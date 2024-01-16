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غدا.. انطلاق بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء

1/16/2024 2:23:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق غداً الأربعاء بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بنسختها الثالثة، في قرية الفرسان للفروسية بمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للبولو، والتي تستمر حتى20 يناير 2024، ما يعد الجماهير ومحبي البولو بأروع اللحظات الحماسية والأجواء التنافسية عالمية المستوى.
وتستهلّ البطولة منافساتها يوم غد، بمواجهة فريقي "السعودية" و "ساب" عند الساعة 1:15 ظهراً، تليها مواجهة فريق "العُلا" وفريق "دادان" عند الساعة 2:50 ظهراً. فيما تحتضن منافسات بعد غد الخميس فريقا "تيماء" و "بنتلي" عند الساعة 1:15 ظهراً، بينما يواجه فريق "خيبر" نظيره فريق "ريتشارد ميل" بأجواء مشتعلة في تمام الساعة 2:50 ظهراً.
ويُنهي أبرز اللاعبين والأسماء اللامعة في عالم البولو استعداداتهم للمنافسات الشيقة التي تستضيفها في العُلا، حيث تُعتبر هذه البطولة هي أول بطولة بولو منظمة تُقام على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها.
ويشارك في البطولة نخبة من نجوم العالم في اللعبة، يتقدمهم أدولفو كامبياسو وخوان مارتن نيرو بالإضافة لديفيد ستيرلينج وبابلو ماكدونو إلى جانب بوروتو كامبياسو، فضلاً عن اللاعبات المتميزات نينا كلاركين وليا سالفو وميا كامبياسو.
إضافة إلى خمسة فرسان سعوديين يتقدمهم الامير سلطان بن خالد الفيصل والامير سلمان بن منصور ورمزي عداس وفيصل ابو نيان ومحمد العظم وحسام زواوي ونور ابو خضراء
وتجمع منافسات البطولة، التي تستمر لأربعة أيام، بين فنون الفروسية والمهارات الرياضية والسرعات العالية في أجواء حماسية لا مثيل لها، جاعلة منها حدثاً بارزاً يستحق الحضور.

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