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حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال ببيش

1/16/2024 2:24:02 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن محافظ بيش، عماش بن فهد الشكره، في مكتبه الجرعة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.
وأوضح مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الشمالي، منصور علي السبعي، أن الحملة تعد الأولى لهذا العام، وستستمر أسبوعين، وتستهدف الأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك بإعطاء كل طفل جرعتين من لقاح شلل الأطفال عن طريف الفم.
وبيّن أن الحملة تشارك فيها جميع المراكز الصحية بالمحافظة، داعيا جميع الأهالي إلى ضرورة إعطاء أطفالهم الجرعة، والتعاون مع جميع المراكز الصحية في سبيل إنجاح هذه الحملة.

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