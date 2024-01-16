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رحيل المؤرخ عبد الخالق الجنبي

1/16/2024 2:24:00 PM
(MENAFN- Al Watan) فقد المشهد الثقافي السعودي المؤرخ والباحث عبد الخالق الجنبي.
لم ينعاه الأدباء فقط، ولم يكن البكاء عليه حصراً على المثقفين والشعراء والمهتمين في التاريخ، بل رثاه المجتمع والوطن بأكمله، وضجت وسائل التواصل بخبر فقد أيقونة من أيقونات الأدب والثقافة والتاريخ السعودي، حيث تم تشييعه ودفنه في مسقط رأسه ببلدة القديح في محافظة القطيف بعد صراع طويل مع المرض.
رحل عبد الخالق بن عبد الجليل بن حسن بن مدن بن صالح بن حسن بن عبد النبي بن صالح الجنبي، المولود في يوم الإثنين 9 ربيع الثاني 1384هـ.
61 عاماً من العمر قضاها الجنبي متاثراً ومؤثراً رغم الصعاب التي واجهها في صحته منذ كان بعمر 5 سنوات حين داهمه مرض السرطان الذي تسبب في فقد رجله اليسرى، حتى انتقاله صغيراً من مدرسة لأخرى، وصولاً لعدم تمكنه من إكمال الدراسة الجامعية إلا أن روحه الإيجابية الملهمة أسهمت في جعله اسماً معروفاً في الثقافة السعودية، حيث أسفرت جهوده في كتابة البحوث التاريخية عن تقديم عدد من المؤلفات المؤثرة.
فقدم شرح ديوان ابن المقرب في 3 مجلدات تضمن المجلدان الأولان شرحاً لديوان ابن المقرب العيوني معتمداً على 20 مخطوطة، في 1300 صفحة، في حين تضمن المجلد الثالث دراسة مفصلة عن الشاعر وديوانه ويقع في 600 صفحة، وقد بدأ الباحثون الثلاثة (عبد الخالق الجنبي، وعبد الغني العرفات، وعلي البيك) مشروعهم في تحقيق ديوان ابن المقرب في يناير من عام 1999 ليكمل الديوان في هذا الشهر 25 عاماً منذ بداية العمل عليه.
ويتميز هذا العمل بأنه أول عمل تحقيقي بهذا الحجم لديوان ابن المقرب العيوني يقوم به باحثون من أبناء المنطقة الجغرافية التي عاش فيها الشاعر الأحسائي المعروف.
كما قدم كتاب هجر وقصباتها الثلاث المشقر والصفا والشبعان ونهرها محلم؛ الذي يعتبر ثمرة سنين من البحث الميداني المضني، وسبقته بحوث أخرى في مضامين أمهات كتب الأدب والتاريخ والجغرافيا، وهو يكشف لأول مرّة عن موضع مدينة هجر المشهورة في التاريخ العربي، وكذلك موضع حصنيها الأشهرين المشقر والصَّفا ونهرها محلم.
وكتب عدة مؤلفات أخرى منها جِرّه مدينة التجارة العالمية القديمة، قبر الآجام، الحسين بن ثابت القطيفي وقصيدته في قبائل وبطون عبد القيس، جواثى تاريخ الصمود، الديوان المصور لشعر علي بن المقرب، والكثير من البحوث التاريخية والجغرافية، فضلاً عن المقالات والحوارات التي نشرت في مجلات ثقافية خليجية وصحف محلية.
رحل متعباً أنهكه المرض بعد أن رقد لعدة أشهر على السرير الأبيض في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام إثر إصابته بالسرطان مرة أخرى.

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