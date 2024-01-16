سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 44 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأحمر خاسرا 44 نقطة عند مستوى 12077 وبتداولات بلغت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 103 شركات ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة الخليج للتأمين، ومجموعة إم بي سي، والسعودي الألماني الصحية، ونادك، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عطاء، ومجموعة صافولا، وكيان السعودية، وساكو، وسدافكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و4.36% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، ومجموعة إم بي سي، الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومجموعة إم بي سي، ومبكو، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 76.02 نقطة ليقفل عند مستوى 24755.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
MENAFN16012024000089011017ID1107728783
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.