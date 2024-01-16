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ضربات أربيل تسحب سفير العراق من طهران

1/16/2024 2:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan) احتجت العراق على إيران لتعديها على شمالها، حيث أطلقت إيران ضربات في وقت متأخر بالقرب من مجمع القنصلية الأمريكية المترامي الأطراف في أربيل، مقر المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق، وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إنه أطلق أربعة صواريخ خيبر على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب بسوريا و11 صاروخا باليستيا دقيقا على المنطقة الكردية في شمال العراق، حيث قال إنه أصاب مركزا ((للموساد)) وكالة المخابرات الإسرائيلية. ونفى المسؤولون العراقيون أن يكون للمبنى علاقة بالموساد.
لذا استدعت وزارة الخارجية العراقية سفيره من طهران للتشاور واستدعى القائم بالأعمال الإيراني في بغداد احتجاجا على الضربات الإيرانية على شمال العراق والتي أسفرت عن مقتل عدة مدنيين.
انتهاك صارخ
وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم الإيراني يعد ((انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق، ويتناقض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، ويهدد أمن المنطقة)).
وقال مسرور بارزاني، رئيس وزراء المنطقة الكردية، في مؤتمر صحفي في دافوس، حيث كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي ((لا يوجد سبب لهذه الهجمات ولا يوجد أي عذر)). ((لا ينبغي أن تبقى هذه الهجمات دون رد)).
وجاءت هذه الضربات في وقت يشهد تصاعد التوترات في المنطقة ومخاوف من امتداد الحرب الدائرة في غزة على نطاق أوسع.
وجاءت أيضًا بعد أن أعلن تنظيم داعش مسؤوليته في وقت سابق من هذا الشهر عن تفجيرين انتحاريين استهدفا إحياء ذكرى جنرال إيراني قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار عام 2020. وأدى الهجوم الذي وقع في كرمان إلى مقتل ما لا يقل عن 84 شخصًا وإصابة 284 آخرين خلال حفل تكريم الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم

إدانة الهجوم
وأدى الهجوم في أربيل إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم بشراو دزاي، وهو رجل أعمال محلي بارز يمتلك محفظة تشمل شركات العقارات والخدمات الأمنية، إلى جانب أفراد من عائلته. وأدانت الولايات المتحدة ما وصفه المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر بـ((الضربات الصاروخية المتهورة التي تشنها إيران)). وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن الضربات في العراق وسوريا ((تتماشى مع الدفاع الحازم عن سيادة البلاد وأمنها، ومكافحة الإرهاب، وجزء من عقوبة الجمهورية الإسلامية ضد أولئك الذين يهددون أمن البلاد)).
وقال إن إيران ((حددت في عملية دقيقة ومحددة مقرات المجرمين واستهدفتهم بقذائف دقيقة ودقيقة التوجيه)).
وتجمع بضع مئات من المتظاهرين في أربيل للاحتجاج على الهجمات.

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