الأرصاد: لم نلامس الصفر المئوي حتى الآن

(MENAFN
- Al Watan) أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المملكة لم تلامس الصفر المئوي حتى الآن، متوقعا استمرار الشتاء الدافئ وفقا للتقارير المناخية، وفرصة تأثر المملكة بموجات باردة واردة.
وأضاف: "ما زلنا في النصف الأول من فصل الشتاء".
وكان المركز قد توقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير والباحة.
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