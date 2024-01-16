MENAFN - AETOSWire) مع تسارع العالم نحو حلول مستدامة، تجد منطقة الشرق الأوسط نفسها في تقاطع حاسم بين الابتكار والمسؤولية البيئية. معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2024 سوف يسلط الضوء على هذا المسار التحولي، حيث تستضيف النسخة الثالثة منه من 20 إلى 22 مايو 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ADNEC كما ويمتد المعرض على مساحة تزيد عن 9500 متر مربع، وسيتم عرض أكثر من 200 علامة تجارية في EVIS 2024مما يجعله حدثاً حاسماً في مشهد النقل الكهربائي العالمي.

يقول المهندس ناصر علي البحري، المدير العام لـ نيرفانا للمعارض والمؤتمرات: EVIS 2024 ليس مجرد حدث؛ بل هو منصة ديناميكية تمثل تحول النقل الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة التي تقود الحركة نحو النقل المستدام من خلال مبادرات رائدة، فإن الأثر التحولي سوف يصنع الفرق. تعد النسخة الثالثة من EVIS أبوظبي بمبادرات مثيرة، بما في ذلك "واحة التكنولوجيا" وجوائز الشركات الناشئة والجامعات، واختبارات التجربة المجانية للقيادة الخارجية للمركبات الكهربائية، والمزيد من الأنشطة المثيرة. سيشكل EVIS 2024 مسار النقل المستقبلي، لذلك ندعو الجميع للانضمام إلى هذا التجمع المميز للتواصل والتعاون والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل أكثر إخضرارا وأكثر استدامة."

تواجه منطقة الشرق الأوسط في سبيل الاستدامة ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، تحدياً ملحوظاً - وهو أنها من بين أعلى المصدرين لغازات الاحتباس الحراري للفرد في العالم، نظراً بشكل رئيسي إلى الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري. ومن المعروف أن كل دولة وضعت أهدافاً طموحة للحد من الانبعاثات وتبني ممارسات صديقة للبيئة، مع تركيز قوي على الانتقال نحو النقل المستدام.

تهدف الإمارات، من خلال سياسة السيارات الكهربائية الوطنية المحدثة، إلى خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20٪ ونشرت 914 محطة شحن للسيارات الكهربائية نهاية عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، الهدف هو أن تكون 50٪ من المركبات في البلاد كهربائية بحلول عام 2050. وتخطط دبي، وتتوافق مع هذا الرؤية، لاقتناء 30٪ من مركبات الحكومة كسيارات كهربائية أو هجينة بحلول عام 2023. يُقدر حجم سوق المركبات الكهربائية في الإمارات 249.90 مليون دولار عام 2023، مما يشكل 1٪ من قطاع السيارات الحالي.

كدليل على التزام EVIS بدفع التغيير الإيجابي، فإن التسجيل المبكر لـ EVIS 2024 مفتوح حتى 31 يناير. احجز مكانك الآن وكن جزءًا من الثورة التي تعيد تشكيل مستقبل وسائل النقل.