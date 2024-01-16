67 ألف بلاغ إسعافي

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- Al Watan) باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف خلال العام الماضي 67485 بلاغا، تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية.
وأوضح الفرع أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية، حيث بلغت النسبة الأعلى بـ36071 بلاغا، والحوادث المرورية التي جاءت ثانيا بعدد بلاغات بلغ 31414 بلاغا.
وأكد أن الفرق الإسعافية تعاملت بكفاءة عالية مع تلك البلاغات من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات إسعافية متكاملة.
وبيّن فرع الهيئة أنه يمتلك أسطولا إسعافيا مجهزا بأحدث التقنيات الإسعافية، لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، ويتكوّن من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزا كاملا، للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي، وعربات الجولف والدراجات النارية.
وقد بلغ عدد المراكز الإسعافية بالمحافظة 24 مركزا تعمل على مدى 24 ساعة، وتخدم الطائف والمحافظات القريبة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف طب طوارئ.
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