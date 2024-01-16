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التوترات تتصاعد بين الحوثيين والولايات المتحدة

1/16/2024 2:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan) صعد هجوم الحوثيون على سفينة نسر جبل طارق، الذي أعلنوا مسؤوليتهم عنه لاحقًا، التوترات التي تجتاح البحر الأحمر بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على المتمردين.
وأدت هجمات الحوثيين إلى اضطراب الشحن العالمي، وسط الحرب التي تخوضها إسرائيل على حماس في قطاع غزة، مستهدفة ممرًا حيويًا يربط شحنات الطاقة والبضائع في آسيا والشرق الأوسط بقناة السويس ثم إلى أوروبا.
حيث أطلق المتمردون الحوثيون صاروخا أصاب سفينة مملوكة للولايات المتحدة قبالة سواحل اليمن في خليج عدن، بعد أقل من يوم من إطلاقهم صاروخ كروز مضاداً للسفن باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.
مخاطر عالية
كما أصدرت الإدارة البحرية الأمريكية، التابعة لوزارة النقل، تحذيراً من استمرار ((درجة عالية من المخاطر على السفن التجارية)) التي تسافر بالقرب من اليمن.
وجاء في التحذير: ((في حين أن قرار العبور يظل وفقًا لتقدير السفن والشركات الفردية، فمن المستحسن أن تبقى السفن التي تحمل العلم الأمريكي والسفن التجارية المملوكة للولايات المتحدة)) بعيدًا عن اليمن في البحر الأحمر وخليج عدن ((حتى إشعار آخر)).
وعلى الرغم من أن إدارة بايدن وحلفاءها حاولوا تهدئة التوترات في الشرق الأوسط لأسابيع ومنع أي صراع أوسع، فإن الضربات في البحر الأحمر تهدد بإشعال صراع آخر.
ناقلة بضائع
وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تشرف على مياه الشرق الأوسط، إن آخر هجوم وقع على بعد حوالي 110 أميال (177 كيلومترًا) جنوب شرقي عدن. وأضافت أن قبطان السفينة أبلغ أن ((جانب الميناء من السفينة أصيب بصاروخ من الأعلى)).
وقالت شركتا الأمن الخاصتان أمبري ودرياد جلوبال إن السفينة كانت (نسر جبل طارق Gibraltar Eagle)، وهي ناقلة بضائع ترفع علم جزر مارشال. واعترفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت لاحق بالضربة. وقالت القيادة المركزية: ((لم تبلغ السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وتواصل رحلتها)).
وتبنى المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع الهجوم في خطاب تلفزيوني مسجل وأضاف أن ((القوات المسلحة اليمنية تعتبر كافة السفن والسفن الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على بلادنا أهدافا معادية)).
قناة السويس
والسفينة مملوكة لشركة Eagle Bulk Shipping، وهي شركة مقرها ستامفورد بولاية كونيتيكت يتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك. وفي بيان لـAP، قالت الشركة إن الضربة تسببت في ((أضرار محدودة في مخزن البضائع لكن (السفينة) مستقرة وتتجه خارج المنطقة)).
وقالت الشركة: ((تأكد أن جميع البحارة الذين كانوا على متن السفينة لم يصابوا بأذى)). ((السفينة تحمل شحنة من منتجات الصلب. إن إدارة Eagle Bulk على اتصال وثيق مع جميع السلطات ذات الصلة في ما يتعلق بهذا الأمر.
وأظهرت بيانات التتبع عبر الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشييتد برس أن السفينة Eagle Gibraltar كانت متجهة إلى قناة السويس، لكنها عادت بسرعة وقت الهجوم.
وقالت القيادة المركزية، إنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي منفصل مضاد للسفن باتجاه جنوب البحر الأحمر، الإثنين، رغم أنه ((فشل في الطيران وسقط على الأرض في اليمن)).

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