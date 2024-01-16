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الشورى لصندوق التنمية الوطني: أوجدوا وظائف للمواطنين

1/16/2024 2:23:59 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب مجلس الشورى من صندوق التنمية الوطني إلى بيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له في إيجاد الوظائف للمواطنين بصورة دقيقة. كما دعا المجلس الصندوق إلى إيضاح ما أنجز في مرحلتي الكفاءة والمواءمة والتكامل بين الصناديق والبنوك التابعة له.
وطالب المجلس في قراره الصندوق إلى وضع آلية تواصل مع الجهات ذات العلاقة لإشراكه بالعمل في التحليل والتخطيط والتنسيق حين إعداد الإستراتيجيات الوطنية القطاعية.
وأكد الشورى أن على الصندوق توضيح العلاقة الاستثمارية مع الصناديق والبنوك التنموية التابعة له وآلية تدوير السيولة الفائضة، كما طالب المجلس في قراره صندوق التنمية الوطني بدراسة الهيكل التنظيمي له لمستويات اللجان والأقسام بما يتماشى مع المهام والصلاحيات والأهداف الموضوعة.
وفي ذات القرار طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لشراء أو بناء مقر له عوضاً عن المباني المستأجرة، وأكد في قراره بأن على صندوق التنمية الوطني تطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر الصندوق من جهة والصناديق والبنوك التنموية المرتبطة به من جهة أخرى وقياسها دوريًا.
إلى ذلك وافق المجلس خلال الجلسة على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.

MENAFN16012024000089011017ID1107728781

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