتحيزة أو غير المصنفة بشكل كافٍ قد تُعرّض فعالية البرمجيات وأخلاقياتها للخطر. تظهر البيانات الاصطناعية، التي يتم إنشاؤها بشكل مصطنع بدلاً من الحصول عليها من مصادر في العالم الحقيقي، كحل واعد لمعالجة قضايا التحيز. حيث تسهم البيانات الاصطناعية بشكل فعال في التقليل من التحيز وتضمن التصنيف الدقيق منذ البداية، كما تسهم تجنب الأخطاء البشرية الناجمة عن التصنيف اليدوي، وذلك من خلال التنوع في بيانات التدريب. كما تسهم البيانات الاصطناعية كذلك في حماية الخصوصية الفردية وفي معالجة المخاوف المتعلقة باستخدام معلومات المستهلك الدقيقة دون إذن أو تعويض.

الاتجاه الثاني: التكنولوجيا المسؤولة

تحتل التكنولوجيا المسؤولة مركز الصدارة في عام 2024 وما بعده، ويترافق ذلك مع التحولات الكبيرة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال المراقبة بالفيديو نحو رؤى قابلة للتنفيذ. حيث يؤكد الجيل القادم على الابتكار المسؤول، بالنظر لوتيرة الابتكار المتسارعة وآثاره الأخلاقية. حيث يتوجب على شركات التكنولوجيا دمج مبادئ التكنولوجيا المسؤولة في عمليات التطوير والمبيعات وصولً إلى استخدامها من قبل العملاء. كما كشفت دراسة أجريت في العام 2023 وشمل 150 من صناع القرار في مجال التكنولوجيا أن الغالبية (85%) تتوقع ممارسات مسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات الفيديو والمراقبة كشرط أساسي للتعامل مع مزودي خدمات التكنولوجيا في المستقبل. حيث أصبحت التكنولوجيا الموثوقة أولوية حاسمة ومتطلبات عمل أساسية، ومن المقرر أن تكون بمثابة "شرطاً رئيسياً للعمل" في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

بينما تستمر تقنية الفيديو القائمة على البيانات في رسم مستقبل قطاع الأمن، فإنها تؤكد على أهمية العنصر البشري، كجزء أساسي من الحل. حيث تعتبر البرمجيات أداة هامشية لرصد وتحليل مشاهد الفيديو، في حين أن التدخل البشري هو المسؤول عن التحقق من صحة التحليلات واتخاذ القرارات المناسبة. تسهم الرقابة والخبرة البشرية في زيادة فعالية الحلول الأمنية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز هدف جعل العالم أكثر أماناً.

يسهم التكامل بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية في مجال المراقبة بالفيديو في إحداث تحول جذري في قطاع السلامة والأمن. كما تعد مواكبة التطورات التي تشهدها تكنولوجيا الفيديو القائمة على البيانات أمراً بالغ الأهمية في الاستعداد للاتجاهات المقبلة القائمة على الذكاء الاصطناعي في عام 2024 وما بعده.