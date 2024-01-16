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غزة لم تعد موجودة .. تحذير وزير خليجي من عدوان الاحتلال

1/16/2024 2:23:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تبع رفض وزير الدفاع الإسرائيلي وقف إطلاق النار في قطاع غزة المدمر، تحذيرا من الدمار الهائل الذي ألحقه الهجوم الإسرائيلي على غزة أطلقه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضًا منصب وزير خارجية قطر، وقال إن حل الدولتين ضروري لإنهاء الصراع، وحذر من أن هجوم حماس في 7 أكتوبر والرد الإسرائيلي يظهران أن المنطقة لا يمكن أن تعود إلى الطريق الصحيح. قائلا: ((غزة لم تعد هناك، أعني أنه لا يوجد شيء هناك)). ((إنه قصف مكثف في كل مكان)).
كارثة إنسانية
وأدت الحرب في غزة إلى كارثة إنسانية، حيث نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودفعت أكثر من ربعهم إلى المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.
وبعد مرور أكثر من 100 يوم على الصراع، تقول السلطات الفلسطينية إن عدد القتلى في القطاع الساحلي تجاوز 24 ألف شخص. وفيما يلي تطورات تبعت أحداث الحرب:
الاتحاد الأوروبي
ذكر الاتحاد الأوروبي إنه وضع العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، زعيم حماس يحيى السنوار، على قائمة الإرهاب.
وبين مقر الاتحاد الأوروبي إن الخطوة جاءت ((ردا على التهديد الذي تشكله حماس وهجماتها الإرهابية الوحشية والعشوائية في إسرائيل)).
ويقول الاتحاد الأوروبي إن السنوار: يخضع لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويحظر أيضًا على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وتعتقد إسرائيل أن السنوار يختبئ في نفق في مكان ما في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
انقطاع الاتصالات
أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن استمرار انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، شل عمل الاستجابة لنداءات الأهالي لنقل الجرحى والمرضى إلى المستشفيات.
وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن جميع الطواقم الطبية وفرق الإسعاف باتت مع انقطاع الاتصالات عاجزة عن معرفة أماكن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، محذرًا من خطورة استمرار انقطاع الاتصالات على حياة الجرحى والمرضى، لافتًا النظر إلى أن الاستهداف المستمر لفرق الإسعاف ومنع دخولها لمناطق القصف والتوغل فاقم من الوضع الصحي، خاصة الجرحى والمرضى الذين باتوا محاصرين، خاصة في أحياء خان يونس ومخيمات وسط قطاع

الأمم المتحدة
قال الأمين العام للأمم المتحدة إن غزة تواجه ((ظلاً طويلاً من المجاعة)) وخطر تفشي الأمراض بسبب العوائق التي تحول دون تقديم المساعدات الحيوية.
ولم يذكر أنطونيو جوتيريش إسرائيل بالاسم في تصريحاته، لكنه ألقى باللوم في عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في غزة على القصف واسع النطاق، والحواجز أمام دخول المنطقة والقيود المفروضة على التوزيع داخلها – وكلها تحت سيطرة إسرائيل.
وقال إنه ((منزعج للغاية من الانتهاك الواضح للقانون الإنساني الدولي الذي نشهده)).
ونفى مسؤولون إسرائيليون عرقلة توصيل المساعدات، قائلين إن الأمم المتحدة بحاجة إلى توفير المزيد من العمال والشاحنات.
لكن جوتيريس قال إن الأمم المتحدة وشركائها ((لا يستطيعون تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال بينما تتعرض غزة لمثل هذا القصف العنيف والواسع النطاق والمتواصل)). وأشار إلى مقتل 152 من موظفي الأمم المتحدة في غزة منذ بداية الحرب، ((وهي أكبر خسارة في الأرواح في تاريخ منظمتنا)).

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