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الأرصاد: لم نلامس الصفر المئوي حتى الآن

1/16/2024 2:23:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المملكة لم تلامس الصفر المئوي حتى الآن، متوقعا استمرار الشتاء الدافئ وفقا للتقارير المناخية، وفرصة تأثر المملكة بموجات باردة واردة.
وأضاف: "ما زلنا في النصف الأول من فصل الشتاء".
وكان المركز قد توقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير والباحة.

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