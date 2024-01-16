تكريم شركة Lubrizol Additives India في Rosefield Energy Tech Awards

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصدت شركة Lubrizol Additives مؤخرًا جائزتي شرف في مؤتمر Rosefield Energy Tech Awards الذي يجري عقده في مومباي، والذي يحتفي بالريادة والإبداع في سوق مواد التشحيم والوقود.

حصلت شركة Lubrizol على جائزة التقدم التكنولوجي تقديرًا لجهودها في تطوير ودعم اختبار تآكل الأسلاك (WCT)، والذي يمثل تقدمًا في تقييم مدى جودة حماية مواد التشحيم للمواد من التآكل في بيئة المركبات الكهربائية. وما أحرزته الشركة في هذا الصدد يعد تحسنًا ملحوظًا مقارنةً باختبارات شريط التآكل التي لعبت دور الدعامة الأساسية للصناعة لمدة 100 عام.

فازت شركة Lubrizol أيضًا بجائزة التميز في إدارة سلاسل التوريد، تقديرًا لمرونتها ومهارتها في التغلب على التحديات، خصوصًا في أثناء جائحة كوفيد-19.

صرح Sanjeev Kaul، نائب الرئيس في Lubrizol Additives India، الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلاً: "إن تكريم Rosefield لهو شرف كبير لنا، فهي مؤسسة تحمل على عاتقها مهمة نبيلة ألا وهي تطوير صناعتنا". "إن هاتين الجائزتين هما أدل دليل على العمل الجاد الذي يبذله فريقنا في سبيل دفع عجلة الابتكار وتقديم خدمة عملاء متميزة يوميًا."

بفوزه بجائزة التقدم التكنولوجي، أثبت الفريق المميز في شركة Lubrizol India أن اختبار تآكل الأسلاك (WCT) يقدم بيانات فاعلة في بيئة المركبات في العالم الحقيقي. جدير بالذكر أن أهمية مثل هذا الاختبار تتزايد اليوم في ظل اعتماد المزيد من الأجهزة الإلكترونية والمحركات الكهربائية على مواد التشحيم. وفي ظل تطبيق منهج الاختبار الجديد والحاصل على براءة اختراع هذا، يمكن للصناعة تقييم السوائل المناسبة بشكل أفضل بغية حماية الأجهزة من التآكل في بيئة المركبات الكهربائية. كما يوضح هذا الاختبار فعالية السائل في حماية مرحلة البخار. علاوةً على ذلك، تظهر تقنية EVOGENTM‎ المعنية بالمركبات الكهربائية من Lubrizol، ميزات أداء فائقة في تطبيقات التبريد بالغمر في المركبات الكهربائية، مما يؤدي إلى تعزيز كفاءة المحرك الكهربائي والتروس وتحسين عامل السلامة، الأمر الذي يساعد في بدء عهد جديد تتمتع فيه تلك المركبات بأداء وموثوقية فائقين.

حصدت شركة Lubrizol جائزة التميز في إدارة سلاسل التوريد تقديرًا لجهودها البارزة وشراكاتها البناءة مع الموردين ومزودي الخدمات وجهودها الرائعة على صعيد تحقيق الاتساق في التوريد ووضع إستراتيجية آمنة وفعالة، إضافةً إلى التركيز على خدمة العملاء مع الالتزام بالتميز التشغيلي.

أضاف Kaul، قائلاً: "تحدونا بالغ السعادة بشأن تقدير جهودنا المبذولة في سبيل نهضة الصناعة، ويسرنا مواصلة المشاركة في العمل المهم الذي تقوم به مؤسسة Rosefield Energy Tech". "وتجدر هنا الإشارة إلى أن قوة سلاسل التوريد ومواصلة الإبداع والبقاء في طليعة التكنولوجيا المستقبلية هي عوامل مهمة لنجاحنا الجماعي."

تجري Rosefield Awards تحت رعاية مؤسسة Rosefield Energy Tech التي يتمثل هدفها الرئيسي في الجمع بين الرواد في قطاع الطاقة. وكان من بين المشاركين والمرشحين شركات متخصصة في مواد التشحيم والوقود والمواد المضافة النشطة في السوق الهندية. هذا، وقد كانت الجوائز جزءًا من مؤتمر مواد التشحيم والوقود الذي استمرت فعالياته يومين حيث ناقش رواد الصناعة العديد من الموضوعات الحيوية، مثل معضلات الوقود المستقبلية وحلول مواد التشحيم المطابقة والتقنيات المتطورة والابتكار في مواد التشحيم والوقود والابتكار في مجال السوائل الإلكترونية، إضافةً إلى التوقعات المنتظرة لعام 2030.

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نبذة عن Lubrizol Corporation

تعمد شركة Lubrizol Corporation، التابعة لشركة Berkshire Hathaway، إلى الاستفادة من علومها وابتكاراتها المنقطعة النظير للتغلب على التحديات المعقدة التي تواجه العملاء، وتحقيق نتائج مستدامة قابلة للقياس، ومساعدة ملايين الناس والمجتمعات والشركات على مستوى العالم في قطع خطوات ناجحة على طريق القيادة النظيفة والابتكار الذكي والحياة اليومية الأفضل. إضافةً إلى ذلك، تمتلك وتدير شركة Lubrizol، التي تأسست عام 1928، أكثر من 100 منشأة صناعية ومكاتب مبيعات ومكاتب فنية على مستوى العالم، وتضم بين جنباتها أكثر من 8000 موظف. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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