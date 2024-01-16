Snapchat يعزز الرقابة بمركز العائلة

(MENAFN
- Al Watan) - يمكن للآباء الآن رؤية إعدادات الأمن والخصوصية التي تم ضبط العديد منها على وضع المعايير الصارمة بشكل قياسي.
- رؤية إعدادات جهات الاتصال الخاصة بالمراهقين، حيث لا يمكن الاتصال بمستخدمي (Snapchat) إلا من قبل أصدقائهم بالإضافة إلى قائمة الاتصال الموجودة في الهاتف.
- تتيح خريطة سناب للمستخدمين معرفة أماكن تواجد أصدقائهم وما يفعلونه، واكتشاف الأماكن المميزة، وعرض المحتوى الذي يصوره مستخدمو (Snapchat) حول العالم.
- يُمكن للآباء الآن تقييد قدرة ميزة الدردشة بالذكاء الاصطناعي (My AI)، على الرد على المحادثات التي يقوم بها الأبناء المراهقون.
- يمكن للآباء الآن الوصول إلى مركز العائلة مباشرة من خلال التوجه إلى أيقونة الإعدادات، الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الملف الشخصي للوالد.
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