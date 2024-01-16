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كوريا الشمالية : لاتصالح مع الجنوب

1/16/2024 2:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أن بلاده لن تسعى بعد الآن إلى المصالحة مع كوريا الجنوبية، ودعا إلى إعادة كتابة دستور كوريا الشمالية لإلغاء فكرة الدولة المشتركة بين الدول المقسمة بسبب الحرب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة التاريخية لتجاهل السعي المستمر منذ عقود من أجل التوحيد السلمي، والذي كان قائمًا على الشعور بالتجانس الوطني الذي تتقاسمه الكوريتان، وسط توترات متصاعدة، حيث تأثرت وتيرة تطوير أسلحة كيم والتدريبات العسكرية التي تجريها كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، وقد تكثفت في المعاملة بالمثل.
ويقول بعض الخبراء إن كيم ربما يهدف إلى تقليص صوت كوريا الجنوبية في مسائل الأمن الإقليمي، والتعبير بشكل أكثر وضوحًا عن أنه سيسعى إلى التعامل مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن المواجهة النووية، التي تعمقت وسط خلافات حول العقوبات الصارمة التي تقودها الولايات المتحدة بسبب سياسته.
برنامج الأسلحة النووية المتزايد
كما أن إعلان الجنوب كخصم دائم، وليس كشريك محتمل للمصالحة، يمكن أن يكون أيضًا جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين مصداقية عقيدة كيم النووية التصعيدية، والتي تسمح للجيش بشن هجمات نووية استباقية ضد الخصوم إذا رأى القيادة في بيونج يانج.

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