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67 ألف بلاغ إسعافي

1/16/2024 2:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan) باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف خلال العام الماضي 67485 بلاغا، تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية.
وأوضح الفرع أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية، حيث بلغت النسبة الأعلى بـ36071 بلاغا، والحوادث المرورية التي جاءت ثانيا بعدد بلاغات بلغ 31414 بلاغا.
وأكد أن الفرق الإسعافية تعاملت بكفاءة عالية مع تلك البلاغات من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات إسعافية متكاملة.
وبيّن فرع الهيئة أنه يمتلك أسطولا إسعافيا مجهزا بأحدث التقنيات الإسعافية، لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، ويتكوّن من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزا كاملا، للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي، وعربات الجولف والدراجات النارية.
وقد بلغ عدد المراكز الإسعافية بالمحافظة 24 مركزا تعمل على مدى 24 ساعة، وتخدم الطائف والمحافظات القريبة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف طب طوارئ.

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