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وزير المالية: نتطلع لمشاريع أكثر ولكن هذا يعتمد على القروض

1/16/2024 2:23:59 PM
(MENAFN- Al Watan) قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن المملكة تتطلع خلال السنوات القادمة لاستثمارات أكثر ومشاريع أخرى، ولكن هذا يعتمد أيضا على القروض لتتمكن من توفير رأس المال.
وأضاف الجدعان، خلال مشاركته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، أن الاختلاف بين المؤسسات المانحة للقروض يعتمد على صانعي القرار وأصحاب الأسهم، مشددا على أنه يجب أن تكون هناك مؤسسات أخرى مانحة للقروض.
وتابع: "ما نتحدث عنه الآن المؤسسات التي تمنح القروض، يجب وضع قوانين أكثر صرامة لحماية الأشخاص الذين يضعون أموالهم في البنوك المركزية، ويجب إعطاء توصيات وقوانين لخلق نظام أكثر أمانا.
ولفت وزير المالية، إلى أن دول كثيرة تملك أصولا وينقصها فقط دعم القطاع الخاص لتطوير بنيتها التحتية وازدهارها على المدى البعيد.
وأشار الجدعان، إلى أنه يجب تقنين المؤسسات بشكل ذكي لتحقيق التوازن الاقتصادي، مع الحذر من التجاوز على مجال عملهم لما له من تأثير سلبي في تلك القطاعات ويؤثر على النجاعة والإنتاجية.

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