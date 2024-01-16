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نادال سفيرا للتنس السعودي

1/16/2024 2:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الاتحاد السعودي للتنس شراكة جديدة مع النجم الإسباني رافاييل نادال، أصبح بموجبها أيقونة عالم التنس والرياضة ((سفيرًا للاتحاد))، وذلك بهدف إلهام الجيل القادم، ونشر رياضة التنس، وتطوير الرياضة في المملكة.
وتتضمن الشراكة إنشاء أكاديمية للتنس بمسمى ((رافا نادال))، تتوافر فيها مرافق عالية المستوى وأحدث أساليب التدريب، لرعاية المواهب.

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