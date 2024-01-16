Tuesday, 16 January 2024 11:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف فاز ترمب في ولاية أيوا

1/16/2024 2:23:58 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف استطلاع AP VoteCast عن نقاط القوة التي مكنت الرئيس السابق دونالد ترمب من الفوز في ولاية أيوا، حيث قال حوالي 7 من كل 10 من سكان أيوا الذين تجمعوا لصالح ترمب إنهم كانوا يعرفون طوال الوقت أنهم سيدعمون الرجل الذي أعاد تشكيل الحزب الجمهوري من خلال حركته السياسية ((اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)). وفاز ترمب بأغلبية أعضاء الحزب الذين يقولون إنهم يؤيدونه، وهي علامة على نفوذه المتزايد في ولاية حرمته من الفوز قبل ثماني سنوات.
شبكة دعم
وبين الاستطلاع أن المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا قد انتهت عمليا قبل أن تبدأ، بسبب قيام ترمب ببناء شبكة دعم عميقة على مدى ثلاث جولات رئاسية.
وحاول منافسوه الرئيسيون - حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي، ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي - تشكيل تحالفاتهم الخاصة. لكن لا شيء يمكن أن يضاهي المزايا الديموغرافية التي تمتع بها ترمب في أول مسابقة رئاسية هذا العام، وقال راماسوامي إنه سيعلق حملته بعد نهاية مخيبة للآمال في المؤتمرات الحزبية.
قوة طاغية
ودخل ترمب البالغ من العمر 77 عامًا ولاية أيوا باعتباره المرشح الحزبي المفضل، وأظهر AP VoteCast سبب تحوله إلى قوة طاغية بين ناخبي الحزب الجمهوري في الولاية.
لقد فضلته التركيبة السكانية، ولكن كذلك كانت القضايا التي أعطاها الناس الأولوية: الهجرة والاقتصاد.
ومن بين ما يقرب من 4 من كل 10 أعضاء في المؤتمر الحزبي في ولاية أيوا الذين حددوا الهجرة باعتبارها القضية الأكثر أهمية بالنسبة للأمة، فإن حوالي 6 من كل 10 يؤيدون ترمب. واتفق المشاركون في المؤتمرات الحزبية مع موقفه المتشدد بشأن إيجاد سبل للحد من الهجرة.
ويؤيد حوالي 9 من كل 10 أشخاص بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بينما أعرب حوالي 7 من كل 10 عن دعمهم القوي للفكرة التي دافع عنها ترمب لأول مرة خلال حملته الانتخابية عام 2016. وتقول الغالبية العظمى، حوالي ثلاثة أرباع، إن المهاجرين يضرون بالولايات المتحدة، وهو مؤشر على وجود رغبة في خفض مستويات الهجرة الإجمالية.
وأعطى حوالي ثلث أعضاء التجمع الحزبي الأولوية للاقتصاد. ومن بين أولئك الذين فعلوا ذلك، فإن حوالي نصفهم يؤيدون ترمب.
أداء قوي
وكان أداء ترمب قويًا في البلدات الصغيرة والمجتمعات الريفية، حيث قال حوالي 6 من كل 10 من أعضاء الحزب أنه تفوق بسبب قلة وجود متعلمي الجامعات. وأنه سيواجه صعوبة أكبر في العديد من الولايات التي يجب أن يفوز بها في الانتخابات العامة في نوفمبر لأنها حضرية، وأكثر تنوعًا عرقيًا، ولديها عدد أكبر قليلاً من خريجي الجامعات كنسبة مئوية من سكانها البالغين أكثر من ولاية أيوا. ويعدAP VoteCast هو استطلاع لأكثر من 1500 ناخب قالوا إنهم يخططون للمشاركة في المؤتمرات الحزبية، وتم إجراء الاستطلاع من قبل وكالة أسوشيتد برس ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة.
نقاط الضعف
وكشفت ولاية أيوا أيضًا عن بعض نقاط الضعف الوطنية لترمب، الذي خسر محاولته إعادة انتخابه عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.
وتمثل الضواحي نقطة ضعف نسبية بالنسبة لترمب. ويعد هذا تحديًا رئيسيًا لأن AP VoteCast أظهر أن ما يقرب من نصف الناخبين في الانتخابات العامة لعام 2020 قالوا إنهم يعيشون في الضواحي. وفقط حوالي ثلث الجمهوريين في ولاية أيوا في الضواحي يؤيدونه. ومع ذلك، لم يكن أي من أقرب منافسيه أفضل من ترمب في الضواحي: حوالي 3 من كل 10 أعضاء حزبيين في ولاية أيوا في الضواحي دعموا أيضًا كلاً من هيلي وديسانتيس، على التوالي.
ولا يتمتع ترمب بنفس القدر من الجاذبية بين خريجي الجامعات. وحوالي 2 من كل 10 من مؤيدي ترمب في ولاية أيوا يحملون شهادة جامعية، مقارنة بما يقرب من نصف أولئك الذين دعموا ديسانتيس وأكثر بقليل من ذلك بالنسبة لهايلي.
وهناك مشاكل ترمب القانونية. حيث تم توجيه الاتهام إليه عدة مرات في عام 2023 ويواجه خطر إدانة جنائية واحدة أو أكثر. لكن يبدو أن هذا لم يلحق حتى الآن ضررا يذكر بمكانته بين الناخبين

فاز ترمب بسبب الهجرة والاقتصاد:
من بين ما يقرب من 4 من كل 10 أعضاء حددوا الهجرة باعتبارها القضية الأكثر أهمية بالنسبة للأمة
يؤيد حوالي 6 من كل 10 ترمب واتفق المشاركون في المؤتمرات الحزبية مع موقفه المتشدد بشأن إيجاد سبل للحد من الهجرة.
يؤيد حوالي 9 من كل 10 أشخاص بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك
أعرب حوالي 7 من كل 10 عن دعمهم القوي للفكرة التي دافع عنها ترمب لأول مرة خلال حملته الانتخابية عام 2016
تقول الغالبية العظمى، حوالي ثلاثة أرباع، إن المهاجرين يضرون بالولايات المتحدة
أعطى حوالي ثلث أعضاء التجمع الحزبي الأولوية للاقتصاد. ومن بين أولئك الذين فعلوا ذلك، فإن حوالي نصفهم يؤيدون ترمب.

MENAFN16012024000089011017ID1107728773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث