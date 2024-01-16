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سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 44 نقطة

1/16/2024 2:24:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأحمر خاسرا 44 نقطة عند مستوى 12077 وبتداولات بلغت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 103 شركات ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة الخليج للتأمين، ومجموعة إم بي سي، والسعودي الألماني الصحية، ونادك، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عطاء، ومجموعة صافولا، وكيان السعودية، وساكو، وسدافكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و4.36% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، ومجموعة إم بي سي، الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومجموعة إم بي سي، ومبكو، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 76.02 نقطة ليقفل عند مستوى 24755.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

MENAFN16012024000089011017ID1107728783

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