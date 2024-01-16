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اليوم الخليجي للطفل في صبيا

1/16/2024 2:24:02 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت بلدية محافظة صبيا في مبادرة ((اليوم الخليجي للطفل))، الذي يصادف 15 يناير من كل عام، بتنظيم عدد من البرامج والفقرات بالتعاون مع عدة جهات وقطاعات مختلفة في المحافظة بمجمع السروات مول التجاري.
وتضمنت الفعاليات أركانا تثقيفية وتعليمية للأطفال، والركن الاستشاري لصحة الطفل، وركن الرسم، وركن الهدايا، ومسابقات ترفيهية.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد بن محسن خرمي، أنه تمت المشاركة في هذه المبادرة في ضوء البرامج والمشاركات المجتمعية التي تنفذها البلدية بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات.
وأشار الخرمي إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات هو للتذكير بحقوق الطفل من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وواجب المجتمع تجاه هذه الفئة التي تعد عماد المستقبل وموردًا مهمًا من موارد التنمية والإبداع، وكون البلدية أخذت على عاتقها استثمار مثل هذه المناسبات بشكل إيجابي وفعال يخدم ويلبي رغبات الأطفال ومتطلباتهم في المحافظة.

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