اليوم الخليجي للطفل في صبيا

(MENAFN
- Al Watan) شاركت بلدية محافظة صبيا في مبادرة ((اليوم الخليجي للطفل))، الذي يصادف 15 يناير من كل عام، بتنظيم عدد من البرامج والفقرات بالتعاون مع عدة جهات وقطاعات مختلفة في المحافظة بمجمع السروات مول التجاري.
وتضمنت الفعاليات أركانا تثقيفية وتعليمية للأطفال، والركن الاستشاري لصحة الطفل، وركن الرسم، وركن الهدايا، ومسابقات ترفيهية.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد بن محسن خرمي، أنه تمت المشاركة في هذه المبادرة في ضوء البرامج والمشاركات المجتمعية التي تنفذها البلدية بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات.
وأشار الخرمي إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات هو للتذكير بحقوق الطفل من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وواجب المجتمع تجاه هذه الفئة التي تعد عماد المستقبل وموردًا مهمًا من موارد التنمية والإبداع، وكون البلدية أخذت على عاتقها استثمار مثل هذه المناسبات بشكل إيجابي وفعال يخدم ويلبي رغبات الأطفال ومتطلباتهم في المحافظة.
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