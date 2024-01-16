حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال ببيش

(MENAFN
- Al Watan) دشّن محافظ بيش، عماش بن فهد الشكره، في مكتبه الجرعة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.
وأوضح مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الشمالي، منصور علي السبعي، أن الحملة تعد الأولى لهذا العام، وستستمر أسبوعين، وتستهدف الأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك بإعطاء كل طفل جرعتين من لقاح شلل الأطفال عن طريف الفم.
وبيّن أن الحملة تشارك فيها جميع المراكز الصحية بالمحافظة، داعيا جميع الأهالي إلى ضرورة إعطاء أطفالهم الجرعة، والتعاون مع جميع المراكز الصحية في سبيل إنجاح هذه الحملة.
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