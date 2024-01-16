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مضامين الاستدامة البيئية والمجتمعية في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية

1/16/2024 2:24:01 PM
(MENAFN- Al Watan) يُعد موضوع التنمية البيئية المستدامة في عصرنا الراهن من الموضوعات بالغة الأهمية؛ بسبب الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية، والارتفاع الكبير في معدلات التلوث البيئي بمختلف أنواعه، والتي أسهمت بشكل مباشر في التصحر والتغير المناخي الذي شغل العالم، وقد عرفت الأمم المتحدة من خلال وثيقة مستقبلنا المشترك عام (1987) مفهوم التنمية المستدامة بأنها: ((التنمية التي تحقق وتفي بضروريات الأجيال الحالية دون أن تخل بالاحتياجات الضرورية للأجيال القادمة)).
فهي تعتمد على رؤية منظمة وشاملة على المدى البعيد، وتسعى إلى توفير المكاسب الاقتصادية والإنسانية والبيئية والمجتمعية؛ كي تنتفع بها الأجيال الحالية، ويستمر نفعها للأجيال القادمة، فلا يستأثر بنفعها جيل دون جيل، أو جماعة دون أخرى، أو بلد دون غيره، فضلًا عن التسبب في إيقاع ضرر بالآخرين على المدى القريب أو البعيد في سبيل تحقيق المنفعة الخاصة؛ لأن المفهوم والفلسفة التي تقوم عليهما يتماسان مع جميع المستويات وكافة الأصعدة، فهي تُعنَى بحياة الفرد والجماعة والمجتمع والتنوع الأحيائي.
إن الاستدامة البيئية تمثل إحدى أهم القضايا التي تشغل العالم حاليًا -إن لم تكن أهمها-؛ نتيجة تزايد استخدام الإنسان للموارد الطبيعية بإسراف شديد ودون ترشيد؛ حتى أصبحت التداعيات تشكل التحدي الأكبر والعقبة الأصعب أمام تحقيق الاستدامة البيئية بكل مجالاتها: الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.
ولقد حفز هذا التحدي عددًا من الجهات والهيئات -بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية- ودفعها إلى التعمق في تحديد وتحقيق المفهوم الشامل للاستدامة البيئية، بُغيةَ توجيه الأنظار إلى أهمية تحقيق التوازن بين الاستخدام البشري الحالي للموارد الطبيعية، وضمان حق الأجيال المستقبلية في الانتفاع بها، مع الأخذ في الاعتبار الأهمية الجوهرية للبيئة لكونها المصدر الأوحد للغذاء والمياه والهواء النقي؛ فالاستدامة البيئية حجر الأساس لبقاء الإنسانية جمعاء.
إننا نشهد اليوم تحولاً عالميًا حثيثًا نحو الاستدامة البيئية، ويعزى ذلك إلى ازدياد المعرفة والخبرة لدى كل من الحكومات والمجتمعات حول الطريقة الأفضل للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من جهة، إضافة إلى ظهور تأثيرات واضحة لتغيرات المناخ في عدد من الدول من جهة أخرى؛ ما أدى إلى حدوث تسابق بين القطاعات الاقتصادية والصناعية للابتعاد شيئًا فشيئًا عن المصادر والآليات المسببة لتلوث البيئة، إضافة إلى بروز تغير ملموس في المفهوم القديم القائل باستحالة تحقيق التوازن بين البيئة والتطوير والتنمية الاقتصادية؛ وأمسى الجميع اليوم على قناعة تامة بالدور الكبير الذي تؤديه الاستدامة البيئية في خلق الفرص الاقتصادية التي تعزز خدمات النظم البيئية وتدفعها باتجاه النمو.
لا شك أن للحكومات دورًا حيويًا في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال وضع السياسات والتشريعات وتحفيز الشركات والأفراد لاتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة، وهذا ما التزمت به المملكة وحكومتها على كل المستويات وفق توجهات وتوجيهات قيادتها الحكيمة، فأقرت ((نظام البيئة في المملكة العربية السعودية))، الذي يهدف بشكل عام إلى تحقيق حماية البيئة وتنميتها واستدامتها وأعطاها هويتها المميزة، ومن ثَمّ صدر لهذا النظام ما يقرب من عشرين لائحة تنفيذية، تميزت بتنوعها وشمولها ودقتها ووضوحها وقوتها الصياغية والمعنوية، كما جاءت متسقة مع رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز مقومات جودة الحياة واستدامة البيئة ومواردها المختلفة ومعززة لمخرجات الإستراتيجية الوطنية للبيئة. منها على سبيل المثال: اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي، واللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب، واللائحة التنفيذية لجودة الهواء، واللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية، واللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية، واللائحة التنفيذية للضوضاء، وغيرها من اللوائح التنفيذية الأخرى الخاصة بالبيئة.
بقراءة متأنية لهذا النظام -الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165) عام 1441 للهجرة- ولوائحه التنفيذية نجد أن جوانب الاستدامة البيئية والمتعلقة بالمحافظة على الإنسان والمجتمع نالت من الاهتمام أبلغه ومن العناية أشدها، وليس ذلك إلا إدراكًا من المسؤولين لما للبيئة ومشكلاتها من أثر واضح ومباشر على جودة الحياة واستدامة التنمية، وقد فرض هذا الأثر نفسه فرضاً نتيجة معاناة الإنسان البالغة جراء المشكلات البيئية الناجمة عن الاختلال في توازن النظم البيئية، وسوء استخدام الأراضي والمياه، والسلوكيات التي أخلت بالتنوع الأحيائي واستدامته وعشوائية النمو العمراني وغيره من صور التنمية؛ الأمر الذي استدعى تضافر الجهود على كافة المستويات من أجل الوقوف على أسباب ذلك الاختلال والعمل على تفاديها أو الحد منها.
ولقد مثل هذا الجانب أحد أهم مرتكزات نظام البيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية التي اعتمدت بشكل ملحوظ على فلسفة الاستدامة البيئية بوجه عام، كما حظي البعد البيئي بمفهومه الشامل لكافة الأبعاد والمستويات باهتمام دائم ودائب من المسؤولين مع التركيز على الرؤية المستقبلية والاستدامة للموارد والاقتصاد والإنسان والمجتمع، حيث أعطيت أولوية لعمليات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل المجالات في البيئة الطبيعية والمحميات والنبات أو البيئة المشيدة والعمرانية وغيرها.
إن الاهتمام الواضح بالاستدامة البيئية بكافة جوانبها في نظام البيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية يتجلى فيما اشتمل عليه من لوائح عديدة شملت كافة جوانب المنظومة البيئية من مسطحات مائية وتربة وهواء، علاوة على الجوانب السلوكية المرتبطة بتصرفات الإنسان نحو البيئة، حيث ابتدأ بتعريف مكونات البيئة والنظام البيئي، ثم تناول بالتفصيل وسائل الحفاظ على البيئة والحماية اللازمة لها والأساليب الواجب اتباعها لتحقيق ذلك.
وفي العديد من اللوائح التنفيذية الأخرى كان التركيز واضحًا على أهمية دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، ودراسات التقويم البيئي الإستراتيجي المستدام للمشروعات؛ لتكون وسيلة وضمانة لتحقيق جودة الحياة والبيئة معًا واتزان الموارد الطبيعية لكافة المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وهو ما يعد حثًا لمراكز الأبحاث على ضرورة المساهمة الجادة في تمويل وتوجيه البحوث العلمية نحو قضايا البيئة المستدامة وجعلها ضمن أولوياتها البحثية.
رغم كل تلك الجهود إلا أن الاهتمام بالبيئة وحمايتها لا يقع فقط على عاتق الحكومات والمراكز والهيئات، بل هو أمر يشمل المجتمع بأكمله الذي شرعّت من أجل مصلحته الشرائع السماوية، قال تعالى: ﴿وَالأَرضَ مَدَدناها وَأَلقَينا فيها رَواسِيَ وَأَنبَتنا فيها مِن كُلِّ شَيءٍ مَوزونٍ﴾ [الحجر: ١٩]، وقال سبحانه: ﴿يا بَني آدَمَ خُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ وَكُلوا وَاشرَبوا وَلا تُسرِفوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسرِفينَ﴾ [الأعراف: ٣١]، وقال سبحانه: ﴿وَابتَغِ فيما آتاكَ اللَّهُ الدّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا وَأَحسِن كَما أَحسَنَ اللَّهُ إِلَيكَ وَلا تَبغِ الفَسادَ فِي الأَرضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُفسِدينَ﴾ [القصص: ٧٧]، ومن ثَمّ عكف القائمون على إعداد لوائح هذا النظام القوي وتجويده بمواد وإجراءات تحفظ للمجتمع حقوقه الحالية والمستقبلية في البيئة ومواردها الطبيعية، وهي تمثل جزءًا من الإسهامات في تعزيز الاستدامة البيئية عبر تعديل سلوك الفرد اليومي؛ ليتمحور حول تبنّي العادات الصحيحة التي تحافظ على البيئة، والتعاون مع المراكز والمؤسسات الرسمية في تنفيذ برامجها، وتطبيق لوائحها، والالتزام بأنظمتها.
ختامًا، يمكن القول: إن الاستدامة البيئية ليست مجرد مفهوم فلسفي أو اجتماعي، بل هي ضرورة ملحّة وحتمية للبقاء والاستمرارية، وبالنظر إلى التحديات التي تواجه العالم اليوم، تبرز أهمية وضرورة التعاضد بين الجميع؛ من أجل تبنّي أساليب الحياة المستدامة والحفاظ على البيئة ومواردها.
فلنقم بدورنا كأفراد ومؤسسات، ولنتحمل مسؤولياتنا تجاه البيئة، ولنعمل معًا لتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية وخلق عالم أفضل للأجيال المقبلة، والمحافظة على المكتسبات التي يحققها لنا تطبيق نظام البيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية.

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