نادال سفيرا للتنس السعودي
التاريخ
1/16/2024 2:23:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلن الاتحاد السعودي للتنس شراكة جديدة مع النجم الإسباني رافاييل نادال، أصبح بموجبها أيقونة عالم التنس والرياضة ((سفيرًا للاتحاد))، وذلك بهدف إلهام الجيل القادم، ونشر رياضة التنس، وتطوير الرياضة في المملكة.
وتتضمن الشراكة إنشاء أكاديمية للتنس بمسمى ((رافا نادال))، تتوافر فيها مرافق عالية المستوى وأحدث أساليب التدريب، لرعاية المواهب.
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