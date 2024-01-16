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صناعة العطور السعودية 60 عاما من المهارات والخبرة

1/16/2024 2:24:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يهتم فيه السعودي بالعطور، ويحرص على اقتناء أجودها، يوضح خبراء في العطور أن هذا الاهتمام لم يقتصر على الاستهلاك فقط، بل عرفت السعودية صناعة العطور منذ أكثر من 6 عقود. كما تميزت العطور السعودية بالجودة والسمعة، وباتت لها أسماؤها وعلاماتها التجارية المعروفة والمطلوبة.
وبينما تتفرد عدد من المناطق مثل جازان والطائف بالورد الذي تصنع منه العطور بامتياز ملحوظ، قامت إلى جانبها صناعة العطور السعودية، وعرفت بها عائلات وشركات لها حضورها التجاري المميز على أسس علمية وتجريبية جيدة، وهو ما شجع على إطلاق مزيد من المطالبات بإيجاد صناعة عطور أكثر توسعا، بما يخلق صناعة تحويلية واسعة الطيف على الأخص في جازان والطائف، وغيرهما من المناطق حيث يكثر الورد والنباتات العطرية.
ستة عقود
كشف رئيس مجلس إدارة مصنع القرشي للورد المدرب الوحيد المعتمد في مجال زراعة وصناعة الورد الطائفي منذ 2007 نائب رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بالطائف، راشد بن حسين القرشي، أن انتشار العطور بدأ في المملكة بصفة عامة قبل نحو 60 عامًا تقريبًا، مشيرًا إلى أن هناك عدة شركات عملت، وعدة أسر معروفة أنتجت وشاركت في هذا المجال.
وقال: ((للعطور أساسيات وقواعد وقياسات، ولكل عطر قلب وقاعدة وهرم ونسب، ولا بد أن تكون مركبة على أسس علمية محددة وصحية قبل أن تكون عطرية، لأن هذه المواد ستختلط بالجسم والجلد والبشرة، وبالتالي فإن مأمونيتها وسلامتها تحتلان المقام الأول من حيث الأهمية والعناية)). وأشار إلى أن هناك أنواعا من العطور لها سلبياتها وتأثيراتها السيئة عند الاستخدام الآدمي، مشددا على أن ((من يصنع العطر لا بد أن يتحلى بالخبرات والقدرات التي تمكنه من إنتاج العطور الملائمة صحيا)).
ورد الملوك
بيّن القرشي أن أفضل منتج عطري لدى مصنع القرشي هو ((ورد الملوك))، مشيرا إلى أن عدة جهات حاولت إنتاج هذا العطر لكنها لم تنجح في الأمر. وأكد: ((بقي هذا أفضل منتج توصلنا إليه، لأن الشركات بصفة عامة لا تستطيع عمل الورد الطائفي بخاخا (إسبريه)، لأنه حين يكون تحت درجة حرارة أقل من 18 درجة يبدأ بالتكسر، ولكن، ومن خلال الخبراء والبحوث الكيميائية المتعددة، نجحنا في الوصول بالورد الطائفي إلى درجة الصفر من دون أي تكسير)).
ولفت إلى أن ((ورد الملوك يعد أفضل منتج لدينا، لأنه عادة حينما يستخدم المستهلك العطر يلامس الجسم، والجسم يفرز كمية كبيرة من الأملاح، وهذا المرود الذي يخلط بالزيت حينما يوضع على الجسم، وتتم إعادة المرود إلى علبته، فإنه ينقل بعضا من أملاح الجسم، ويؤثر بالتالي على جودة ورائحة الدهن، لذلك توصلنا إلى مواصلة حفظ الدهن بكامل جودته، لأنه تم فيه كسر قاعدة الكحول، فماء الورد الطائفي يأخذ جزءا من خصائص الزيت مع الورد الطائفي، وأصبح هذا العطر أو الـ((البخاخ)) مكتسبا جميع الجزئيات والخصوصيات التي تأتي في ماء الورد ودهن الورد، وبهذا تكون جميع المركبات اكتملت بكاملها بهذا البخاخ، ما جعله يتميز بجودة عالية تفوق نظراءه)).
استعانة بالخبراء
يوضح القرشي أن مصنعهم اكتسب سمعة دولية كبيرة، وحل ضيف شرف في المعارض والمهرجانات الدولية، مبينا أن زراعة وصناعة الورد والعطور حرفة امتهنها وتوارثها من الأجداد. وقال: ((استقطبنا عددا من الخبراء، ومنهم المصمم والخبير والمستشار سامي فلاته، عضو جمعية ((إيفرا)) العالمية للعطور المستشار والمدرب المعتمد والخبير لشركات وجهات متعددة في كندا وأمريكا، وبدأنا في تركيب عطور بأعداد كبيرة وكميات متعددة)).
وأضاف: ((شخصيا اكتسبت الخبرة من ملازمة والدي في زراعة وصناعة الورد من 1989 حتى 1995، وكانت الانطلاقة في 1996 بمعملين زادا إلى 9 معامل، ثم إلى 12 معملا في 2007، ثم وصلت المعامل إلى 30 معملا)). وكشف أن تصنيع جهاز حديث لصناعة عطر الورد استغرق سنتين، وبدأ تشغيله منذ 2015.
خطوات التصنيع
تسير عملية صناعة العطور من الورد عبر مراحل عدة، وأوضح القرشي: ((تبدأ خطوات صناعة عطر الورد بجني الورد في الصباح، ويفضل أن يجنى قبل شروق الشمس، بحيث يكون محتفظا بكمية أوفر من الزيوت العطرية قبل تبخر بعضها، وعندما يتم جلبه للمصنع تتم تعبئة الورد بمعامل نحاسية، ويغطى ويأخذ نسبة من الماء مع نسبة من ماء الورد، ويأخذ تقريبا 3 ساعات ونصف الساعة إلى أن يظهر الزيت في أول ((تلقية))، وهي تسمى ((تلقية)) لأنها تتلقى ماء الورد، فتطفو فوقه نسبة من الدهن الذي يُصفى، ثم يمر بـ3 مراحل، وبعد ذلك يبدأ الخبير الخاص بالعطر في تركيبه)).
وتابع: ((كل عطر يحتاج إلى تركيب، ولكل عطر قاعدة وقلب وهرم، ولا بد أن تكون النسب متوازنة وبكميات صحية موافقة للمواصفات والمقاييس حسب معايير جمعية ((إيفرا)) العالمية للعطور)).
وأكمل: ((تركيبنا للعطور تختلف عن أي مصنع، لأنها ليست ترکیبات عادية، وإنما هي طرق وقياسات لكل عطر)).
استخلاص الزيت
بالنسبة لاستخلاص الزيت من الورد الطائفي، أفاد القرشي: ((نبدأ بأخذ التعبئة في المعامل، وتشغل عليها الأفران، وتستمر القطفة الأولى ثلاث ساعات ونصف الساعة، ويطلق عليها اسم ((العروس))، ويطفو فوقها الدهن، والقطفة الثانية يطلق عليها اسم ((الثنو))، وتأخذ الوقت نفسه (3 ساعات ونصف الساعة)، والدرجة الثالثة من ماء الورد تأخذ أقل من 3 ساعات، لأنها 20 لترا فقط. هذه المراحل تُخرج ماء ودهن الورد الطائفي، ويصفى الدهن بطريقة معينة، ويقطف في براويز خاصة، ثم يأخذ 3 مراحل تصفية من الشوائب والمواد النحاسية حتى يصفو الورد الطائفي تماما كمادة زيتية، وعندما يتم تركيبه في أي عطر يؤخذ هذا العطر، ويتحول إلى المعمل)).
كسر القاعدة
شدد القرشي على أنهم سبق لهم أن كسروا قاعدة عالمية في عالم العطور، موضحا: ((كل عطر يستخدم في الدنيا يجب أن تكون نسبة الكحول فيه من 70 إلى 90، وحتى إلى 95% أحيانا، والورد الطائفي الذي لدينا سميناه ((ورد الملوك))، وكسرنا فيه هذه القاعدة بـ50% ماء ورد مقطر يبدأ تركيبه وعملية البحث الكيميائي فيه بحيث لا يتجمد الورد الطائفي عند 16 درجة، ويوصل لدرجة الصفر، ومنها ركبنا هذا العطر بمواصفات عالية ومطابقة لمواصفات جمعية ((إيفرا)) العالمية للعطور)).
صناعة العطور
من جهته، يشرح مصمم العطور الخبير بمصنع القرشي للعطور سامي محمد فلاته صناعة العطور، قائلا: ((إنها من أقدم الصناعات، وكانت العطور تستخدم قديما كدهن، ومع مرور الوقت أصبحت تتطور بشكل ملحوظ حتى باتت بأشكال واستخدامات مختلفة، منها عطور الجو والجسم والشعر)).
وشرح طريقة صناعة العطور: ((إنها تمر بمراحل عدة: الأولى هي اختيار الزيت العطري المناسب بناء على استخدام الوقت المناسب له. ثانيًا يتم وضع بعض المواد المساعدة على أداء العطر مثل الفواحات، ومن ثم يتم خلطه مع الكحول، وتعتيقه فترة من الوقت. أما الخطوة التالية فهي ما بعد التعتيق، حيث يمر بمرحلة تسمى ((التبريد))، وهي مرحلة مهمة جدًا لجمع الشوائب)). وأكمل: ((تمر العطور بخطوط فلترة لتصفيتها، وتتم تعبئة العطور في الزجاجات المخصصة، وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة كبس الغطاء، ويمر العطر إلى التغليف)).
متدربون
منذ 2007 بدأ مصنع القرشي في تخريج متدربين ومتدربات خضعوا لدورات في زراعة وصناعة الورد، حيث خرج 117 متدربًا ومتدربة، وكان المصنع من أوائل المشاركين في مشروع ((بادر)) بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية منذ 2015. كما حصل على شهادة أفضل منتج لعطر الورد الطائفي الطبيعي من شركة ((ياس)) الإماراتية للعطور العالمية في 2018، وحصل على شهادة الأيزو الإدارية والغذائية الأمريكية في 2019.
وافتتح المصنع الرئيس في الهدا بالطائف أبوابه للزوار، وبدأ من 50 زائرا إلى أن وصل إلى أكثر من 3000 زائر في اليوم الواحد في بعض الأوقات. كما تزوره أكثر من 10 وفود رسمية كل عام، بينما يتولى مرشدون معتمدون وأكفاء شرح آلية صناعة الورد لمختلف الوفود الزائرة بلغاتهم المختلفة.
نباتات عطرية
إلى جانب الورد الطائفي الذي يستخدمه مصنع القرشي، قامت صناعات تحويلية عدة في مناطق أخرى من المملكة. ففي جازان اشتهر الفل كنبات عطري مهم إلى جانب ((الخطور)) و((النرجس)).
وتشتهر المناطق الجبلية من منطقة جازان حتى اليوم بـ((العصائب)) و((المشاقر)) التي يلبسها الرجال على الرأس بشكل يومي، حيث اعتمد الأجداد في تلك المنطقة على النباتات العطرية لتعطير ملابسهم وأجسادهم، بالإضافة إلى أن تلك النباتات تساعدهم في الاسترخاء والإحساس بالراحة.
في المقابل، تستخدم النساء تلك النباتات على نطاق أوسع، حيث تدخل في الزينة وتعطير الشعر والجسم والطبخ والاسترخاء. كما يستخدم الفل بشكل خاص كنكهة للماء.
زيوت وبخور
اهتم الجازاني بالنباتات العطرية، حيث استخرج منها الزيوت العطرية، وعطر بها البخور، وصنع منها مساحيق للشعر تخلط مع الزيوت العطرية بغرض تعطير الشعر وزيادة الفوحان والثبات. بينما عمدت الجازانيات سابقا إلى زراعة النباتات العطرية قديما في منازلهن إما للزينة أو العطر أو للطعام. والآن في وقتنا الحاضر مع التمدد العمراني، أصبحت الزراعة في المنازل أقل من السابق، بينما ما زالت المزارع تبدي اهتماما كبيرا بزراعة النباتات العطرية ومواسم حصادها بسبب الاعتماد على الزراعة التحويلية من مصانع العطور في المملكة.
تشكيلات الفل
وعرفت من الفل أنواع عدة، منها الفل العريشي والفل البلدي والفل الضمدي والفل العزاني. وبينما صنعت منه عقود الفل ((الكبش)) و((مسابح الفل)) التي يتم تنظيمها لتزيين الشعر، استحدثت في تنظيمه أشكال متعددة، منها: الكوفية وتشكيلات الورد بالفل. كما دخل في نظم الفل أخيرا الصمغ والقماش، بعدما كان ينظم سابقا بالخيط والإبرة، وتوضع فيه فقط. كما تنثر حبات من الفل بين الملابس بغرض التعطير، وهناك صينية الزينة لتعطير المنزل. كما يضاف الفل كنكهة مع ماء الشرب، ويوضع على أقدام العروس مع العطور والخطور.
زراعة للتصدير
ازدادت نسبة الزراعة التحويلية المخصصة لتصدير الإنتاج من جازان إلى بقية مناطق المملكة، وحتى إلى خارج المملكة، حيث تزدهر هذه الزراعة في الشقيري بـ70%، وتتوزع الـ30 % الباقية بين باقي المحافظات في منطقة جازان، وهي تعد محل اهتمام شركات الأدوية والعطور عالميا.

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