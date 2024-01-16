Tuesday, 16 January 2024 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موسيقيون: الغناء الشعبي يجذر هوية المنطقة

1/16/2024 2:24:00 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أشاد موسيقيون باستفادة اللجان المنظمة لمهرجان: ((ليالي القيصرية))، بتنظيم من أمانة الأحساء، في وسط مدينة الهفوف التاريخي، في اختيار الشطر الأول لمقطع أغنية تراثية، وهو: ((يا هل الشرق مروا بي على القيصرية))، كشعار كتابي للمهرجان، وإطلاقه قبل بداية المهرجان بعدة أيام، أكدوا خلال أحاديثهم أن الغناء الشعبي يجذر الهوية لكل منطقة، وأن الشعار حقق أهدافه المنشودة في تدفق زوار المهرجان من كافة الفئات العمرية.
التداخل الثقافي
أبان الأكاديمي المتخصص في الموسيقى محمد موسى، أن هذه الأغنية تحديدًا، متميزة، لأنها ترجع لزمن بعيد نسبيًا في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وهذا يشير إلى عراقة أسواق القيصرية منذ زمن بعيد، إضافة إلى التشابه الكبير والتداخل الثقافي بين المنطقة الشرقية بالمملكة مع المناطق المجاورة جغرافياً كالكويت والبحرين وقطر، وهذا ينعكس بقوة في وجود سوق القيصرية في الأحساء والكويت بنفس الطابع المعماري والتراثي، وارتباط تلك المدن بالخليج والصيد وحركة التجارة الرائجة منذ زمن بعيد، بسبب موقع الأحساء الجغرافي والإقليمي المتميز، حيث إنها تجمع بين الزراعة والصيد والتجارة، فهي حلقة الوصل بين مدن المملكة العربية السعودية وباقي جيرانها ولعراقة سوق القيصرية، هذا استثار وجدان الشاعر والملحن لتقديم هذا العمل الجميل، الذي يعبر الحالة الجميلة والعريقة لهذا الشوق ومكانته في قلب أهل المنطقة.
أهزوجة الكلمة
أشار الموسيقي صابر المضحي، أن الغناء الشعبي، يترجم الهوية الشعبية، وتأخذ الهوية الشعبية بكلمات الأغنية، رونقًا آخر، وهو الذي حصل فعليًا عند ربط أسواق القيصرية التاريخية في الخليج بهذه الأغنية، الشعبية والشهيرة، وقد اجتمع فيها التميز في اللحن والكلمات، موضحًا أن ((قيصرية)) الأحساء، هو الموقع الأكثر جذبًا للسائحين والزوار من داخل وخارج المملكة، فلا يكاد زائر أو سائح للأحساء، إلا ويجعل من ((القيصرية)) موقعًا ذا أولوية في زيارته لها، كموقع سياحي وتاريخي، لافتًا إلى أن طرح الأسلوبين الشعبي والتراثي في الشعار التسويقي للمهرجان، كانا عنصرين جذب للزوار، وحفظًا لموروث شعبيًا، لمعلم تاريخي بارز عبر شعبية اللحن وأهزوجة الكلمة.
الهوية الوطنية
قال الموسيقي خالد الجميعة: الاستفادة من التراث الشعبي والثقافة المحلية، فهذه الأغنية، تعبر عن ارتباط أهل المنطقة بالقيصرية، كمعلم تاريخي، ويسعى القائمون على المهرجان إلى إبراز هذا الارتباط والتأكيد على أهمية التراث الشعبي والاستفادة على عدة مستويات، وهي: المستوى الثقافي والسياحي والاجتماعي، وكذلك تعريف الجمهور بالتراث الشعبي والثقافة المحلية، فالأغنية الشعبية جزء من هذا التراث، ومن خلال استخدامها في المهرجان، يتمكن الجمهور من التعرف عليها، والاستمتاع بها وتعزيز الهوية الوطنية والشعور بالانتماء للوطن، ويتمكن الجمهور من الشعور بالفخر بالتراث الوطني والثقافة المحلية.
استرحام من الشاعر
أوضح الموسيقي الدكتور ياسر الدخيل، أن هذا المقطع من الأغنية، هو بمثابة نداء ومخاطبة للناس والسائحين وأهل المنطقة لزيارة المهرجان، لا سيما وأن موقع المهرجان في سوق القيصرية، الذي يحمل عراقة، وماضٍ جميل وذكريات خالدة بين الناس، والمقطع هو استرحام من الشاعر للوصول لهذا التراث الجميل لما فيه من عبق الذكريات.

MENAFN16012024000089011017ID1107728786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث