تكريم شركة Lubrizol Additives India في Rosefield Energy Tech Awards

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصدت شركة Lubrizol Additives مؤخرًا جائزتي شرف في مؤتمر Rosefield Energy Tech Awards الذي يجري عقده في مومباي، والذي يحتفي بالريادة والإبداع في سوق مواد التشحيم والوقود.
حصلت شركة Lubrizol على جائزة التقدم التكنولوجي تقديرًا لجهودها في تطوير ودعم اختبار تآكل الأسلاك (WCT)، والذي يمثل تقدمًا في تقييم مدى جودة حماية مواد التشحيم للمواد من التآكل في بيئة المركبات الكهربائية. وما أحرزته الشركة في هذا الصدد يعد تحسنًا ملحوظًا مقارنةً باختبارات شريط التآكل التي لعبت دور الدعامة الأساسية للصناعة لمدة 100 عام.
فازت شركة Lubrizol أيضًا بجائزة التميز في إدارة سلاسل التوريد، تقديرًا لمرونتها ومهارتها في التغلب على التحديات، خصوصًا في أثناء جائحة كوفيد-19.
صرح Sanjeev Kaul، نائب الرئيس في Lubrizol Additives India، الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلاً: "إن تكريم Rosefield لهو شرف كبير لنا، فهي مؤسسة تحمل على عاتقها مهمة نبيلة ألا وهي تطوير صناعتنا". "إن هاتين الجائزتين هما أدل دليل على العمل الجاد الذي يبذله فريقنا في سبيل دفع عجلة الابتكار وتقديم خدمة عملاء متميزة يوميًا."
بفوزه بجائزة التقدم التكنولوجي، أثبت الفريق المميز في شركة Lubrizol India أن اختبار تآكل الأسلاك (WCT) يقدم بيانات فاعلة في بيئة المركبات في العالم الحقيقي. جدير بالذكر أن أهمية مثل هذا الاختبار تتزايد اليوم في ظل اعتماد المزيد من الأجهزة الإلكترونية والمحركات الكهربائية على مواد التشحيم. وفي ظل تطبيق منهج الاختبار الجديد والحاصل على براءة اختراع هذا، يمكن للصناعة تقييم السوائل المناسبة بشكل أفضل بغية حماية الأجهزة من التآكل في بيئة المركبات الكهربائية. كما يوضح هذا الاختبار فعالية السائل في حماية مرحلة البخار. علاوةً على ذلك، تظهر تقنية EVOGENTM المعنية بالمركبات الكهربائية من Lubrizol، ميزات أداء فائقة في تطبيقات التبريد بالغمر في المركبات الكهربائية، مما يؤدي إلى تعزيز كفاءة المحرك الكهربائي والتروس وتحسين عامل السلامة، الأمر الذي يساعد في بدء عهد جديد تتمتع فيه تلك المركبات بأداء وموثوقية فائقين.
حصدت شركة Lubrizol جائزة التميز في إدارة سلاسل التوريد تقديرًا لجهودها البارزة وشراكاتها البناءة مع الموردين ومزودي الخدمات وجهودها الرائعة على صعيد تحقيق الاتساق في التوريد ووضع إستراتيجية آمنة وفعالة، إضافةً إلى التركيز على خدمة العملاء مع الالتزام بالتميز التشغيلي.
أضاف Kaul، قائلاً: "تحدونا بالغ السعادة بشأن تقدير جهودنا المبذولة في سبيل نهضة الصناعة، ويسرنا مواصلة المشاركة في العمل المهم الذي تقوم به مؤسسة Rosefield Energy Tech". "وتجدر هنا الإشارة إلى أن قوة سلاسل التوريد ومواصلة الإبداع والبقاء في طليعة التكنولوجيا المستقبلية هي عوامل مهمة لنجاحنا الجماعي."
تجري Rosefield Awards تحت رعاية مؤسسة Rosefield Energy Tech التي يتمثل هدفها الرئيسي في الجمع بين الرواد في قطاع الطاقة. وكان من بين المشاركين والمرشحين شركات متخصصة في مواد التشحيم والوقود والمواد المضافة النشطة في السوق الهندية. هذا، وقد كانت الجوائز جزءًا من مؤتمر مواد التشحيم والوقود الذي استمرت فعالياته يومين حيث ناقش رواد الصناعة العديد من الموضوعات الحيوية، مثل معضلات الوقود المستقبلية وحلول مواد التشحيم المطابقة والتقنيات المتطورة والابتكار في مواد التشحيم والوقود والابتكار في مجال السوائل الإلكترونية، إضافةً إلى التوقعات المنتظرة لعام 2030.
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نبذة عن Lubrizol Corporation
تعمد شركة Lubrizol Corporation، التابعة لشركة Berkshire Hathaway، إلى الاستفادة من علومها وابتكاراتها المنقطعة النظير للتغلب على التحديات المعقدة التي تواجه العملاء، وتحقيق نتائج مستدامة قابلة للقياس، ومساعدة ملايين الناس والمجتمعات والشركات على مستوى العالم في قطع خطوات ناجحة على طريق القيادة النظيفة والابتكار الذكي والحياة اليومية الأفضل. إضافةً إلى ذلك، تمتلك وتدير شركة Lubrizol، التي تأسست عام 1928، أكثر من 100 منشأة صناعية ومكاتب مبيعات ومكاتب فنية على مستوى العالم، وتضم بين جنباتها أكثر من 8000 موظف. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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