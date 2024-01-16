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طيارة تحصد لقب ملكة جمال أمريكا

1/16/2024 2:24:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبحت الملازم ثاني ماديسون مارش الطيارة مقاتلة من سلاح الجو الأمريكي أول عضو خدمة عسكرية نشط يفوز بمسابقة ملكة جمال أمريكا، بعدما توجت في حفل أقيم في أورلاندو، فلوريدا، الأحد الماضي.
مارش، والبالغة من العمر 22 عامًا، وتحمل درجة في الفيزياء هي طالبة في كلية هارفارد كينيدي في كامبريدج، ماساتشوستس، ولاية كولورادو، وتكرس وقتها لمكافحة سرطان البنكرياس بعد فقدانها لوالدتها بسبب المرض في عام 2018، وفقًا لصفحة ملكة جمال أمريكا على الفيسبوك.
وتلقت مارش سابقاً تدريباً في ناسا مرتين، وهي أيضًا طيارة خاصة معتمدة، كما لديها حزام أسود في التايكواندو.
وكتبت الأمريكية متعددة المواهب والمهارات على إنستغرام بعد فوزها: ((ها نحن نظهر للعالم أن النساء يمكن أن يفعلن أي شيء، جميع النساء التي تنافست معهن هن الأكثر لطفًا وذكاءً وموهبة وشغفًا من الناس الذين قابلتهم على الإطلاق، ليس لدي شك أنهن سيكن في طليعة كل ركن في أمريكا سواء كان في العمل الخيري أو السياسة أو الأعمال أو أكثر)).
وشكرت مارش عائلتها وأصدقاءها ومدربيها، مضيفة: ((أخيرًا، إلى أمي - هذا العام كله من أجلك، لو كنت في الجمهور ليلة أمس، أعلم أنك كنت أول عناق لي، العالم على وشك معرفة قصتك وضوءك وحبك)).
واحتفل سلاح الجو الأمريكي بفوز مارش في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي ((إكس))، ووصفوها بأنها ((ابتنا))، وشارك في الحدث 51 متسابقاً وحلت وصيف خلف مارش الوصيفة إيلي برو من تكساس.

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