متابعة فوق القمم
التاريخ
1/16/2024 2:23:58 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجل السائق الفرنسي سيباستيان لوب انتصاره الـ27 في مراحل رالي داكار، بعدما تصدر المرحلة التاسعة للرالي التي انطلقت من حائل وصولا إلى العلا.
ولفت السعوديون المتابعون للرالي الأنظار بمتابعتهم للمنافسة من فوق قمم الجبال
MENAFN16012024000089011017ID1107728775
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.