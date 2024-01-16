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Snapchat يعزز الرقابة بمركز العائلة

1/16/2024 2:24:02 PM
(MENAFN- Al Watan) - يمكن للآباء الآن رؤية إعدادات الأمن والخصوصية التي تم ضبط العديد منها على وضع المعايير الصارمة بشكل قياسي.
- رؤية إعدادات جهات الاتصال الخاصة بالمراهقين، حيث لا يمكن الاتصال بمستخدمي (Snapchat) إلا من قبل أصدقائهم بالإضافة إلى قائمة الاتصال الموجودة في الهاتف.
- تتيح خريطة سناب للمستخدمين معرفة أماكن تواجد أصدقائهم وما يفعلونه، واكتشاف الأماكن المميزة، وعرض المحتوى الذي يصوره مستخدمو (Snapchat) حول العالم.
- يُمكن للآباء الآن تقييد قدرة ميزة الدردشة بالذكاء الاصطناعي (My AI)، على الرد على المحادثات التي يقوم بها الأبناء المراهقون.
- يمكن للآباء الآن الوصول إلى مركز العائلة مباشرة من خلال التوجه إلى أيقونة الإعدادات، الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الملف الشخصي للوالد.

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