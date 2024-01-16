السعودية تصدر صكوكا محلية بقيمة 8.83 مليارات ريال ضمن طرح يناير

(MENAFN
- Al Watan) أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال سعودي (ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليار ريال سعودي (ثلاث مليارات وستمائة وستة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال سعودي (مليارين وثمانمائة واثنان وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال سعودي (مليارين وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.
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